Andrés Merani: “Festejo que se den estas discusiones políticas”

-¿Qué lectura hace de las fuertes tensiones que hay en el Gobierno?

-La lectura es la que hay que hacer con el vecino de la ciudad, en el día a día, tanto en la gestión como en la militancia política. Hay una realidad concreta, que es un problema en la microeconomía, que tiene que ver principalmente con la inflación y, sobre todo, con el acceso a los bienes primarios que están en la mesa de los argentinos. Es un problema que tiene que resolverse y que tiene que ser una ocupación primordial de todos los gobiernos, nacional, provinciales y municipales.

-No hay paritaria que funcione, con una inflación tan alta.

-La cuestión de la paritaria no creo que sea el problema principal, sino tomar decisiones que resuelvan el problema de fondo, que tiene que ver con muchos formadores de precios que establecen valores de alimentos muy elevados. Podemos ver a un montón de las principales empresas de productos alimenticios, que durante la pandemia tuvieron un superávit altísimo, pero eso no se trasladó a una compensación para la situación que viven los argentinos.

-La macroeconomía muestra señales de repunte, pero los cortocircuitos permanentes en el Gobierno socavan las expectativas, ¿no cree?

-No creo que sean los cortocircuitos, la microeconomía no está funcionando porque hay que tomar decisiones para que eso funcione, creo que son discusiones políticas que se están dando y que yo festejo que se den.

-Pero ayudan muy poco a generar estabilidad y previsibilidad.

-Previo a estas discusiones tampoco estaba resuelto el tema de la inflación, sin discusión o con discusión, el problema sigue existiendo, la toma de decisiones es lo que tiene que resolver cómo llevamos el plato de comida a todos los argentinos. Y obviamente hay que discutir de fondo cómo y por qué tenemos que hacer cargo a todos los argentinos de una deuda con el FMI que contrajo el gobierno anterior, presidido por Mauricio Macri, y no se discute en qué se gastaron esos 40 mil millones de dólares que le dieron. Además, si vemos todo el proceso de toma de deuda, me parece que ahí es donde tenemos que poner el foco. Si se quiere comparar el acuerdo actual con el que realizó el Néstor Kirchner, hay una gran diferencia y es que Kirchner cuando saldó la deuda con el FMI, le había puesto un plato de comida a todos los argentinos. Hay que discutir dónde están esos dólares, que no están en rutas ni en mejoras, sino en cuentas off shore o en la fuga de capitales que se dio durante el macrismo.

-¿Era una opción no acordar con el FMI?

-Desde que tengo uso de razón, la Argentina estuvo en default, ya sea con el FMI o con acreedores privados. Con arreglo con el FMI o sin arreglo, el problema del acceso a los alimentos y de que los trabajadores lleguen a fin de mes no está resuelto; y ese fue un contrato electoral que tuvimos.

-Y usted cree que no se está cumpliendo ese contrato.

-Todavía quedan dos años de gobierno, esperemos que sí, y queremos que eso pase, por eso damos las discusiones que tenemos que dar.

-¿Cree que podría haber una ruptura en el Gobierno?

-No, creo que las tensiones son parte de las discusiones que se dan en la política. Normalmente, uno intenta darlas puertas adentro, pero cuando puertas adentro no existe o no se da, las da en los lugares que tiene, pero son cosas que nos exceden a los dirigentes locales.



-¿Cree que el peronismo tiene que presentar un candidato a intendente en 2023?

-El peronismo tiene que ser protagonista y tiene muchísimos cuadros políticos para desarrollar y potenciar. Creo que tiene que haber opciones, tenemos muchos jóvenes, muchos militantes históricos y dirigentes de fuste en el peronismo para brindarle al Frente de Todos la mayor cantidad de herramientas posible.

-¿Cómo caracteriza la gestión municipal?

-Es una gestión mediocre, que no ha transformado la ciudad, con todas las aptitudes que tiene la ciudad para poder despegar. Junín tiene ventajas comparativas que pueden ser explotadas de manera integral y no están trabajadas porque no hay un plan de ciudad, no hay planificación ni un diagrama de cómo tiene que crecer Junín, por lo que queda librado a la especulación inmobiliaria de terrenos. Tenemos dos espejos de agua naturales, que no están para nada explotados, porque no hay un proyecto de ciudad. Es un gobierno de servicios, de ABL, muy parecido al proyecto que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente no es una ciudad que enamore, nosotros tenemos que generar un Junín que enamore y que sea sustentable en el tiempo, que tenga una postura agroecológica, no hay separación en origen en casi ningún barrio de la ciudad, no hay corredores verdes.