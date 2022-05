El debate interno sobre proyectos educativos originó una seria denuncia

En medio de una fuerte denuncia por parte del Frente de Todos en plena sesión del Concejo Deliberante, fue aprobado por mayoría un proyecto de Juntos por el Cambio solicitando informes sobre la derogación de plan de estudios vigentes desde el año 2018 de Escuelas Técnicas y Agrarias. Dicha comunicación está dirigida al director general de Cultura y Educación, a la Subsecretaría de la misma y al Consejo General de Educación de la provincia de Buenos Aires, como así también a la Jefatura Regional 14 y a la Jefatura Distrital de Junín.

Durante la sesión de la víspera, desde el bloque oficialista, en principio Melina Fiel apuntó que al derogar el diseño curricular de 2018 de las escuelas técnicas y agrarias, se “sacaba” a la ciencia y la tecnología de las escuelas agrarias. Señaló que ese diseño era “fundamental hoy para un sistema en desarrollo como es el campo productivo y que esos jóvenes además de su título no van a tener lo técnico, lo productivo, la robótica, la informática que tanto necesitan para poder avanzar en el mundo y se retrocede 13 años volviendo a un diseño curricular del 2009”.

Desde el frente Juntos asimismo apuntaron al uso del diseño curricular 2008, en el nivel inicial (jardines de infantes) no habiéndose derogado la ley y el diseño curricular del 2018. Sobre esto Melina Fiel dijo que con el gobierno actual se hacía de manera “oculta”, “trabajando de manera ambigua con dos diseños curriculares”, lo cual no se podía hacer, que por ley regía el Diseño curricular del 2018.

La denuncia

Estos temas, que incluían dos posiciones diferentes, una de Juntos por el Cambio, aprobándolos y otro, del bloque opositor de Frente de Todos, desaprobándolos, habrían originado una intensa discusión interna en la Comisión de Educación del Concejo Deliberante. En este punto, el concejal Lautaro Mazzutti (Todos) hizo referencia a lo que pasó en esa comisión, denunciando que hubo “ataques personales”, “falta de respeto”, “improperios”, hacia miembros de su bloque, que en la sesión de ayer decidieron no responder a ello.

“Nosotros no podemos permitir esto y no es para generar hoy y ahora una polémica porque no estamos personalizando, ni nombrando a nadie justamente porque entendemos que hay que cuidar las relaciones personales más allá del debate político, o del uso político de la educación”, apuntó el edil para luego solicitar a todos que se reviera esa forma de relacionarse entre las y los miembros del cuerpo. Relacionado con el tema educación, también se aprobó por mayoría una solicitud que surgió de Juntos, para que se retomaran charlas de carácter preventivo, como por ejemplo, seguridad vial, en instituciones de gestión pública.

Al respecto, Fiel pidió que las autoridades educativas autorizaran estas charlas sobre educación vial, ciberbullyng en las escuelas públicas y que no haya “mezquindad política” al respecto puesto que en las escuelas privadas sí se estarían dando y en la de gestión estatal no. Emilse Marini (Juntos) en el mismo sentido apuntó: “Hoy no tenemos respuesta de brindar estas charlas que articulan con el diseño curricular. Solicitamos que los estudiantes de las escuelas públicas puedan acceder a las charlas históricas de las que hoy se encuentran privados”.

Aniversarios

En la sesión de ayer se aprobaron por unanimidad los reconocimientos por los aniversarios de las Escuelas 24, 20 y 34, y de los jardines 901, 921, jardines rurales números 4, 5, 6 y 7.

Los reconocimientos por aniversarios de instituciones escolares son los siguientes:

- 115º Aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Primaria Nº 24 “Justo José de Urquiza”.

- 110º Aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Primaria Nº 20 “Bartolomé Mitre” de la localidad de Morse.

- Homenaje y celebración por el arribo a sus 25 años de vida institucional del Jardín de Infantes Nº 921 “Ricardo M. Gurrieri”.

- Homenaje y celebración por el arribo a sus 100 años de vida institucional de la Escuela Primaria Nº 34 “Gregoria Matorras de San Martín”.

- Homenaje y celebración por el arribo a sus 75 años de vida institucional del Jardín de Infantes Nº 901 “Sara Marino”.

- Homenaje y reconocimiento por el 25° Aniversario del Jardín Rural N° 4, sito en el Cuartel II del distrito Junín.

- Homenaje y reconocimiento por el 25° Aniversario del Jardín Rural N° 7, sito en el Campo “Camicia”, del partido de Junín.

- Homenaje y reconocimiento por el 25° Aniversario del Jardín Rural N° 6, sito en el Campo de Toyos.

- Homenaje y reconocimiento por el 25° Aniversario del Jardín de Rural N° 5, sito en el Campo Maipú, Cuartel X.

Otros aprobados

Los ediles aprobaron por unanimidad distinguir como Personalidad Destacadas del Deporte a jóvenes juninenses que son alumnos de sexto año del nivel secundario: uno es Santiago Capelli del Colegio Marianista y el otro es Santiago Bilbao, de la Escuela Secundaria N° 7 (Comercial) en la selección bonaerense de básquet sub 17, que salió campeona a nivel nacional. Aprobaron de Interés Municipal el Debate público sobre “Aportes para una nueva ley sobre Discapacidad” que se realizará el 16 de mayo en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín.

Asimismo se dio el visto bueno por unanimidad a los siguientes despachos de comisión:

- Designando con el nombre de “Tita Merello” a una arteria de esta ciudad.

- Distinguiendo con el Título de “Mérito al Ciudadano” al profesor “Alberto Eduardo Merino”.

- Autorización al Ejecutivo a suscribir Convenio de Cooperación entre la Municipalidad de Junín y la Red de Innovación Local.

- Solicitando a la Cámara de Diputados de la Nación el tratamiento prioritario y urgente del proyecto de modificación de la Ley Nº 26.892 “Ley para la Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad en las Instituciones Educativas”.

- Solicitando al gobernador de la provincia de Buenos Aires el abordaje de la problemática por cortes en el suministro de energía eléctrica.

- Permiso de señalización de Estrellas Amarillas en vías y/o espacios públicos municipales.

- Proyecto de resolución manifestando repudio a la campaña pública y oficial que invita al “consumo moderado” de drogas.

- Proyecto de Ordenanza para declarando “Mérito al Ciudadano” al profesor Alberto Merino.

- Declarando de interés municipal las actividades a realizarse por los “10 Años de la Ley de Identidad de Género” organizadas por la Unidad de Género y Diversidad del H.I.G.A., a realizarse el día 9 y 11 de mayo.

