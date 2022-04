Operativo sin turno previo para renovar la licencia de conducir

La dirección de Licencias de Conducir del Municipio realizará un operativo de renovación de licencias, los sábados, a partir de las 8, con el objetivo de reforzar y agilizar el trámite para los juninenses.

La campaña tendrá lugar el 30 de abril, y el 7, 14, 21 y 28 de mayo. Se concederán 50 turnos por día y será por orden de llegada. Además, se recomienda que, a los efectos de agilizar la operación administrativa, los ciudadanos accedan a las plataformas correspondientes a infracciones de tránsito (https://infraccionesba.gba.gob.ar/consulta-infraccion / https://consultainfracciones.seguridadvial.gob.ar/ ), para verificar el estado de multas y en caso de registrar alguna, intentar abonarlas para quedar libre y realizar el trámite con facilidad. En este sentido, el Juzgado de Faltas municipal también estará abierto, de 8 a 12, solo para atender cuestiones vinculadas a este operativo especial.

Marité Ilvento, responsable del área de Licencias de Conducir del Municipio, respecto al operativo dijo: “La idea es renovar licencias vencidas en 2020/2021 que contaban con prórroga, y las que vencieron en 2022, hasta el mes de abril”. Y agregó que “de la misma manera pueden realizar el trámite aquellas personas que la obtengan por primera vez”.

Requisitos

En cuanto a los requisitos necesarios para llevar adelante el trámite, Ilvento indicó: “Es fundamental estar radicados en Junín, la documentación que se requiere para renovar es: DNI, fotocopia DNI y la licencia a actualizar; mientras que para los principiantes es: DNI, grupo sanguíneo y certificado impreso del curso que deben realizar vía online (curso.seguridadvial.gob.ar).

Por otro lado, los menores de edad deberán presentar también autorización firmada por ambos padres ante escribano público”. “La demanda para renovación es demasiada y las prórrogas que dieron en pandemia retrasaron el trabajo, por este motivo se decidió llevar adelante el operativo. Se otorgarán 50 turnos por cada sábado (30 de abril, 7, 14,21 y 28 de mayo) a partir de las 8 horas y serán por orden de llegada”, manifestó la titular de Licencias de Conducir.

A su vez expresó que “otro factor importante por el cual se dan los retrasos tiene que ver con el ciudadano. Se demandan sobre turnos de los cuales estadísticamente el 25% no asisten, sumando así al mes, 600 lugares que dejan sin la posibilidad a otros juninenses de realizar la operación administrativa”. Y remarcó: “No respetan el compromiso que asumen al adquirir el día y horario para la renovación”. Además, Ilvento sostuvo: “Desde el área el compromiso es arduo, no solo se trabaja en los trámites de renovación, asimismo se realizan entregas de los carnets de conducir; hay licencias que están hace seis meses listas para ser retiradas y los ciudadanos no se acercan”. “El juninense se acerca a la dirección, exige y después no retira. La ley es clara, si pasados los 90 días no se retiran los carnets de conducir, quedarán archivados y tendrán que volver a realizar el trámite; hay excepciones que se comprenden y otras que no pasan desapercibidas”, declaró la funcionaria para finalizar.

