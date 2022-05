Vuelve Gabriel Rolón a Junín con “Palabra plena”

Gabriel Rolón presenta “Palabra plena”, en Teatro de la Ranchería, el sábado 25 de junio, a las 21.30. Quien es psicólogo, psicoanalista y escritor presenta lo que él llamó “una especie de mix, con un monólogo donde desarrolló muchas temáticas, ejemplificado de manera teatral con un caso clínico".

Al respecto explicó: “Somos humanos en tanto habitamos un mundo de palabras. Un mundo lleno de seres y paisajes que no veremos jamás, y sin embargo nos recorren. Dar la palabra es darse uno mismo, siempre y cuando no se trate de una palabra vacía. No siempre que hablamos decimos algo de nosotros. La única palabra importante es la que lleva nuestra sangre. La que nos modifica una vez pronunciada. Esa es una palabra que nos compromete y nos define. Esa es una palabra plena”.

