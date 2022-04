San Antonio: “No se ven patrulleros”

No son pocos los barrios en los que se reclama por la falta de mantenimiento general. Esto se puede observar claramente en distintos sectores de la ciudad, principalmente en los periféricos, a partir de que la pandemia por Covid obligó al Municipio a relegar algunos servicios.

En San Antonio, un vecindario ubicado en la zona noroeste de la ciudad, luego de cruzar la Ruta 188, esta es una de las quejas más recurrentes. Ello deriva en un problema vinculado a la falta de seguridad. Así lo explica la presidenta de la sociedad de fomento, Beatriz García: “Pedí un poco más de seguridad, ya que antes andaban más los patrulleros recorriendo y ahora no se ven. Hubo hechos de inseguridad y uno se va enterando de robos. Hace poco le ingresaron a una señora por la ventana y no logró recuperar las cosas”.

Sobre el último evento climático, la fomentista afirmó que “la luz en el barrio se cortó a penas comenzó la tormenta, tuvimos un montón de reclamos y se cayeron plantas como por ejemplo en Camino del Resero y Primera Junta, donde no podían salir de las viviendas. También se voló un techo y la municipalidad trajo chapas”. Además, “cuando llueve las calles son un desastre y no se puede salir del barrial que hay y hay muchos pozos. Cuando tuve una entrevista con el Intendente le pedí el arreglo de las calles porque el vecino lo necesita, ya que la mayoría viaja al centro de la Ciudad a trabajar, al hospital y o a la escuela. También pedimos semáforos para poder cruzar la ruta porque es casi imposible cruzarla”.

“Nosotros tenemos agua, cloacas y la luz, y nos está faltando el gas natural. El Intendente nos dijo que podemos entrar a la red cuando se haga la nueva planta de gas. Desde el Municipio siempre me han atendido muy bien y me tratan de solucionar los problemas”, agregó. “Hoy tenemos luz en las calles pero es muy débil y no alumbra nada y se complementa con el mal estado de las calles. Yo pedí un mejorado aunque sea de la calle principal y me dijeron que iban a ir viendo”, sostuvo. “Ahora que se dan clases de ritmo en la Sociedad de Fomento, están viniendo todas las mujeres del barrio y estamos pidiendo más actividades para los chicos y gente más grande que no va a bailar, pero puede hacer manualidades por ejemplo”, indicó García.

“Todo lo que nosotros estamos haciendo es para mejorar al barrio y para que la sede esté en funcionamiento”. Beatriz García.

Pta. Sociedad de Fomento.

“Todo lo que nosotros estamos haciendo es para mejorar al barrio y para que la sede esté en funcionamiento, que es grandísima y hasta escenario tenemos. También buscamos que haya alguna ayuda escolar para los chicos”, subrayó. “Nunca tuvimos una placita para los chicos y en Necochea y Magaldi los vecinos nos prestaron para que los chicos puedan hacer una canchita y jueguen”, concluyó.

Por su parte, el fomentista José De Roco, dijo: “Tenemos sede propia de la Sociedad de Fomento y se realizan actividades. Yo entré en 1983 y al poco tiempo se construyó la sede y la capilla, y ahora se puso la salita. En ese momento el exintendente Abel Miguel trabajaba mucho con las comisiones de Fomento”. “Estamos viendo cómo podemos hacer para que se acerque y nos conozca para que pueda colaborar. Por otra parte, pedimos que pase un colectivo para la gente que va a trabajar y los chicos. No tenemos transporte público cerca”, cerró.

Características

Nombre: San Antonio.

Superficie: Unas 50 hectáreas.

Población: Más de 250 familias.

Sociedad de Fomento: Necochea y Tula.

Unidad sanitaria: Tula s/n.

Otras instituciones: Regimiento. Capilla Nuestra Señora de la Merced.

Servicios: Agua corriente, cloacas, alumbrado público, y base estabilizada (sólo en la calle Necochea).

Problemática vigente

1. Gas natural: . “El Intendente nos dijo que podemos entrar a la red cuando se haga la nueva planta de gas. Desde el Municipio siempre me han atendido muy bien y me tratan de solucionar los problemas”.

2. Tránsito: “Cuando llueve las calles son un desastre y no se puede salir del barrial que hay y hay muchos pozos. Cuando tuve una entrevista con el Intendente le pedí el arreglo de las calles porque el vecino lo necesita”.

3. Actividades: “Ahora que se dan clases de ritmo en la Sociedad de Fomento, están viniendo todas las mujeres del barrio y estamos pidiendo más actividades para los chicos y gente más grande que no va a bailar, pero puede hacer manualidades por ejemplo”.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.