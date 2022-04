Apoyo del FDT al proyecto de Precios Justos para que los municipios controlen

El bloque de senadores bonaerenses del Frente de Todos (FdT), junto con el secretario de Comercio Interior de la Nación, Roberto Feletti, presentó un proyecto de ley de Precios Justos, que tiene por finalidad que los municipios puedan llevar el control de precios en su distrito.

La iniciativa es impulsada por el senador provincial Francisco "Paco" Durañona, quien estará acompañado por la presidenta de la bancada de Senadores bonaerenses del oficialismo, Teresa García, y la presidenta de la Unión de Consumidores Argentina, Adriana Malek.

La propuesta busca que los 135 municipios bonaerenses puedan llevar el control de precios en su territorio, y sancionar en caso de detectar abusos o incumplimiento de acuerdos, según se informó.

En Junín

La concejal por Unidad Ciudadana Victoria Muffarotto respaldó en diálogo con Democracia la iniciativa parlamentaria: “Estoy de acuerdo, me parece que la responsabilidad de controlar los precios tiene que ser de toda la sociedad, pero fundamentalmente es un rol del Estado, en todos los niveles. Y los municipios están en una posición de cercanía para hacer este control, y que tienen las oficinas de Defensa al Consumidor que, entre otras cosas, están para eso. Recuerdo que, años atrás, el funcionario Scanavino (Fernando, de la OMIC) salía a controlar precios, por lo que no es una tarea desconocida para el Municipio de Junín. Además, están capacitados porque tienen como órganos de alzada los juzgados de faltas para cualquier defensa, así que me parece que están dadas las garantías y el Municipio es apto para realizar el control”.

Y la funcionaria amplió: “Si no hay control del Estado, es muy difícil que estas políticas públicas se lleven a cabo, así que lo veo como una medida acertada”.

Su par de bancada, Lautaro Mazzutti (Peronismo Juninense), afirmó a este diario: “Creo que el tema de la inflación merece que sea tratado por todos los estamentos del Estado, el nacional, el provincial y el municipal. Si tenemos en cuenta que uno de los mayores problemas cuando hablamos de inflación es llevar a cabo el control del cumplimiento de los acuerdos de precios, programas, etc., veo con buenos ojos este proyecto que dota de facultades a los municipios, ya que son lo que tienen el contacto directo y más cercano con los comercios, empresas, y consumidores”.

Y el edil agregó: “Más allá de las medidas económicas que se pueden y que se deben tomar a nivel nacional, necesitamos el compromiso de todos para solucionar este flagelo que ataca directamente el bolsillo de las y los argentinos, y este proyecto tiene que ver con eso”.

