Tactorazo: con presencia de ruralistas de la Región, el campo pidió bajar los impuestos

Con presencia de juninenses y vecinos de la Región, productores agropecuarios realizaron el pasado sábado un tractorazo a la Plaza de Mayo, donde al final de la protesta pidieron al Gobierno nacional que se anime a "pensar un país con menos impuestos" y que se arregle "con lo que tiene" o que “se dedique a otra cosa”.

En este sentido, el titular de la Sociedad Rural de Rojas, Alberto del Solar Dorrego, afirmó a Democracia: “Fuimos con las once rurales del norte de Buenos Aires que trabajamos juntos en el tractorazo. El mensaje fue buscar la manera de que fuera un reclamo no solamente del campo sino de las Pymes y de los que invierten y arriesgan, ya que la carga impositiva es altísima”.

“De alguna manera hay que desacoplar los impuestos, para que se pueda seguir en actividad. Se fue por un reclamo general, más que sectorial”, remarcó

“Según la Policía, en la marcha hubo 180 mil personas. Fue impresionante como la gente salía a la calle a apoyarnos y a aplaudir diciéndonos que nos apoyaban y manifestándose a favor”, agregó.

“La movida fue un éxito en Buenos Aires y hay que pensar en el día después. Desde el Gobierno no esperamos absolutamente nada, ya que consideran que no hubo aumento de retenciones y dicen que no entienden el por qué de la movilización”, manifestó el ruralista.

“Adjudicar a la oposición política el éxito de la marcha es una gran mentira. Nosotros estuvimos desde la hora cero y no hubo un solo político que haya tomado decisiones. La marcha fue apartidaría”, afirmó.

“Hay un hartazgo”

En la misma línea, el productor y concejal juninense Rodrigo Esponda manifestó: “Se ve que hay un hartazgo y un cansancio de la gente ante un sistema político que solo piensa en gastar y aumentar impuestos y generar mayor recaudación sin ningún tipo de sentido y para sostener algo que no está funcionando”.

“Hace más de 20 años que en Argentina tenemos las retenciones que teóricamente eran para redistribuir la riqueza, sacar a la gente de la pobreza e incluirla en un sistema mejor, pero lamentablemente cada vez vemos más pobreza, y más excluidos”, lamentó.

“Evidentemente no está funcionando el sistema y poner más impuestos no ayuda a los que más necesitan ni a los que quieren invertir; a crecer y generar trabajo genuino que le dé la posibilidad de salir adelante con la libertad que genera la independencia económica”, apuntó.

“Veo un hartazgo a un sistema que lo que busca es recaudar y que intenta por todos los medios desvirtuar, agredir, desarticular o generar en rechazo a una sociedad que se moviliza poniéndole motes de gorila, oligarca o golpista”, afirmó.

“La realidad es que la gente se movilizó sola, sin ningún micro, sin que nadie le haga firmar una planilla, porque está cansada de ver un sistema que cada vez ahorca más y que las soluciones no llegan para ningún argentino”, subrayó.

“Me parece que es momento de escuchar y reflexionar, ya que después de 20 años de aplicar una misma política y de que tengamos más pobreza, deberían llamar a la reflexión y no atacar al campo o a los sectores que se manifestaron, y sí buscar soluciones”, concluyó.

Por último, la titular de la Federación Agraria filial Junín, Rosana Franco, señaló: “El mensaje fue que no queremos más impuestos, no queremos regulaciones y no más presión fiscal. Se llevó a Buenos Aires la verdadera imagen del productor. Se mostró el interior del país”.

Comunicado

"Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa", advirtieron los productores en una proclama que fue leída en la mítica plaza que se encuentra a metros de la Casa Rosada.

Luego de una movilización de varias horas, que incluyó el arribo de ruralistas con tractores, puntualizaron: "No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima".

"Traemos una proclama sencilla: no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan. Somos de los pocos y raros países con desdoblamiento cambiario y retenciones… padecemos además 170 impuestos que agobian a todas las actividades productivas y terminan sumándose a los precios que paga el consumidor", subrayaron.

En ese marco, los ruralistas precisaron: "La receta del socialismo (y su muleto: el estatismo) la conocemos y es siempre la misma: envilecer la moneda con emisión, ahogar a las actividades productivas con impuestos y empobrecer a todos para ofrecerse como solucionadores de los mismos problemas que han creado".

"Cualquier solución en un mundo libre ha sido, por el contrario, permitir que quienes generan recursos sigan generándolos y los multipliquen y no expulsarlos como ocurre actualmente con jóvenes y empresas que se van. Los regímenes estatistas propician desatinos económicos que perjudican a todos pero mucho más a los necesitados y vulnerables", alertaron.

Los productores agropecuarios aseguraron que no son "ciegos" y reconocieron que "las necesidades existen", pero aclararon: "Las necesidades son infinitas y los recursos son limitados. No se puede seguir cargando al burro que mueve la noria y menos comérselo".

"Para repartir riqueza primero hay que crearla y la mejor manera de distribuirla es el trabajo libre donde los beneficios vuelven a la sociedad sin necesidad de intervención estatal, que además de cara es violenta y distorsiva", apuntaron.

En esa línea, afirmaron que son "responsables" por "haber tolerado estos disparates", y ampliaron: "Son responsables también muchos de nuestros gobernadores y legisladores. Han resignado la autonomía federal por una indigna alianza de vasallaje feudal en la que aceptan el saqueo de las actividades productivas de sus comprovincianos a cambio de ser tratados como mendigos de lujo por el Poder Central y eventualmente ser nuevamente ungidos".

"Basta de mentiras… Basta de fronteras que son un colador… Basta de entregar nuestro Mar Austral a la depredación… Basta de soltar presos y perseguir policías… Basta de someter a alumnos y maestros a la dictadura de ideólogos y burócratas… Basta de vándalos y usurpadores… Basta de opresión impositiva… Basta de sarasa", exhortaron.

Por último, reiteraron: "Esta es nuestra protesta y esta es nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuestos. Gasten menos, arréglense con lo que tienen o dedíquense a otra cosa".