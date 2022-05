Clara Bozzano cuestionó el “oportunismo político” del oficialismo comunal

Tras las críticas del Municipio por las demoras en el envío de los fondos, la concejal del Frente de Todos de Junín Clara Bozzano se refirió a las obras que podrán concretarse en nuestra ciudad a través del aporte de $79.999.990 del Fondo de Infraestructura Municipal 2022. “El Gobierno provincial sigue aportando al crecimiento de Junín. En este caso son $79.999.990 que serán utilizados para realizar obras que mejorarán la vida de muchos vecinos”.

Y detalló: “Se trata de obras de cordón cuneta, de cambios e instalación de sumideros (bocas de tormenta) y del correspondiente estabilizado hidráulico de las calles. La instalación de los sumideros (bocas de tormenta), por ejemplo, se hace a través de perforaciones que conectan la superficie con los desagües. Y esto es una obra importante porque, junto al cardón cuneta y al estabilizado de las calles, se evitará, por ejemplo, futuras inundaciones”. Bozzano también calificó como “intentos de victimización” y “oportunismo político” a la actitud expresada por el intendente Petrecca en el contexto de los anuncios del FIM 2022. “Siempre tratando de victimizarse, Petrecca le quiere hacer creer a nuestros vecinos que el gobierno provincial nos discrimina, que no nos envía fondos, que los demora o que nos excluye de sus programas. Y en realidad está pasando todo lo contrario”.

Críticas

Y añadió: “La victimización y el oportunismo político del intendente son más que evidentes. Y creo que eso también le sirve para desviar un poco la atención y que no se hable de otros temas. Por ejemplo, en relación al tema obras, todavía no sabemos por qué está paralizada la construcción de 25 viviendas sociales en un sector del barrio La Celeste. Son viviendas que habían sido impulsadas por la ex gobernadora Vidal. No sabemos qué pasó con los fondos, ni tampoco los motivos por los que se detuvo la obra”.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.