Municipios de la Región buscan recuperar lotes ociosos en los parques industriales

A pesar de la crisis económica que golpea a nivel nacional, con el contexto mundial de la guerra en Ucrania como telón de fondo, y en medio de la ruta hacia la salida de la pandemia de Covid-19, municipios de la Región ponen el ojo en la gestión de sus parques industriales, con el objetivo de preparar las condiciones para un eventual ciclo de crecimiento y proliferación de industrias locales en el futuro.

El surgimiento de pequeños emprendedores que sueñan con expandirse como un síntoma de época y las obligaciones de las grandes firmas de adaptarse a las nuevas exigencias del mercado para asegurar su competitividad, asoman como dos de los elementos que han revitalizado la importancia de los sectores industriales planificados de las ciudades.

Esta realidad se traduce al plano de la política pública, en donde los gobiernos locales, de distintos signos políticos, comienzan a intensificar sus esfuerzos en gestionar obras para acondicionar los predios productivos, extender los servicios esenciales o expandir el espacio físico disponible. Este horizonte se encuentra, en el camino, con otra problemática: la de regularizar cuestiones administrativas que implican trabas a los nuevos emprendimientos.

En Junín, desde la administración municipal del intendente Pablo Petrecca destacaron que "los dos ejes de gestión en los últimos cuatro años fueron incrementar la cantidad de empresas en el Parque y dotarlas de mejores condiciones de infraestructura para su crecimiento".

"Se ha mejorado la infraestructura, los servicios y la transitabilidad del Parque, que era una de las principales problemáticas", resaltó, en diálogo con Democracia, el subsecretario de Producción de la comuna, Franco Castelazzi, quien hizo hincapié en los avances en la instalación de "fibra óptica, agua, cloacas y cordón cuneta" en el predio.

En la misma línea, el funcionario subrayó el incremento en el número de empresas que desembarcaron en el Parque en el último quinquenio, de unas 60 cuando inició su gestión en la cartera a 92 que existen actualmente.

De allí que desde la Subsecretaría adelantaron que el plan de obras continuará, siempre con la misión de ofrecer a las firmas instaladas condiciones aptas para el trabajo y la producción. "Una obra que va a comenzar en los próximos días es la pavimentación de las dos arterias principales, Boulevard Rampellini y calle Bautista Císaro", explicó Castelazzi.

Asimismo, el subsecretario confirmó que también "se planea avanzar en la extensión de la red de gas para incluir a las empresas que faltan, además del cordón cuneta en la calle Santiago Matiazzi".

Otro de los proyectos en carpeta es el desarrollo de una incubadora de empresa, una nave industrial con capacidad para alojar hasta doce firmas, que permitirá ofrecer a los emprendedores locales que se inician en un rubro un espacio para desarrollarse, con costos favorables.

En Bragado, otro distrito con fuerte tradición industrial, el Parque, creado en 1978 a la vera de la Ruta Nacional N° 5, consiste en unas 78 hectáreas de expansión y en 2020 se firmaron las escrituras para el plan de expansión, que consiste en sumar unas 27 más.

Los rubros más pujantes son siderometalúrgico y confección de indumentaria, con las firmas AcerBrag y Conbra (fabricante de la marca Le Utthe) como las más reconocidas. De acuerdo con la descripción del gobierno local, "el predio dispone de unas 29 industrias ya instaladas y funcionando, con 4 en desarrollo de montaje de infraestructura y 2 terrenos libres a disposición de una nueva radicación".

En la administración municipal del intendente Vicente Gatica también se afianza una visión tendiente a readecuar la infraestructura, para potenciar la capacidad productiva de las empresas instaladas. "En los últimos años hemos realizado acciones concretas, como mejoras en el pavimento de las calles internas del predio y asignación de personal en la garita de seguridad. Además, estamos con la licitación para la obra del pórtico de acceso al Parque", contó a Democracia el director general de Producción del municipio, Lucas Romero.

También aparece en carpeta el proyecto para anexar los nuevos lotes, que el municipio acercó hasta el Ministerio de Producción bonaerense. En la propuesta de la Dirección de Producción, el proyecto de Ampliación del Parque "contará con 57 nuevos lotes, en una zona de gran importancia por su ubicación geográfica, sobre todo teniendo en cuenta el corredor industrial de la Ruta Nacional N° 5".

