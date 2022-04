THC Grow Shop, un comercio en Junín que vende insumos para el cultivo de cannabis

Hace más de un año abrió en Junín el local “THC Grow shop”, una tienda de cultivo, en el que comercializan insumos para poder sembrar plantas de cannabis. Se encuentra ubicado en calle Liliedal 282.

Ofrecen fertilizantes, macetas, luces led, indoors, entre otros. Pero, como advierten, junto a un sinfín de aclaraciones, no se venden semillas. Es decir, hay una multiplicidad de accesorios legales para un producto que aun no está del todo legalizado.

Si bien el consumo y autocultivo solo está permitido para el uso medicinal, el acceso a las semillas se encuentra todavía en una gran zona gris.

“Un grow shop es una tienda de cultivo en la que se encuentran las herramientas para poder llevar a cabo un cultivo de marihuana que se puede dar en el exterior o interior”, explicó Mirko, responsables del comercio juninense.

Y agregó: “Hace un año que lo abrimos en Junín y, antes, durante medio año estuvimos de manera virtual. Al principio nos costó, pero de a poco la gente nos fue conociendo y agarramos vuelo”.

“Nosotros cuando llegamos acá no conseguíamos las herramientas que hoy vendemos para poder cultivar. Y hoy, una de las ventajas, es que se tiene todo más a mano acá en Junín, ya que antes no existían. Cuando yo me vine a vivir a esta ciudad no conseguía nada”, afirmó.

“Por suerte tenemos cosas buenas de origen nacional en un contexto de crecimiento. Hay muchas líneas de fertilizantes, y sustratos y sigue creciendo mucho el tema del cannabis”, agregó.

“Hace dos años avanzó muchísimo y de golpe el tema del autocultivo. Eso hace que en algunos lugares estemos desinformados y en otros más informados. Al día de hoy hay gente que tiene permiso llamado Reprocann para cultivar hasta nueve plantas en tu casa y tener hasta seis frascos de aceite medicinal”, subrayó.

