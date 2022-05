Un 51,70% de viviendas ya fue censada digitalmente

En diálogo con TeleJunín, Franco Castellazzi, jefe territorial del Censo en Junín destacó la importancia del operativo que se está dando tanto digitalmente y que cierra hoy de forma presencial. Las autoridades ya lo consideran un éxito porque hasta ayer la mitad de la población había sido censada en forma digital principalmente. De hecho, un 51,70% de viviendas ya fueron censadas digitalmente.

“La gente ha tomado bien el Censo Digital, no obstante hubo muchas consultas a responder. Les digo que no tengan miedo en responder, que no se les pregunta sobre los ingresos, lo que ganan ni nada de eso. No hay ninguna pregunta invasiva, sino que tienen que ver donde se ha residido en los últimos años, donde nacimos, la escolaridad hasta qué nivel, si tengo trabajo y si lo hago en relación de dependencia o soy autónomo, entre otras cosas”, explicó sobre el cuestionario.

Castellazzi recordó que “los censistas estarán identificados, con su pechera, su chaleco, con una credencial, cada credencial consta del nombre y apellido, DNI, la imagen del censista, que podrán exhibir cuando lleguen a las viviendas. Hay que recordar que la gente no tiene la obligación de hacerlos pasar, puede atenderlos en la vereda o desde la puerta perfectamente”. “Estarán recorriendo desde las 8 de la mañana su barrio, su fracción, recolectando datos para el operativo estadístico más importante que cualquier país tiene para conocer la información sociodemográfica del país”, destacó.

A la pregunta sobre la entrega del código generado una vez que se completó el censo digital, Castellazzi respondió: “Lo ideal es entregarlo en mano. Si uno no está, puede dejárselo a un vecino. Lo ideal también es dejar una captura de pantalla, una impresión, pero lo ideal es estar, esperar al censista y si uno tiene que salir se lo puede dejar a un vecino, sé que algunas personas lo van a dejar en la puerta aclarando cuantas personas hay en la vivienda, que sexo es, si es hombre o mujer, no es necesario el nombre y apellido, solo el nombre de pila”. Además aclaró que “el censo no pregunta sobre el monto que cobra cada persona ni si tiene o no cuenta bancaria”. De acuerdo a lo expuesto, en todo el país hay 600 mil censistas involucrados en este operativo estadístico.

¿Dónde?

El jefe del Censo 2022 en Junín manifestó que el operativo está pensado un miércoles (y es feriado nacional) para que la persona sea censada donde vive regularmente, donde se pasa la mayor parte del tiempo. Y en el caso de niños, con padres separados, se censan donde los chicos viven la mayor cantidad de días, y si los días es por partes iguales entre uno y otro padre, donde el chico está el día del censo.

Animales

Algo que se pide a la población hoy es que no haya perros sueltos en la vivienda, para evitar algún inconveniente o mordedura a censistas. “Ese es uno de los problemas que se presentó cuando se hizo el censo presencial en zona de quintas, en la zona rural, donde hay muchos perros y el censista está desprotegido frente a eso”, sostuvo Castellazzi.

“Un éxito”

De acuerdo a lo manifestado por el entrevistado, el operativo ya se puede considerar exitoso, puesto que hasta ayer, figuraba como censado un 51,70% de las viviendas. “A la gente le cayó muy bien el censo digital, visitamos las localidades del distrito, las recorrimos y charlamos con los pobladores, muy buena recepción, entendió que no solo es ahorrar tiempo para el operativo sino ser solidario y ahorrarle un poco de tarea al censista”, dijo.

Respecto al operativo de censar gente en situación de calle, realizado el lunes último, puede decirse que en Junín no hay casi personas en esa situación, apuntó Castellazzi, acotando que era una prueba piloto, más orientada a Capital Federal y Gran Buenos Aires, siendo la primera vez que se hacía.

En cuanto a zonas complicadas, que ya se habían censado, el entrevistado dijo que en Junín se hicieron donde sabían que por una cuestión de cartografía no estaban relevadas las viviendas. “Hay muchas en Junín. Aprovecho para agradecer al area de Desarrollo Social que nos ayudaron con los operativos territoriales”, dijo.