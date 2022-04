Con la presencia de Massa, se espera un emotivo acto para recordar a Meoni

Con la presencia del titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la ciudad brindará homenaje hoy a Mario Meoni, a un año de su trágico fallecimiento. A las 17, en la plaza 9 de Julio, tendrá lugar el acto central, con una muestra fotográfica que repasa su vida y la proyección de videos. Una hora antes, la Unnoba inaugurará un SUM que llevará el nombre del ex ministro de Transporte de la Nación.

La muestra, que contiene imágenes que se inician en su niñez hasta sus días como ministro, hace un recorrido por su vida política, pero también incluye recuerdos de su juventud y de sus momentos en familia. La muestra es organizada por la familia de Meoni y el Frente Renovador de Junín y se extenderá desde las 10 hasta las 17, cuando se realizará un acto de cierre, con la presencia de familiares y dirigentes políticos. A su vez, también habrá un libro en el cual se podrán dejar mensajes para la familia de Mario.

En tanto, a las 16, en Newbery 348, la Unnoba inaugurará el Salón de Usos Múltiples "Mario Andrés Meoni", predio universitario en el que también funcionan el Comedor "El Taller" y el Instituto Académico de Desarrollo Humano. El rector Guillermo Tamarit se refirió a Meoni: “Vamos a celebrar una vida, recordándolo y poniendo en valor las enormes contribuciones que ha hecho Mario (Meoni) a la comunidad de Junín, a la región, al país, y, por supuesto, a la Unnoba. Fue un amigo entrañable y todavía nos cuesta creer su pérdida. Lo extrañamos, por eso es que nos encontraremos para recordarlo y celebrar su vida, como alguien de la dimensión de Mario se merece”. El acto es abierto a la comunidad.

Voces de dirigentes

Maximiliano Berestein, dirigente del Frente Renovador, afirmó a este diario: “Solo el paso del tiempo nos dará la verdadera dimensión de su grandeza y nos permitirá tomar perspectiva real de cuánto perdió la clase política y, por añadidura, toda la sociedad, con la partida de Mario. El diálogo sincero, la palabra franca, su respeto a las diferencias, la empatía con el más desfavorecido, la visión de futuro, el trabajo comprometido y su audacia ante las dificultades, son algunas de las características que lo transforman en un símbolo de la buena política”. “Por donde él atravesaba construía vínculos que mejoraban las acciones y a las personas. Es una constante encontrarnos en algún lugar, con algún dirigente o funcionario, que hasta ese momento desconocíamos, y percibir la necesidad de contarnos emocionado cuánto lo ayudó Mario, cuánto recuerda sus palabras, cuánto lo apena su partida”, expresó.

“Esta ciudad ha perdido a su mayor protector, sin embargo, aún se beneficiará por mucho tiempo de su inagotable legado. En lo personal, la pérdida es irreparable. Quienes tuvimos la posibilidad de estar cerca aún no podemos creer que haya pasado un año. Sin embargo, seguimos adelante motivados por su pasión y su vocación, que nos empuja a seguir construyendo el camino que comenzó, con el método del esfuerzo y el valor de la palabra”, dijo.

“No voy a ser nada original si digo que Mario fue uno de los dirigentes más importantes de la historia de nuestra ciudad, ahora, si me preguntan por su legado o sus virtudes seguramente puedo decir algo que no todos digan, ya que estamos hablando de un dirigente que hizo mucho y al que le brotaban las virtudes. Cuando me hacen esta pregunta siempre digo algo que me provocaba una gran admiración tanto como adversario o después de la conformación del FDT ya como compañero, y es la relación que tenía Mario con la gente y la gente con Mario. Nunca vi a una persona tan genuinamente popular, que haga sentir tan bien y cómodo al otro, aun ocupando cargos de jerarquía institucional como el de intendente o ministro nacional. Por supuesto que podemos hablar de muchísimas más virtudes por las cuales se destacaba como político: audacia, inteligencia, sensibilidad, liderazgo, y muchas otras, pero no tengo dudas de que su identificación con la gente es lo que lo distinguía del resto. Mario era parte de su pueblo, sabía lo que sentía el vecino de la esquina, no necesitaba ningún focus group. En momentos en los cuales la ciudadanía se aleja de los políticos, se nota mucho más su ausencia y se hace cada vez más imprescindible”, afirmó el concejal peronista Lautaro Mazzutti.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.