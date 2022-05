Ramón Carrillo: Piden semáforo en Ruta 188 y Rivadavia por intenso tránsito

En diálogo con TeleJunín, Guillermo Villarroel, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Ramón Carrillo se refirió a distintos aspectos de este sector de la ciudad que está limitado por Ruta 188, entre Alberdi e Italia, y la zona rural.

”Cruzar la ruta es un incordio porque hay escuelas, jardines de infantes, supermercados del otro lado y la gente tiene que cruzarla”. Guillermo Villarroel

Pte. Sociedad de Fomento.

Respecto a la Ruta Nacional N° 188 y el problema que hay para cruzarla, el fomentista manifestó: “tiene sus pros y sus contras no solo para barrio Ramón Carrillo sino para la gente de barrio San Antonio, por ejemplo. Cruzar la ruta es un incordio porque hay escuelas, jardines de infantes, supermercados del otro lado y la gente tiene que cruzarla. La preocupación principal es cuando la cruzan los chicos para ir al colegio. Siempre se recomienda que vayan acompañados de una persona adulta para el cruce de ruta porque es peligroso. Hay días en que la ruta está colmada de camiones, autos y camionetas y se hace imposible cruzarla, es decir, poder se puede pero hay que esperar mucho tiempo”.

De acuerdo a lo expuesto, solicitan una semaforización del cruce principal: Ruta 188 y Rivadavia, porque consideran que ese punto es el acceso principal al barrio, más allá que también haya pasos por Italia y Alberdi. “Entendemos que es una ruta nacional y el Municipio no tiene potestad sobre eso. Los trámites corresponden hacerse ante Vialidad Nacional. Desde la Sociedad de Fomento tratamos de hacer lo posible. Hemos enviado cartas y esperemos que haya una pronta solución. No perdemos las esperanzas que haya una respuesta. La ciudad de Junín está en constante crecimiento y hay muchos barrios como el nuestro que han quedado más allá de las rutas que circundan la ciudad. Seguramente en el último censo lo vamos a ver”, dijo.

Respecto a los servicios, el barrio cuenta con iluminación pública desde hace aproximadamente dos años atrás. “Fue un reclamo que se hizo durante mucho tiempo y afortunadamente se pudo lograr el alumbrado público. Hubo una inauguración con la presencia del intendente Pablo Petrecca, cuando se pusieron las luminarias que faltaban en calles como Roque Sáenz Peña, sectores de calle Camino del Resero y de calle Rivadavia. Se pudo completar en un 80 por ciento la iluminación del barrio. Como en muchos barrios, acá también hay luminarias que se queman, no funcionan y hay que presentar los reclamos correspondientes. Hay demoras pero se trata de solucionar”, manifestó. “Nuestro barrio ha crecido mucho en servicios, cuenta con la red de agua corriente, con el alumbrado público, hay servicio de televisión por cable, internet, es decir está dentro de la ciudad de Junín aunque alejado del microcentro”, apuntó.

Entre los reclamos más antiguos está la ampliación de calle Roque Sáenz Peña. “Desde hace mucho tiempo, tanto la Sociedad de Fomento como gran parte del vecindario piden una ampliación de calle Roque Sáenz Peña. Cuando el barrio no estaba todavía consolidado y en crecimiento como está hoy, era una calle muy angosta, y hoy sigue igual, con vecinos que viven en forma permanente en el lugar. ¿Esto qué genera? Que los días de lluvia o de tormenta muy fuerte la calle se vuelva intransitable y tenemos que pedir al Municipio que con la maquinaria haga las cunetas, para el mantenimiento de las calles”, dijo Villarroel.

Uno de los datos positivos del barrio, es que tiene una plaza y se llama Ramón Carrillo. “Teníamos pensado ponerle otro nombre –recordó- para homenajear a un ex presidente de la sociedad de fomento, pero por el momento no se puede hacer. Tenemos la plaza con varios juegos y bancos. Nos hemos preocupado mucho por su mantenimiento. Los vecinos que viven en los alrededores también la cuidan mucho y nos avisan cuando pasa algo en la plaza”. Mencionó que en el último tiempo, el Municipio estuvo realizando limpieza en las calles, recolectando montículos y ramas. “Desde la entidad fomentista apelamos a la colaboración de los vecinos para el mantenimiento del barrio, para que saquen las ramas y montículos cuando pase el camión.

Problemática vigente

1. Los vecinos piden que se instale un semáforo en Ruta 188 y Rivadavia, dado al intenso tránsito vehicular que hay en esa arteria nacional y la necesidad de cruzarla que tiene la población del barrio para asistir a escuelas, supermercados y demás.

2. Ensanche de calle Roque Sáenz Peña. Según lo expuesto por Villarroel, ha quedado muy angosta, como hace décadas atrás. “Hoy hay mayor tránsito y los días de lluvia debemos llamar al Municipio para que la arregle”, dijo.

3. El presidente de la entidad fomentista pidió a los vecinos que participen de la próxima asamblea para elección de autoridades, ya que se hace necesario un recambio de autoridades dentro de la Sociedad de Fomento Ramón Carrillo.

Sociedad de Fomento

La Sociedad de Fomento del barrio Ramón Carrillo no tiene sede propia. “Hasta el año 2018 gentilmente la gente del Complejo de Suboficiales nos prestaba las instalaciones para poder hacer reuniones, por lo cual estamos agradecidos”, acotó. En cuanto a instituciones importantes que estén en el barrio mencionó a Vialidad Provincial, sede del Complejo de Policías Bonaerenses, Clínica La Pequeña Familia.

Según lo asegurado por Villarroel, patrullaje a la noche hay (en este último tiempo), por calle Sáenz Peña y otras arterias del barrio. “Pasan cosas en materia de seguridad pero tratamos de que no llegue a mayores, que los robos no se concreten, que no haya violencia”, apuntó. El entrevistado aclaró que ser fomentista sirve para ser el nexo entre el vecino y el Municipio con el objetivo de hacer cosas para el barrio. “Es un vecino más, que tiene la representación del resto para gestionar ante las autoridades municipales”, dijo. Finalmente Villarroel hizo un llamado a los vecinos para que participen de la próxima asamblea donde se hará la renovación de autoridades.

Características

Nombre: Ramón Carrillo.

Superficie: Unas 48 hectáreas.

Población: Alrededor de 2500 personas.

Sociedad de Fomento: Sin sede.

Unidad sanitaria: No hay.

Otras instituciones: Complejo del Círculo de Suboficiales y una delegación de Vialidad.

Servicios: Agua corriente, cloacas (restan algunas cuadras), alumbrado público.Reclamos: Extensión de la red cloacal. Medidas para facilitar el cruce en la Ruta 188.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.