Chispazos por la seguridad y los fondos que destina el Gobierno provincial a Junín

El Gobierno bonaerense comenzó a enviar a los distritos los recursos del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, que se utilizarán para adquirir nuevos patrulleros y reparar los existentes, arreglar comisarías, cámaras de seguridad, obras de infraestructura y otros servicios de seguridad.

Es que el Presupuesto bonaerense 2022 dispuso en su artículo 51 la creación del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad y otros servicios asociados, por hasta la suma de siete mil millones de pesos para ser destinado a los municipios bonaerenses con el objeto de fortalecer las políticas de seguridad provincial. Fuentes del área de Seguridad del Municipio de Junín confirmaron a este diario que este distrito recibirá alrededor de 32 millones de pesos, que la administración bonaerense depositará en tres tramos: el primero es de casi diez millones de pesos ($9.803.955). En este contexto, la diputada provincial del Frente de Todos Valeria Arata celebró la medida del gobernador Áxel Kicillof y afirmó que el Municipio está ausente. “Nos preocupa la creciente inseguridad y la ausencia del Estado municipal en esta problemática”, cuestionó la legisladora.

Chami: “No alcanza ni para un patrullero”

“Mientras sigan generando desigualdad, con la máquina de generar pobres y desocupación, va a seguir creciendo la inseguridad”, punzó Luis Chami, secretario general de la Municipalidad de Junín. “El problema es el desastre que están haciendo en el Gobierno. Sin embargo, Junín sigue manteniendo los índices bajos. Tienen más de un muerto por día en Rosario. A nivel nacional pusieron a alguien que, sabemos los antecedentes que tiene (por Aníbal Fernández, ministro de Seguridad), y no lo pueden manejar. Y la Provincia también está detonada, La Matanza es inmanejable, los delincuentes se vienen para el lado del interior”, amplió el funcionario.

“Nosotros invertimos en cámaras de seguridad y nos pusimos a trabajar en serio en 2015, después de que agarramos una ciudad que no la pudieron manejar, que la chocaron. La ministra Nilda Garré en su momento decía que Junín tenía índices de inseguridad más altos que Rosario y así consta en las notas periodísticas publicadas”, comparó.

“Nosotros le estamos dando todos los días la pelea a la inseguridad, tratamos de mantener la ciudad en niveles bajos, con un trabajo policial enorme, y con los recursos que se invirtieron en cámaras de seguridad, manteniendo los patrulleros, porque estos casi 10 millones de pesos que envía la Provincia no alcanzan para comprar ni una camioneta Toyota equipada, y el pueblo de Junín se hace cargo de las falencias, porque la seguridad es una responsabilidad de la Provincia. Nosotros nos hicimos cargo, que no se preocupe la diputada (Arata) que vamos a seguir haciéndonos cargo y dando respuestas al vecino, porque estos diez millones no alcanzan ni siquiera para la compra de un patrullero, cuando María Eugenia Vidal nos mandaba entre ocho y diez patrulleros, desde esa época no hemos recibido patrulleros nuevos para la prevención del delito en la ciudad”, afirmó.

Presos liberados

“Nos liberaron 5 mil presos en plena pandemia”. Luis Chami, secretario General del Municipio.

“Nos liberaron 5 mil presos en plena pandemia, que andan dando vueltas, no devolvieron ninguno, que devuelvan los presos porque el sistema judicial está en una profunda crisis, que nombren a los jueces, fiscales y secretarios que faltan, que van a ver cómo mejora la situación. Y que devuelvan los 5 mil que largaron, porque son pro delincuentes, todos los beneficios son para los delincuentes. Las inversiones en Junín constituyen 10 millones para patrulleros y 400 millones para la cárcel, impecable”, ironizó.

