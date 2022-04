Fiorini, sobre Milei: “Hay que tener los mismos valores para sumarse a Juntos”

Con la mirada puesta en la carrera rumbo a 2023, y la discusión en torno a las posibles alianzas, pero sin dejar de lado la situación económica y el rumbo de desarrollo de la ciudad, el concejal de Juntos por el Cambio, Juan Fiorini, dialogó con Democracia. Aseguró que si bien, de momento, “parecería que no hay un interés de Javier Milei en sumarse”, en todo caso, si sucede, “la discusión tiene que ser interna”. Aseguró que se apuesta al crecimiento de la ciudad y a la necesidad de ofrecer oportunidades.

Generar consenso

Consultado sobre el surgimiento de nuevas figuras políticas, como es el caso de Milei, Fiorini aseguró que “la gente, sobre todo los adultos, están bastante cansados, agotados de haber vivido en muchos años siempre los mismos problemas” y que “hay problemas estructurales que no se solucionan” y que “eso hace que se pierda un poco la confianza. Confianza que también perdió este Gobierno con las medidas que viene tomando, sobre todo en la pandemia”.

Sobre la posibilidad de que Milei sea parte del espacio, Fiorini señaló que “Juntos por el Cambio siempre ha sido claro con respecto a quienes podrían sumarse a ese espacio, y básicamente la regla principal es tener los mismos valores. Pero hoy por hoy parecería que no hay un interés de Javier Milei en sumarse y la discusión después en el caso de que eso pase, tiene que ser interna, dentro de Juntos por el Cambio y ahí habrá diferentes miradas y perspectivas sobre la persona y el espacio también que representa y esos valores que representa”. Según el concejal, “si hay puntos en común, seguramente se podrá trabajar sobre los puntos que no hay en común y ver si se puede llegar a algún acuerdo. Pero creo que hoy hay mensajes distintos, miradas distintas, están bastante claras. Hoy parecería ser que no es ese momento”.

Crecimiento de Junín

Fiorini consideró que la ciudad creció en los últimos años pero dijo que el censo tendrá la palabra final en lo que respecta a la población. “Creo que el censo va a dar una mirada más real. Creo que sí ha habido un crecimiento en los últimos años en Junín. Es un dato que hemos validado por ejemplo con la cantidad de personas y comercios que se dan de alta, por ejemplo en el servicio de electricidad. Junín es la ciudad de la Región con más altas, o por lo menos, entre altas y bajas, la que crece más rápidamente. Lo mismo con las habilitaciones comerciales y lo mismo con la cantidad de lotes que se van generando. Pero me parece que el censo puede validar este dato, puede ayudar también a mostrar la dimensión de Junín”.

Asimismo agregó, “también vemos el crecimiento por el lado de la productividad, del trabajo y del comercio y también hoy Junín respecto a la Región sigue siendo líder y cada día muestra ese potencial que tiene”. En ese sentido destacó además que “la nueva imagen que lanzamos hace poco en el Gobierno de Junín, está pensada en esto. En Junín un lugar de oportunidades, ayudar como gobierno a generar esas oportunidades, a que estén y se transformen después en realidades para cada objetivo puntual. Estamos enfocados en eso”.

Fiorini destacó que los principales proyectos para este año “están también enfocados en generar espacios para más empresas que quieran venir a invertir”. Por último, reconoció que seguirán gestionando por el aeródromo.

________________________________

