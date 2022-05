Actividades por el mes de la celiaquía

El 5 de mayo se conmemora el Día Internacional del Celíaco y es por eso que la ONG “Grupo Celíacos Junín”, con el acompañamiento del Gobierno de Junín, organiza una variada agenda de propuestas para concientizar a la comunidad sobre esta enfermedad. Si bien los trabajos de sensibilización continúan durante todo el año, en este mes se redoblan esfuerzos para que las personas que padecen celiaquía tengan una mejor calidad de vida.

En este sentido, el sábado 7 en la plaza Veteranos de Malvinas de 10 a 18, se llevará a cabo una exposición de productos sin TACC, charlas con nutricionistas y espectáculos para grandes y chicos; el lunes 16 habrá una charla especial de Bromatología sobre esta temática y el 20 llegará el Dr. Cueto Rúa con una disertación apta para todo público.

Al respecto, Julio Ferrero, director general de Zoonosis y Bromatología del Municipio manifestó: “Estamos complacidos del trabajo junto con la ONG ‘Celíacos Junín’, en esta oportunidad coordinando las actividades que vamos a desarrollar en el mes de mayo que es el Mes del Celíaco. En años anteriores ya trabajamos coordinadamente, por lo que tenemos bastante acomodado el calendario”. Luego, indicó: “Nos toca acompañar fundamentalmente las actividades que van a realizar desde la ONG”. Seguidamente, afirmó que “el 5 de mayo es el Día Internacional del Celíaco y nosotros vamos a dar una charla que se realizará el día 16, a las 8, en el complejo San Martín, en el Salón de la Llama Olímpica, que tratará sobre la contaminación que se produce en la manipulación de alimentos para celíacos”. Además, dijo que “es importante que participen todas aquellas personas que, más allá de ser celíacas, deben convivir con una persona que posea esta enfermedad”.

En tanto, Verónica Borsani, vicepresidenta de la ONG “Grupo Celíacos Junín” expresó: “Hace unos siete años aproximadamente que venimos trabajando codo a codo con el Municipio, y este año contamos con la personería jurídica que obtuvimos durante la pandemia”, agregó. Asimismo, Borsani detalló: “Comenzaremos las actividades el sábado 7 en la plaza Veteranos de Malvinas de las 10 a las 18, donde habrá exposición de productos artesanales, charlas con nutricionistas y un médico. Vamos a tener una charla ampliada porque estamos invitando a gente de la zona, y va a haber espectáculos como danzas árabes, folclóricas, clases de zumba y también actividades para chicos”.

“El 16 vamos a realizar en conjunto la charla con la Dirección de Bromatología, para la cual invitamos a toda la comunidad, no solo a quienes manipulen alimentos sino también a todas aquellas personas que quieren informarse sobre esta enfermedad y cómo se debe tratar a un celíaco, los riesgos de la contaminación cruzada y sobre todo a los niños que son los que más sufren y no entienden cómo no son incluidos socialmente en actividades deportivas, escolares o recreativas”, destacó.

Por otro lado, la vicepresidenta sostuvo: “El 20 de mayo queremos traer al Dr. Cueto Rúa que es gastroenterólogo especialista en celiaquía, para que brinde una charla abierta a toda la comunidad con la premisa de siempre de que el diagnóstico temprano evita enfermedades asociadas”. Por último, indicó: “Agradecemos el acompañamiento de siempre por parte del Gobierno de Junín, porque sin ellos no sería posible organizar todas las actividades que venimos haciendo durante los últimos años”.

