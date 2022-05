“Estamos siendo rehenes de una interna política”, dijo Esponda

Rodrigo Esponda, concejal por la Coalición Cívica, afirmó en diálogo con Democracia que los constantes cortocircuitos en la alianza de gobierno repercuten de manera negativa sobre la institucionalidad, pero también sobre la economía del país, la falta de previsibilidad y la aceleración de la inflación.

“Las tensiones políticas dentro de un frente son naturales, pero cuando se vuelven tan públicas y tan agresivas, con nombre y apellido, permanentemente socavando la institucionalidad -sobre todo de la figura presidencial-, nos genera muchísima preocupación en lo institucional. Y también en lo económico, porque cuando uno tiene que tomar una decisión de inversión y ve cómo se está manejando la fuerza gobernante, donde no sabemos quién es el presidente y hay un doble comando que permanentemente se está agraviando, entonces todo esto complica más la situación. Estamos siendo rehenes de una interna política que puede terminar muy mal”, advirtió el edil carriotista.

“No se puede ser oposición y oficialismo a la vez. Si el sector de Cristina Kirchner quiere ser oposición tiene todo el derecho a hacerlo, pero que abandonen los puestos en Anses, IOMA, PAMO, el Hospital, Aerolíneas Argentinas, que dejen el Gobierno y vayan a elecciones en 2023”, punzó. Y reclamó que no se siga socavando la institución presidencial desde adentro. “Si el Gobierno es de ellos, como declaró Larroque, que se hagan cargo”, añadió.

“No hay previsibilidad”

“Con una emisión tremenda, con un Gobierno que gasta más de lo que tiene, va a ser muy difícil que se acomoden los números”, dijo. Y amplió: “Acostumbrarnos a una inflación altísima y creer que eso puede ser normal, y festejar paritarias del 60%, es insostenible en el tiempo”. “La aceleración de la inflación perjudica sobre todo a los que menos tienen”, afirmó.

“Hoy, tristemente, tenemos que decir que un argentino que trabaja en blanco es pobre”, expresó. “El Gobierno ha perdido todo el respeto, toda credibilidad para tomar medidas que generen confianza. No hay previsibilidad y eso hace que no haya inversiones y que, por ende, no se genere trabajo genuino”, dijo.

El factor Milei

Sobre el crecimiento del libertario Javier Milei en la consideración pública, el ruralista afirmó: “Parándose en los opuestos, en un momento de tanto hastío, de tanto cansancio y desilusión de la gente, es más fácil crecer. Pero cuando haya que generar consensos y trabajar en un proyecto que nos incluya a todos, tratar leyes que no sean dinamita, sino sembrar para que tengamos futuro, lo veo difícil, va a tener que empezar a debatir y buscar los consensos”, señaló.

“Nadie va a poder gobernar solo en este momento del país, por lo que va a haber que encontrar los consensos, hay cosas en las que nos vamos a tener que poner de acuerdo, buscar los acuerdos en el Congreso Nacional para llevar adelante las reformas que nos permitan vivir mejor”, consideró.