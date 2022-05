Alejandro “Topo” Rodríguez: “El Gobierno dilapida esfuerzos”

El diputado nacional por Consenso Federal Alejandro Rodríguez, “Topo”, visitó ayer los estudios de TeleJunín y afirmó que “hay que terminar con la interna y la pelea” en el Gobierno nacional para salir de la crisis.

En nuestra ciudad, el legislador encabezó el lanzamiento del Instituto Consenso Federal, una organización dedicada a la promoción cultural, la capacitación, la formación y la educación de los ciudadanos argentinos. Fueron parte del evento la coordinadora local del Instituto, Gabriela Di Sascio, el coordinador a nivel provincial, Alejandro Santecchia y demás integrantes de la organización.

-¿Qué lectura hace de la interna en el Gobierno?

-El Gobierno dilapida esfuerzos, en un momento en que la angustia de la sociedad está atravesada por la incertidumbre respecto del trabajo, de la cuestión inflacionaria -que está al límite de ser la más elevada de los últimos 30 años-, no se puede aceptar. Hay que terminar con la interna y la pelea en el Gobierno nacional. El pueblo votó a este gobierno para que gobierne. Y en todo caso las diferencias, que naturalmente existen en cualquier gobierno del mundo, deben ser tratadas de manera mucho más discreta y constructiva. La principal ley que tuvo que sacar este gobierno, que fue el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la aprobó con el acompañamiento nuestro, de la oposición, porque una parte importante de la coalición de gobierno no la acompañó. La pelea interna no puede llegar al límite de comprometer la propia capacidad del Gobierno, por eso es tan importante ponerle racionalidad a este tipo de situaciones.

-Faltan consensos en puntos básicos.

-Fíjese qué está pasando hoy con la Boleta Única en papel, un proyecto que impulsamos desde distintos sectores, en lugar de tomarlo con humildad y apostar al diálogo, sale el Presidente y la vicepresidenta a descartarlo, a menospreciarlo diciendo que no es un tema importante para la sociedad, pero sí es importante. Y lo urgente lo tiene que resolver el Gobierno, como por ejemplo la inflación, el horizonte en materia de producción.

-¿Qué hace falta para que las pymes puedan crecer?

-Hace falta muy poco, porque quien invierte para producir tiene claro cuál es el camino, pero hay que quitarles presión impositiva. Nosotros proponemos con Lavagna cero impuesto a las ganancias a todas las pymes de Junín y de todo el país, durante tres años, a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital. Esto se puede hacer, se invierte en maquinarias, en ampliación de su capacidad de planta, eso se puede descontar de ganancias. La AFIP y el Gobierno dicen que se va a recaudar menos, pero no entienden que, si se invierte más, se recauda más, es un tema que falta, es decir, darles un alivio tributario a las pymes y facilitarles el camino a la exportación.

-¿Cree que el Gobierno puede arribar a un acuerdo para salir de la crisis?

-Soy pesimista con respecto a la voluntad que el Gobierno tenga de encontrar consensos fuertes, profundos, en temas importantes para la Argentina. La práctica ha demostrado que, al contrario, se enredan en peleas internas y alimentan la adversidad con otros sectores políticos. De todos modos, no van a encontrar en nosotros, en el interbloque federal, confrontación. Siempre van a encontrar una respuesta constructiva.

-¿Cómo imagina las próximas semanas?

-Lo primero que hay que hacer es exigirle al Gobierno, de manera constructiva, que ataque el problema de fondo que es la inflación. Nosotros hemos presentado una ley que permite mejorar la oferta, porque el Gobierno está engolosinado con ir a buscar la inflación al pie de la góndola, al final de todo el proceso. Nosotros decimos que hay que ir también a generar un ahorro de costos allí donde se produce, y eso se hace, por ejemplo, bajando impuestos, permitiendo invertir más.

-Pero ¿cómo se recupera la confianza?

-La confianza se recupera si el Gobierno hace lo que dice, usted no puede tener una coalición de gobierno que dice blanco y lleva adelante negro. Y luego se logra convocando a un gobierno que pueda ser la base de un diálogo nacional; no se puede gobernar por facciones. Hay que deponer las ansiedades de seguir con la interna, convocar a un gran diálogo y tener un camino bien claro en materia de rumbo económico.

________________________________