La presentación elevada a la Provincia resalta también que los nuevos terrenos "con factibilidad energética, factibilidad de servicio de gas, y también de telecomunicaciones, siendo el agua un asunto propio de cada industria".

Dificultades para la expansión

Los planes de extensión geográfica de los parques industriales de la zona chocan, en más de una ocasión, con inconvenientes legales de larga duración, que ponen a prueba la paciencia de industriales y funcionarios municipales.

En el distrito de Lincoln, la Municipalidad trabaja en el desarrollo de "un nuevo agrupamiento industrial, para el cual se adquirieron unas 23 hectáreas, sobre la Ruta 50".

"Es algo que lleva mucho tiempo para el desarrollo, hasta llegar a la adjudicación de lotes y después realizar las obras de acondicionamiento", explicó a Democracia Florencia Russo, funcionaria a cargo de la Secretaría de Producción del municipio administrado por el intendente Salvador Serenal.

El proyecto fue visitado incluso por el gobernador Axel Kicillof, en ocasión de una recorrida por la región, en julio de 2021. En aquella oportunidad, el jefe de la Provincia estuvo acompañado por el ministro de Producción de la Provincia, Augusto Costa, y desde la Municipalidad relataron que "se analizaron algunas líneas de financiamiento que se podrían obtener con apoyo de Provincia para comenzar con la pavimentación de las calles principales y otras obras de infraestructura para la puesta a punto del predio que podrá alojar a unas 25 empresas".

La realidad del entramado industrial linqueño es similar a la de otros distritos de la región: en sintonía con el proyecto del segundo sector planificado, perdura el predio ubicado en Ruta 188, que presenta algunas problemáticas vinculadas con los servicios y cuestiones legales, de lotes asignados desde hace largos años que nunca se convirtieron en proyectos industriales y ahora "es difícil retrotraer la titularidad del dominio".

Pese a los inconvenientes, y a las intenciones de la Municipalidad de "regularizar la situación de los terrenos", en el suelo del Parque Industrial de la Ruta 188 se encuentran afianzadas importantes firmas agroindustriales, ligadas a la producción láctea, chacinados y granos.

En Junín, desde el Municipio señalaron también la existencia de situaciones de carácter legal, que tiene que ver con incumplimientos de la normativa vigente". "Existen casos de lotes vendidos en los que no hay una empresa, no hay construcción, algo que no debió haber sucedido, pero cuando hablamos de terrenos que se han escriturado, siempre es difícil de resolver", explicó Castelazzi.

Esta realidad, a su vez, colisiona con las expectativas de expandir los límites del Parque juninense. "El gran desafío pasa por cómo lograr extender la capacidad productiva, porque lotes libres no hay. Siempre hay cosas para mejorar y trabajamos de manera constante, con buen diálogo con la Asociación de Propietarios, siempre entendiendo que la posibilidad de crecimiento geográfico está llegando al límite ", insistió el funcionario.

En Bragado, desde la Dirección de Producción revelaron que se espera el visto bueno al "trámite de habilitación del plano de ARBA, que se encuentra en el Ministerio de Producción", para concretar la anexión de los 57 nuevos lotes que dan forma al boceto del Polo Industrial Regional. "Con el visado municipal y el visado del Ministerio de Producción, conseguiríamos la habilitación de ARBA", adelantaron en el municipio, ansiosos por el avance del procedimiento, sin el cual la gestión de Gatica no puede "sentarse a conversar con las empresas interesadas en radicarse en el Parque".

"Hay muchas propuestas de firmas interesadas, pero aún no podemos prometer la adjudicación de terrenos. Sí nos hemos reunido, escuchamos y conocimos los proyectos, siempre trabajando en conjunto con la Agencia de Desarrollo local", aclaró Romero.

A esta situación, se suma la iniciativa para recuperar "dos lotes, que están judicializados", de acuerdo con lo detallado por el municipio. Al igual que sus pares de ciudades de la región, la Dirección de Producción bragadense confía en que las exigencias administrativas y los asuntos legales transiten por el carril rápido, para mostrar avances desde la gestión política local en materia de aportes al desarrollo local, en articulación con el sector privado.