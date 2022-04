“No comenzó ninguna de las tareas de asfaltado”

El bloque de concejales del Frente de Todos presentó un pedido de informes, dirigido al intendente Pablo Petrecca, para que explique “por qué no se ha iniciado aún la obra de pavimento en el Parque Industrial de la ciudad, para la que el Ministerio de Producción de la Nación destinó 60 millones de pesos”. “Gracias a la gestión del ex senador Gustavo Traverso, el Parque Industrial de Junín fue uno de los cincuenta y cinco parques beneficiados dentro del Programa de Desarrollo de Parques Industriales. El subsidio de casi 60 millones ya fue girado al Municipio de Junín y ejecutada la licitación mediante la que se adjudicó la obra a Grupo Servicios Junín (empresa que le pertenece al Municipio en un 90% de sus acciones)”, explicaron.

“Por ello, no hay obstáculos para que las empresas radicadas en el Parque Industrial se beneficien de esas tan ansiadas obras financiadas por el Gobierno nacional”, señalaron. “Sin embargo, no se ha empezado aún con ninguna de las tareas de asfaltado. Creemos que no es posible seguir dilatando esta obra por más tiempo. Hemos presentado este pedido de informes en el Concejo Deliberante para obtener las respuestas que el Consorcio del parque no está recibiendo. Si hay alguna justificación para esta demora, queremos que nos lo expliquen a todos los juninenses. Y si no la hay, que se empiece de una vez a ejecutar los fondos para el destino que se obtuvieron”, declaró la concejala Victoria Muffarotto.