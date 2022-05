Mientras crecen los contagios en Junín, el ausentismo para vacunarse llega al 50%

Mientras crecen los contagios en Junín, la directora asociada de la Región Sanitaria III Lucrecia López informó a Democracia que en la Ciudad se presenta a vacunar contra el Covid-19 el 50% de las personas que recibieron los turnos. “Los casos vienen aumentando en forma leve y respecto a la vacunación notamos que para el primer refuerzo y segundo refuerzo, aunque se emiten los turnos, por ahí no va la gente que nosotros esperamos”, sostuvo.

“Nosotros vemos que se presenta el 50 por ciento de las personas que recibieron los turnos para vacunación. En ese sentido seguimos trabajando de forma permanente, con el esquema territorial”, manifestó. “Siempre insistimos y explicamos en la importancia de la vacunación, no solamente de Covid sino la de calendario para niños y adultos. Es una estrategia que implementamos permanentemente”, destacó.

Sobre la campaña de vacunación de calendario, López explicó: “Nosotros venimos trabajando bien. Es una estrategia que lleva adelante la Secretaría de Salud de Junín y de todos los distritos. Nosotros entregamos las vacunassemanalmente. Por último recordó que “el sábado de 14 a 17 vamos hacer un trabajo territorial en la plazoleta Dante Balestro, con vacunas contra el Covid y de esquema de calendario”.

"La pandemia no terminó"

Autoridades de Salud de las provincias pidieron a la población mantener los cuidados higiénicos y completar los esquemas de vacunación anticovid y antigripal en este otoño luego de que algunos distritos reportaron aumento de los casos de coronavirus y la circulación de virus estacionales y enfermedades respiratorias.

Luego de que a nivel nacional el reporte semanal del domingo advirtió sobre la duplicación de la cantidad de positivos de Covid-19 en la última semana, con 17.646 nuevos casos informados y 176 fallecidos, varios funcionarios de salud coincidieron en señalar que "la pandemia no terminó" y recomendaron evitar aglomeraciones y ventilar los ambientes.

En ese marco, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, aseveró que se registra un aumento "por ahora leve a moderado" de contagios de coronavirus "por la aparición de una nueva subvariante de la Omicron". En declaraciones, el funcionario bonaerense planteó que ello no derivó, por el momento, "en el aumento ni de consultas de guardia, ni de internaciones". "Las enfermedades respiratorias se contagian especialmente cuando empieza el frío. Lo que tenemos que hacer es usar el barbijo en lugares cerrados y ventilar para evitar que se concentre el aire. Si hacemos eso, el riesgo se neutraliza", remarcó.

Recordó que en la provincia de Buenos Aires existe la vacunación libre "de lunes a lunes en primera y segunda dosis", indicó que "casi el 90% de la población cuenta con la segunda dosis y casi el 50% tiene la tercera". "Es importante que habiendo pasados los cuatro meses, se den la tercera dosis porque con esta variante Ómicron -que hace una pequeña mutación respecto de las anteriores- la eficacia que antes conseguíamos con dos dosis hoy la conseguimos con tres", explicó Kreplak.

Sostuvo que, "por eso, se instaló de manera libre la cuarta dosis para mayores de 50 años" tras los cuatro meses de la tercera dosis "para volver a levantar las defensas, la eficacia y contagiarse menos". También, detalló que la provincia de Buenos Aires avanza en la vacunación contra la gripe, y expuso que "la vacuna de Covid y la de la gripe se pueden aplicar el mismo día" e indicó que "en la provincia de Buenos Aires no hay que inscribirse para la vacuna de la gripe, no es por turno".

A nivel país

Desde Bahía Blanca, el director de la Región Sanitaria I, Maximiliano Núñez Fariña, confirmó que "hay aumentos de casos a nivel provincial y nacional, acá se ve un aumento, la pandemia no terminó y es importante seguir manteniendo las mismas formas de cuidarse y está la posibilidad de vacunarse. Hay stock suficiente y vamos a insistir con la campaña".

En Córdoba también se registraron aumentos de casos en los últimos días, aunque ese leve incremento "no impacta en las personas hospitalizadas ni en la ocupación de camas de terapia intensiva", explicaron fuentes médicas. "Creo que se debe al clima y a que hay más actividad en lugares cerrados que abiertos", comentó a la prensa Miguel Díaz, jefe de asesores del Ministerio de Salud provincial y director del Hospital Rawson, centro de referencia para pacientes con Covid-19.

Díaz apuntó que el aumento de casos se da por la "gran movilización de personas, la escolaridad hace probablemente que haya una mayor circulación viral pero hay una gran parte de población vacunada y eso actúa a favor". En Santa Fe si bien según el último reporte semanal los casos disminuyeron un 24,7%, ya que pasaron de 623 acumulados entre el 24 y el 30 de abril a 469 el domingo pasado, la ministra de Salud, Sonia Martorano, informó un aumento de la tasa de positividad, que "pasó del 3 al 14 por ciento".

Martorano alertó sobre "los casos de enfermedades respiratorias, que empiezan a aparecer" por la época del año y pidió a quienes presenten síntomas como fiebre, dolores de cuerpo o problemas respiratorios no entrar en contacto con otras personas, con lo cual se aconseja no concurrir al trabajo ni a la escuela. Voceros sanitarios añadieron que los casos "son leves" y que "por el momento no se registran aumentos de internaciones", circunstancia atribuida a la cobertura del plan de vacunación anticovid que alcanza alrededor del 90% de la población con dos dosis.

Entre Ríos reportó un incremento en los nuevos casos, aunque se mantiene con menos de 60 positivos por día y lejos de los casi 3.000 positivos diarios registrados en enero y febrero. "Si bien no hay un aumento del 40% de los casos, las consultas aumentaron y estamos esperando para ver cómo impacta en los servicios de salud", apuntó hoy el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti, y dijo que es "muy importante" que la población reciba al menos un refuerzo de la vacuna contra el Covid-19, ya que con un nuevo brote o variante, la inmunidad "puede verse afectada".

En Río Negro, el departamento de Epidemiología reportó que "están aumentando los casos de contagios de Covid-19, se detectan con hisopado pero son leves y aún no se los puede definir como un brote". En ese marco se detectó Influenza A y virus sincicial respiratorio que afecta a los niños, señalaron las fuentes y apuntaron que se analiza el comportamiento del plan regular de vacunación que se despliega en esta época del año. Ante ello, remarcaron que las recomendaciones permanecen igual que al principio de la pandemia, "ventilación cruzada en ambientes cerrados, uso de barbijo y alcohol en gel en las manos".

Casos semanales en Junín

La Secretaría de Salud de Junín envió el informe semanal de contagios de Covid-19 que comprende la situación epidemiológica del 1 al 7 de mayo, en donde se registraron 52 contagios.

Cabe destacar que en la semana previa, del 24 al 30 de abril se habían registrado 21, por lo que los casos crecieron más del doble en los últimos siete días. Según el último informe, con 52 positivos, los activos suman 75. Los casos promedio en los últimos 14 días son 2.5. Los casos positivos totales alcanzaron los 25.896 y los recuperados totales, 25.319. El total de fallecidos es de 502.

