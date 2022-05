Torchio: “En cuatro meses llovieron 800 milímetros, cuando caen 900 en un año”

En medio de las inundaciones que afectan amplias zonas productivas de la Región, autoridades municipales del partido de Carlos Casares se reunieron con entidades e instituciones intermedias para evaluar la situación hídrica e impulsar la solicitud del pedido de emergencia provincial y/o desastre agropecuario por el fenómeno.

En rigor, los 800 milímetros caídos en lo que va del año dejó más del 30% de las 250.000 hectáreas que conforman el partido anegadas. Son aproximadamente más de 68.000. Los lugares más afectados son principalmente Hortensia y Odorqui. En este contexto, el exintendente de Carlos Casares y senador provincial Walter Torchio afirmó a Democracia que “las inundaciones son un tema claro de explicar. Llovieron 800 milímetros en cuatro meses, cuando llueve un promedio anual de 900 milímetros. Obviamente que uno tiene que entender al productor que no puede sacar la producción, no puede salir con el camión o el auto”.

“La realidad es que es una cuestión natural que nos afectó y es bastante localizada como en el caso nuestro, en la zona sur del Partido. Ya nos había pasado en el 2012 de esta magnitud y un poco menos en el 2017”, indicó. “A las quejas hay que atenderlas y darle la prontitud de las respuestas necesarias, pero esta cuestión no es porque no hay mantenimiento en los caminos, sino porque llovió, al igual que sucede con las hectáreas productivas inundadas. Es algo que sucede de manera cíclica cada tanto”, reconoció.

“En nuestra región el desnivel es leve (Casares es bastante plano) y el escurrimiento es muy lento y se va dando a lo largo del tiempo, a diferencia de otras zonas que tienen más desnivel y el agua escurre más rápido”, explicó Torchio. Además, “en algunos lugares tenemos ingreso de agua desde Pehuajó y Henderson. Luego de entrar por nuestro partido, sale a 9 de Julio y Bragado. Lo que sucede ahora es que, también, llovió mucho en Pehuajó, Henderson y Bolívar”, dijo.

E informó que la Provincia “nos convocó para el lunes para atender parte de las problemáticas, si bien se viene trabajando con Hidráulica y Vialidad provincial”. “Es una cuestión excepcional porque en cuatro meses llovieron 800 milímetros de los 900 que tiene que caer en todo el año, teniendo en cuenta que la época de más lluvia es en la primavera”, concluyó.

“No vislumbramos una problemática”

Por su parte, el secretario de Obras Públicas del Municipio de Junín, Marcelo Balestrasse, aclaró que “en realidad son excesos hídricos y hay sectores como Carlos Casares, Pehuajó, Lincoln y 9 de Julio bastante anegados con 600 mil hectáreas afectadas”. “En gran parte, esa agua va para Bragado. Algo de Lincoln puede venir para nuestra ciudad a la Laguna de Gómez, y desde General Pinto por la Cañada las Horquetas”, sostuvo.

“Hoy no estamos vislumbrando una problemática cercana. El 31 de marzo Mar Chiquita tenía 76,90 de cota y, a medida que abrían las compuertas, el 29 de abril estaba en 76,46, por lo que está bajando y no está recibiendo agua. Las mediciones están en baja”, agregó. “Por ejemplo, la Laguna de Gómez está clavada en 75,31 desde hace más de diez días. Los pronósticos es que sigue la sequía por un año más. Hoy no se evidencia un exceso hídrico que nos preocupe”, cerró.

Encuentro en Carlos Casares

El intendente Daniel Stadnik (Frente de Todos) puso en funcionamiento a la Comisión de Emergencia y Desastre Agropecuario local, a través del secretario de Finanzas e Ingresos Públicos, Cristian Massone, quien encabezó el encuentro que se llevó a cabo en el Salón Blanco municipal. “Los productores del partido de Carlos Casares se encuentran en una situación hídrica muy complicada debido a las intensas lluvias, agravadas por el agua que ingresa de partidos vecinos, especialmente la zona sur del partido. Asimismo, esta situación afecta a las demás actividades comerciales, industriales y de servicio del partido. Es por ello que esta comisión resuelve por unanimidad solicitar a la Comisión de Emergencia Provincial, la Emergencia y/o Desastre Agropecuario por inundación para las circunscripciones”, se informó en un comunicado.

En el encuentro, la Municipalidad presentó un informe técnico en donde detalló los motivos por lo que se llegó a esta situación de emergencia. Además de la lluvia caída en los primeros cuatro meses del año, que según indican representa el 88% del total del promedio anual, agregan como motivo que hubo un importante ingreso de agua proveniente de otros partidos y que, además, se construyeron canales clandestinos. Desde la Sociedad Rural de Carlos Casares, Mario Reymundo reclamó que en el informe no se incluyó “el pésimo estado de los caminos rurales”, que complica aún más tanto la recolección de los cultivos de soja, como la producción tambera y a la ciudadanía en general.

Durante la reunión se debatió si se declaraba la “emergencia agropecuaria”, que contempla pérdidas productivas de entre el 50% y el 79% o el “desastre”, con el 80% de afectación o más. Mientras en el primer caso se postergan impuestos, en el segundo se exceptúan del pago. Frente a esas dos posibilidades, el ruralista detalló que le pidieron a la Municipalidad que evalúe la situación de aquellos productores que tuvieron pérdidas inferiores al 80%, pero como no pueden acceder a sus propiedades, igualmente están imposibilitados de producir. Por otro lado, detalló que, como la emergencia agropecuaria contempla únicamente los impuestos provinciales, solicitaron que el mismo estado se replique a nivel local. “Creemos que también deben ser contemplados los impuestos municipales, es decir, la tasa vial”, concluyó.

