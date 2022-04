Preocupación por la falta de médicos en las ciudades y pueblos de la Región

La insuficiencia de recurso humano para cubrir la demanda de asistencia médica, en distintas ciudades y localidades de la Región, continúa siendo una problemática de plena vigencia para la política pública sanitaria. A pesar de tratarse de un tema de debate de larga data, el mismo volvió a ser planteado recientemente en el Congreso Provincial de Salud (Cosapro), que tuvo lugar entre el 19 y 22 de abril, en la ciudad balnearia de Mar del Plata.

La semana pasada, un nuevo capítulo quedó expuesto en Junín, cuando los gremios Cicop, ATE y CTA Autónoma advirtieron, a través de un comunicado, que “debido a la falta de personal médico, la Unidad de Terapia intensiva Adultos sería evacuada, los pacientes serán derivados a otras instituciones de la provincia y la sala permanecerá cerrada inicialmente 48 horas a la semana, los días viernes y sábados”. Pese a que la Dirección del Hospital, a cargo de Sebastián Meneses, confirmó que "el funcionamiento de la Terapia Intensiva está garantizado", admitió que "hay un problema generalizado de falta de médicos terapistas", que afecta no solo al HIGA, sino "también a muchos hospitales de la Región y de la Provincia”.

Desde la Región Sanitaria III, que nuclea a Junín y a otros siete distritos de la zona, admitieron que "es una preocupación que fue planteada por intendentes y secretarios de Salud de los municipios", a la vez que aclararon que el Ministerio de Salud bonaerense, a cargo de Nicolás Kreplak, evalúa "una serie de estrategias" para revertir la situación. "Es una dificultad que señalaron intendentes y funcionarios de las distintas Regiones Sanitarias, y que estuvo presente en el Congreso", aseguró a Democracia Jorge Herce, director de Región Sanitaria III. "Se habló de los inconvenientes para cubrir algunas especialidades críticas y el Ministerio está planteando una serie de estrategias, vinculadas con generar bolsas de trabajo, reformulación de algunas pautas residencia o consolidar un banco de rotaciones de residentes. La idea es generar arraigo en los jóvenes profesionales", agregó.

Los límites de la configuración actual del sistema sanitario en el interior bonaerense quedaron plasmados en el documento final del Cosapro, en el que se mencionan "la dificultad para instalar la ruralidad como particularidad al momento de pensar y diseñar políticas situadas", "la falta de reconocimiento formal de algunas profesiones no hegemónicas" y la existencia de "barreras en la accesibilidad al sistema salud, debido a la persistencia de la lógica hospitalocéntrica". Del mismo modo, el Cosapro -que contó con la presencia de referentes sanitarios e intendentes de toda la Provincia- puso énfasis en señalar que las dificultades estructurales de los sistemas de salud locales se vieron acentuadas por el impacto de la pandemia de Covid-19, particularmente en los meses más críticos de 2020 y 2021.

De esta manera, en su descripción del estado de situación actual, el documento final admitió la persistencia de problemas vinculados con las condiciones laborales de los profesionales, como "multiempleo (médicos que prestan servicios en distintos establecimientos), desgaste, precariedad y falta de lugares de contención para expresar el padecimiento subjetivo".

En el distrito de Chacabuco, coincidieron con el diagnóstico de la cabeza de la Región Sanitaria III y señalaron que, en el caso puntual del distrito, la limitación del recurso humano "es un problema recurrente, aunque no llega al punto de tener que cerrar un servicio". "Hay algunas especialidades que son más complicadas que otras de cubrir y nos hemos reunido muchas veces con los profesionales para tratar este tema", afirmó a Democracia Ignacio Gastaldi, secretario de Salud del Municipio. "Es una cuestión que tiene ver con una necesidad de políticas de salud de fondo, porque hace años que se debería instrumentar una revalorización de las especialidades básicas", sostuvo el funcionario.

