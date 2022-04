Piden la intervención del Gobernador por los cortes de energía en Junín

El bloque de concejales de Juntos presentó el jueves un proyecto de comunicación mediante el cual solicitó al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, que intervenga ante las empresas prestadoras del servicio eléctrico y los organismos reguladores para “dar solución a los recurrentes cortes de energía que afectan al Partido de Junín”. Se presentó tras la última tormenta, “que dejó sin servicio a los usuarios de gran parte del casco urbano y la zona rural de Junín que, en muchos casos, debieron esperar hasta 48 horas para el restablecimiento del servicio”, aseguran.

También solicitaron a la Defensoría del Pueblo bonaerense para “que arbitre los medios para garantizar el correcto funcionamiento y provisión del servicio público”. Además, pidieron que “Oceba y la empresa EDEN S.A informen los motivos por los cuales se produjeron los cortes de energía y restablezcan el servicio de forma ininterrumpida”. "El gobernador de la provincia de Buenos Aires es el mayor responsable de la concesión del servicio público en el ámbito de la Provincia y como tal debe hacerse cargo de esta situación", afirmó la concejal Graciela Blaiotta, quien aseguró que "los reiterados y prolongados cortes no sólo provocan inconvenientes domésticos y serios daños en materia de economía y salud a los vecinos, sino que además imposibilitan la prestación de otros servicios, tales como la seguridad vial, dejando fuera de funcionamiento los semáforos y generando así serios riesgos en la circulación vehicular y peatonal".

Chami: “Los juninenses no merecemos esto”

El secretario general del Municipio, Luis Chami, aseguró: “Tuvimos reuniones semanales con la gente de EDEN y no llegamos a un acuerdo para que las obras se realicen. La tormenta desnudó todo lo de la empresa. La gente necesita el servicio, los juninenses no merecemos esto. Por eso el Intendente mandó una carta documento”. Y agregó que “esto es responsabilidad del gobernador. La empresa no invierte, tiene a los usuarios abandonados, necesitamos las obras para que cuando venga una tormenta tengamos menos problemas y tengan la rapidez para poder solucionarlos”. Chami aseguró que, “la empresa constantemente está remendando y remendando”. “EDEN tiene a Junín olvidado, es una responsabilidad del gobernador”, remarcó.

