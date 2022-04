El joven juninense que busca viajar a Ucrania para combatir la invasión rusa

Un juninense de 33 años busca viajar a Ucrania para combatir la invasión rusa, tras la invasión ordenada por Vladimir Putin el 24 de febrero pasado.

Se trata del exsoldado Nicolás Torres quien en una entrevista con Democracia contó por qué decidió unirse al ejército ucraniano.

“Es una decisión que tomé hace tiempo luego de que comenzó este conflicto y mi objetivo es ayudar a gente que no tiene recursos y que no tiene como defenderse aportando un granito de arena”, afirmó.

Se enteró que el presidente ucraniano Volodimir Zelensky autorizó la creación de una legión internacional de voluntarios que quisieran combatir por Ucrania, no lo dudó y se comunicó en la embajada en Argentina para dar a conocer su interés.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores ucraniano, se inscribieron a la legión extranjera 20 mil voluntarios de 52 nacionalidades.

“Esta decisión la tomé a raíz de noticias que vi por internet. Me contacté con la embajada ucraniana, pregunté qué necesitaba para poder alistarme y viajar, a lo que me dijeron que necesitaba el pasaporte y hacerme cargo del pasaje. Fue una decisión mía más allá de lo económico”, afirmó Torres.

“Prontamente me harán una entrevista en la embajada ucraniana, donde me van a dar más detalles de cuál será mi función allá. Seguramente me van a mandar a la legión extranjera a un pueblo cerca de Kiev, pero me darán más detalles acorde a mi conocimiento”, sostuvo.

Cabe destacar que el juninense fue soldado durante cuatro años en el Grupo de Artillería 10 de nuestra ciudad. “En la embajada me preguntaron si tenía instructivo militar o qué conocimiento tenía para ubicarme en el frente de combate”, sostuvo.

“Hay mucha gente que no está de acuerdo y otros que sí sobre mi decisión y espero que sepan entenderme. Soy consciente de que está muy bravo allá y sinceramente las posibilidades de tener éxito son escasas, pero mi idea es aportar mi granito de arena”, expresó.

“Acá existe una desventaja que tiene un país sobre el otro. Los conflictos internos que tienen no me interesan, pero sí la gente y mi idea es poder ayudar en lo que sea”, subrayó.

“Es una decisión muy difícil y espero que mi familia lo sepa entender. No es de egoísta sino de aportar un granito de arena y poder ayudar a toda esa gente que la está pasando mal. Desconozco lo que es una situación de combate real y espero poder volver a Argentina”, concluyó.