Realizarán una prueba de vía para la vuelta del tren de pasajeros a Justo Daract

La empresa Trenes Argentinos busca prolongar el servicio ferroviario de pasajeros, que actualmente circula entre Retiro, Junín y Rufino, hasta las localidades de Laboulaye (Córdoba) y Justo Daract (San Luis) del ramal San Martín. Así lo afirmó a Democracia el presidente de la firma estatal, Martín Marinucci, quien agregó que el 12 de mayo una formación realizará una prueba de vía hasta la región de Cuyo, desde Rufino.

Actualmente, “estamos cambiando unos tramos de vías entre Laboulaye y Justo Daract que entendemos que es necesario para mas seguridad a la circulación”, afirmó.

“El paso siguiente será empezar a trabajar para volver a unir la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Mendoza”, informó. Y destacó que “estamos trabajando muy fuertemente en la puesta en valor de las estaciones”. Además, afirmó que se está “avanzando con un paso bajo nivel muy importante (de calle Rivadavia), que era una demanda de muchos años con la necesidad de la circulación vehicular sin tener que estar esperando el paso del tren y de brindarle seguridad a las personas que cruzan por el paso a nivel”.

La vuelta a Rufino

En noviembre del año pasado la Región vivió un suceso histórico con el regreso del tren de pasajeros (tras cuatro años) que une la ciudad santafesina de Rufino y la terminal de Retiro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para restablecer este servicio fue necesario reparar el pedraplén ubicado sobre la laguna La Picasa, que había sido afectado por la inundación de 2017, obra incluida en el Plan de Recuperación del Transporte Ferroviario que lleva adelante el ministro Alexis Guerrera.

El tren parte todos los viernes a las 20.10 de Retiro (ramal San Martín) y regresa los domingos 23.10 desde la ciudad santafesina. Además, el servicio que cuenta con coche comedor, se detiene en tres nuevas estaciones intermedias: Vedia, Alberdi e Iriarte, además de José C. Paz, Pilar, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Chacabuco, O’Higgins y Junín. Cabe destacar que se trata de una segunda formación que presta el servicio en paralelo al tren que une Junín con Retiro, que mantiene las dos frecuencias diarias (ida y vuelta), los siete días de la semana.

Ramal Sarmiento

El Plan de Recuperación del Transporte Ferroviario apuesta, además, a recuperar la conexión del Área Metropolitana Buenos Aires con La Pampa. En esa línea, aparecen como fundamentales los trabajos en Casares, 9 de Julio, y Pehuajó para que la línea Sarmiento vuelva a transitar por las vías. Cabe destacar que el servicio que parte desde la estación Once es uno de los más limitados y más importantes para la Región, ya que conecta a varias ciudades principales con un gran caudal de pasajeros.

En 2014, la empresa Ferrobaires oficializó la suspensión definitiva del servicio Once – Lincoln, ya que en diciembre de 2013 -según trascendidos- la locomotora titular no cumpliría con las condiciones de seguridad requeridas. Tras la recuperación de un puente destruido por la inundación de 2015, actualmente el tren chino opera con servicio reducido entre Once y Bragado, una localidad clave porque desde ahí se bifurcan dos ramales hacia General Pico y Santa Rosa.

Dentro del ramal General Pico, ciudades como Los Toldos, Lincoln, General Pinto y General Villegas, con paradas intermedias, quedaron desconectadas con el transporte ferroviario de pasajeros. En el ramal Santa Rosa, el tren dejó aisladas a las ciudades bonaerenses de 9 de Julio, Carlos Casares, Pehuajó y Trenque Lauquen, entre otras, con paradas intermedias.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.