Con respecto a las especialidades que son "imprescindibles" para el funcionamiento hospitalario, Gastaldi mencionó a "clínica médica, pediatría, gineco-obstetricia, cirugía, terapia intensiva y también medicina general", cuya situación actual en cuanto a las condiciones laborales deberían revisarse, para evitar que la falta de disponibilidad de recurso humano en localidades del interior llegue a una situación crítica. Asimismo, en el área de Salud del municipio indicaron que el "multiempleo" y el traslado de profesionales para cubrir servicios en distintos centros sanitarios es una realidad de la que no escapa el distrito. "Un médico que un día viernes estuvo de Guardia en terapia acá, el lunes está en Guardia en Salto o el domingo está en Junín y así sucesivamente", detallaron.

"Sistema fortalecido"

En el distrito de Leandro N. Alem, si bien también admiten cierta "dificultad" para cubrir "algunas especialidades", resaltaron que el sistema sanitario se encuentra "bastante fortalecido". "En las localidades más pequeñas, como Fortín Acha, El Dorado y Colonia Alberdi, contamos con enfermería permanente en las unidades sanitarias", afirmó a Democracia el secretario de Salud del Municipio, Claudio Rocoma.

Asimismo, el Municipio destacó la puesta en marcha de distintos programas, como el de atención de dolor precordial (dolor de pecho), a través del cual se dispone del electrocardiógrafo en las salas, para que el personal de enfermería realice hacen el electrocardiograma y reporte inmediatamente al hospital municipal, en la cabecera de Vedia.

Por otro lado, Rocoma subrayó que, en las localidades más pobladas después de la ciudad cabecera, que son Leandro N. Alem y Juan Bautista Alberdi, las unidades sanitarias cuentan con "médico permanente de Guardia, servicio de Radiología, Ecografía, laboratorio, internación y ambulancia". Además, en los Centros Integrados Comunitarios (CIC) de Vedia y Alberdi se registran otros servicios, como odontología, mientras que las especialidades más complejas, como las guardias de terapia intensiva, clínica médica en urgencia o guardia de pediatría, se resuelven en el hospital. Rocoma agregó también que la Secretaría de Salud está desarrollando otros programas, orientados a niños en edad escolar, como neurología infantil y exámenes oftalmológicos y audiometrías a chicos que cursan la educación primaria. Finalmente, resaltó que el municipio cuenta con "sistema de rayos digitalizado, tanto en las localidades de Alem y Alberdi como en el Hospital de Vedia".

En contrapartida con lo que sucede en la mayoría de los distritos, Rocoma aseguró que Leandro N. Alem no padece la falta de arraigo de profesionales en las localidades, aunque sí coincidió con el planteo común de los demás funcionarios que, al igual que él, asistieron al Cosapro, en relación a los problemas para incorporar algunas especialidades. "Mencionamos la dificultad que implica no conseguir ciertos especialistas. Se mencionó el tema de pediatría, anestesistas o terapistas. En nuestro caso, podríamos estar necesitando algún pediatra más, aunque ello no implica que no se esté brindando el servicio", afirmó.

Hacia un "sistema integrado"

La problemática de la falta de recurso humano en las localidades de la Región, así como la dificultad para la cobertura de especialidades, en general por una cuestión remunerativa, forman parte de una red de deficiencias que el Cosapro consideró para argumentar su postura a favor de una transición hacia "un sistema de salud integrado".

Así, en el documento final, entre las limitaciones que afectan a la fuerza laboral, mencionadas por la Región Sanitaria III, destacan "la brecha entre distintos regímenes, en condiciones laborales, salariales y beneficios entre los trabajadores del sector público Provincial (ley 10430 y ley 10471), Municipal, de obras sociales y privado"; "inequidad en la distribución territorial de los trabajadores", que se traduce en que "los profesionales y técnicos priorizan la radicación en grandes ciudades que ofrecen diversidad de opciones frente a las poblaciones pequeñas que, generalmente sólo cuentan con efectores públicos, circunstancia que limita su rédito económico"; y "el pluriempleo, especialmente en los profesionales de enfermería, y la diferencia económica entre los niveles de atención, genera malestar entre los pares (Provincial y Municipal)". Con la pandemia, la visibilidad de un problema de largo arrastre se vio potenciada, como así también la magnitud del desafío de la política pública para revertirlo, en los tiempos por venir.

