Juan Pablo Itoiz: “Argentina dejó de ser un país que ofrezca futuro”

¿Qué lectura hace de la crisis que atraviesa el país?

-La Argentina dejó de ser un país que ofrezca futuro, más allá de esta gestión de Alberto Fernández, que es el peor gobierno de los últimos años de democracia, no solo por la situación que atraviesa, como las internas palaciegas, las luchas de poder, que no se van a terminar de solucionar por la naturaleza misma de este gobierno, que no tiene legitimidad en cuanto al peso político. No es casualidad que nuestros jóvenes decidan irse del país, y eso es trágico para la Argentina. Si pensamos en la franja de entre los 20 y los 30, un joven que busca empleo o que es un emprendedor, un innovador y quiere lanzarse al mercado laborar o crear su propio emprendimiento, porque hay jóvenes con mucha capacidad de innovación que pueden lanzarse directamente ellos -no ir a buscar un trabajo-, pero la Argentina no ofrece crédito, no ofrece facilidades para aquellos que tienen una idea y la quieren transformar en un proyecto productivo, no hay posibilidades en un país como el nuestro, con un Estado ineficiente y un 6 por ciento de inflación mensual.

“No creo que haya posibilidad de acuerdo dentro de la coalición de gobierno, van a convivir con estas peleas internas”.

-¿Hay margen para un acuerdo entre Cristina y Alberto?

-No creo que haya posibilidad de acuerdo dentro de la coalición de gobierno, van a convivir con estas peleas internas. Y son todos responsables, acá no hay oficialismo y oposición dentro del Frente de Todos, ellos son gobierno, ellos conformaron esta estructura de coalición, entonces hoy no se pueden desmarcar, no pueden decir que no tienen nada que ver. La sociedad no es más ingenua y esos sapos ya no se los traga más. El ejemplo fue la elección del año pasado, cuando perdieron la provincia de Buenos Aires. Este desmadre propio de esa pelea interna lo que está haciendo es perjudicar al conjunto de los argentinos.

-¿No imagina a La Cámpora yéndose del Gobierno?

-Para nada, porque ellos han hecho una construcción política a partir del financiamiento de la política por parte del Estado, entonces esa decisión de ir al llano requiere la capacidad de generar los recursos para volver a estar en condiciones de afrontar un desafío electoral. Hay un intento muy burdo de engañar a la sociedad argentina haciéndole creer que hay una oposición dentro del mismo gobierno. Desde el inicio de cualquier tipo de actividad -y mucho más en la política- uno sabe que, cuando discute la toma de decisiones del que le paga, se tiene que ir. No hay posibilidades de ser la alternativa dentro de una estructura tan vertical y tan monolítica como siempre ha sido el justicialismo, que se ha basado en personalismos y en el liderazgo ¿Cómo se llama el justicialismo? Peronismo. En su esencia misma determina este verticalismo. Y lo hemos visto con Perón, con Menem, con Néstor Kirchner, con Cristina. La figura presidencial, que hoy está devaluada, tiene esa falla de origen, nadie duda de que la que aporta el grueso de los votos es Cristina, después hay otros espacios que aportan votos. No hay ningún atributo de Alberto que me haga pensar que puede diferenciarse de Cristina.

