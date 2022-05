Camino del Resero Norte: Piden mejor iluminación en las calles del barrio

El barrio Camino del Resero Norte está limitado por avenida República hasta calle Ocampo (que es la del Aeroparque) y desde Ruta Nacional N° 188 hasta el último camino rural sin nombre. Tiene por nombre una de sus calles que es Camino del Resero, una de las más antiguas de la ciudad y una de las pocas arterias que cuando cruza Rivadavia no cambia de nombre principal, aunque se distinguen dos partes de la calle: Camino del Resero Norte y Camino del Resero Sur.

En diálogo con TeleJunín, Maricel Bergerot y Silvia Martín, presidente y secretaria de la Sociedad de Fomento del barrio Camino del Resero Norte, respectivamente, se refirieron a las características del sector. “El barrio ha crecido muchísimo. Antes era de quintas, gente que hacía quintas y viveros, como Marchetto y Platone, que aún continúan en el barrio. Después, desde que empezaron con los planes Procrear, en el corazón del barrio digamos, se ha poblado mucho, como en la ciudad, una casita al lado de la otra”, comentó.

“El corazón del barrio se ha poblado mucho y algunos servicios han llegado, como el de recolección de residuos y agua corriente, por gestiones que hizo un comedor del barrio”. Maricel Bergerot Pte. Sociedad de Fomento.

La fomentista comentó que entre los servicios logrados por el barrio estaba el alumbrado público en algunas calles, lo mismo que la recolección de residuos tres veces por semana. Destacaron este último servicio, ya que lo consideraron muy importante y que hasta hace poco no lo tenían. “Hace un tiempo, por una gestión que hicieron desde un Comedor, se llevó el agua corriente. Queremos la cloaca en primer término y luego el gas natural, para lo cual tenemos que formar consorcio, no digo que se pueda hacer en todo el barrio porque es muy grande, pero sí al corazón del barrio que es donde más gente vive”, explicó.

Como en otros barrios linderos a la Ruta Nacional N° 188, una de las problemáticas que tiene es el tránsito. “La Ruta Nacional N° 188 es en uno de los límites del barrio, por donde cruzan muchos. Creo que le corresponde a Nación poner iluminación, porque está totalmente a oscuras y ocurren muchos accidentes de tránsito. Hay gente que cruza sin luz, hay caballos sueltos, animales sueltos que ocasionan accidentes de tránsito”, dijo.

Vale mencionar que la iluminación en el barrio recién se puso en junio de 2021, por un trabajo conjunto entre Municipio, EDEN S.A. y la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Es un servicio esencial principalmente para lograr mayor seguridad. En este barrio hay operativos de tránsito de Vialidad y GAD últimamente, por hechos de inseguridad que han ocurrido, según lo referido por las vecinas consultadas. Otro de los reclamos expuestos por Maricel y Silvia es que el camión regador pase más seguido. “Las calles están con muchos pozos y cuando llueve tenemos que hacer malabares para pasar con los vehículos, por cómo quedan las calles después. Y si no llueve hay una tierra bárbara, muchos que pasan a alta velocidad dejando una polvareda tremenda. Esto es una falta de respeto para los que pasan en bicicleta o en moto, ya que hay mucha gente de trabajo”, afirmó Silvia.

Maricel por su parte recordó que el martes último la sociedad de fomento tuvo la suerte de tener una reunión con el intendente Petrecca. “Nos prometió arreglar un poco las calles porque están muy angostas. Hay vecinos que no cuidan la vereda, no podan y la maleza está ocupando las calles que quedan muy angostas. Las máquinas pasan, hacen cuneta pero la maleza al crecer ocupa parte de la calle”, explicó. Hablando de las calles Silvia acotó: “El barrio nuestro tiene tres entradas por Ricardo Rojas, Avenida La Plata y República, estas dos últimas iluminadas. Ocurre que las bajadas de las rutas hacia las calles del barrio no están en condiciones y la colectora no está hecha. Es imposible transitar por ahí, hay que ir a paso de hombre. En ese sector hay muchos galpones, comercios”.

Finalmente, al preguntársele por los operativos policiales (GAD) y de tránsito (Vial Junín), las fomentistas dijeron que sí, en los últimos tiempos, por hechos de inseguridad que habían ocurrido.

Problemática vigente:

1. Extensión del alumbrado público: Los vecinos piden más iluminación, principalmente en las bajadas de las calles desde Ruta 188, donde han ocurrido algunos accidentes de tránsito.

2. Cloacas: Hay muchas casas que son también quintas, con residentes que viven en forma permanente. Entre los reclamos está la extensión de la red cloacal para mejor calidad de vida.

3. Camión regador: El tránsito por las calles de tierra levanta mucha polvareda, por lo cual solicitan que el paso del regador sea más frecuente.

Sociedad de Fomento

No hace mucho tiempo atrás quedó oficialmente conformada la Sociedad de Fomento del barrio, con el objetivo de proporcionar mayores beneficios a los vecinos del lugar. Es decir la entidad nació en el 2011 porque había muchas necesidades en el barrio y de esa forma se podía reclamar mejor al Municipio.

Paso del regador, iluminación y cloacas son los principales reclamos que hasta ahora se hacen en un sector de la ciudad que linda con la zona rural.

Por el entonces comedor Hermana Concepción dio un impulso a algunos servicios como las cloacas. La sociedad de fomento del barrio Camino del Resero Norte no tiene sede propia. “Estamos tratando de tener un lote para poder edificar". Maricel y Silvia pidieron a los vecinos que participen en la sociedad de fomento con propuestas, además de las quejas o reclamos que se hacen.

Características

Nombre: Camino del Resero Norte.

Población: 400 familias.Sociedad de Fomento: Sin sede.

Unidad sanitaria: No tiene.

Plaza: No tiene.

Otras instituciones: Comedor “Hermana Concepción”, Casita del Saber, Complejo Deportivo de ATSA, una quinta que se alquila para eventos, una parrilla sobre ruta 188, entre otras iniciativas comerciales.

Servicios: Agua corriente y solo algunas cuadras de cloacas y alumbrado público.Reclamos: Extensión del alumbrado público y de la red cloacal, y paso del regador, entre las cosas más urgentes que se necesitan.

