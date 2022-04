Alumbrado público: ya se colocaron 6600 luces LED y 3 mil de sodio en Junín

“No hay mejor seguridad que una buena iluminación.” Lo saben los funcionarios -es el latiguillo predilecto de muchos intendentes bonaerenses-, pero también los vecinos. De hecho, la cuestión del alumbrado público es una de las principales demandas en los barrios juninenses, muchas de las cuales llegan a esta redacción y a TeleJunín, y son puestas al aire o en la sección Contacto Directo, que sale los sábados, en la edición papel.

Debido a ello, el Municipio viene poniendo el foco en la reconversión lumínica, un aspecto clave de la gestión en el “metro cuadrado” y en el cara a cara con los vecinos. Desde el inicio de la gestión del intendente Pablo Petrecca se colocaron en nuestra ciudad 6600 luces LED y 3 mil de sodio, al tiempo que -según lo anunció el propio jefe comunal en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante- está proyectada la colocación de otras 2 mil luces LED, con las respectivas columnas.

“El objetivo es seguir avanzando con la reconversión lumínica y terminar con las luces colgantes”, afirmó a Democracia el secretario General de la Municipalidad de Junín, Luis Chami, que tiene bajo su órbita el alumbrado público.

“La reconversión lumínica es fundamental para la prevención del delito, tener una mejor seguridad y una mejor calidad de vida en los barrios, por eso no solo estamos llevando a cabo la reconversión lumínica, sino que también llegamos a barrios donde directamente no había alumbrado, entonces vamos con el pescante, porque por ahí es un barrio con calles de tierra, y hay que llevarles una mayor cantidad de luces, lugares donde no tenían ni una farola y hemos puesto más de 2 mil pescantes con las luminarias, que las hemos sacado y las hemos llevado a sectores donde nunca habían tenido alumbrado”, afirmó el funcionario.

“Es una forma de Gobierno”

“Es una preocupación de nuestro equipo de gobierno llegar a la mayor cantidad posible de vecinos con el alumbrado. Entendemos que es una forma de Gobierno, ir llegando a cada lugar. Seguramente la gente por ahí quiere más, pero estamos dando respuestas en todos los barrios. Cuando pasó la tormenta hizo un desastre en el tendido eléctrico, en las luminarias y recuperarlas cuesta muchos recursos, mucha mano de obra, pero estamos dando las respuestas para tratar de normalizar la ciudad y seguir con la propuesta de colocar más luminarias”, dijo.

Y amplió: “La semana pasada inauguramos en Barrio Norte con 66 equipos de luminarias y columnas LED nuevas. Estamos con 170 columnas nuevas en el barrio San Cayetano y luminarias LED en estos días, es fundamental el tema, porque Junín se ha expandido mucho y hay lugares donde todavía nos falta el tendido de EDEN, pero estamos gestionando para que EDEN haga el tendido y que podamos llegar con las luminarias”.

“El barrio es otro"

La semana pasada, Petrecca estuvo presente en Barrio Norte, junto a vecinos y fomentistas, y observó el funcionamiento de las nuevas luces LED que se colocaron en una parte del barrio.

Junto al concejal Juan Fiorini y los funcionarios Marcelo Balestrasse, Luis Chami, Mariano Spadano y el presidente de la Federación de Sociedades de Fomento, Osvaldo Giapor, el jefe comunal escuchó la satisfacción de los vecinos por este nuevo servicio para el barrio y anunció que la transformación del alumbrado público seguirá en más barrios.

Eli Nahuel, presidenta de la Sociedad de Fomento del Barrio Norte, expresó: "Hay mucha alegría por parte de los vecinos, estamos felices porque podemos decir que con esta nueva iluminación el barrio es otro. Sin dudas que esto trae mayor seguridad y obviamente tranquilidad, por sobre todas las cosas. Siempre veíamos que en diferentes barrios se colocaban estas nuevas luminarias, por eso desde la sociedad de fomento gestionamos y teníamos el compromiso del intendente de que también iban a llegar a Barrio Norte. Hoy, con gran alegría puedo decir que Petrecca cumplió y estamos felices".

Por su parte, Petrecca manifestó: "Llegamos a Barrio Norte, transformando la iluminación, que impacta y mejora la calidad de vida de los vecinos. Hicimos el recambio de la iluminación en un amplio sector, retirando luces colgantes que, como todos saben, iluminan muy poco y hemos colocado 66 columnas, lo que redunda en más luces por cuadras y con un poder mucho más fuerte, ya que estamos hablando de luces LED".

"Esta transformación que se está dando en Barrio Norte está sucediendo también ahora en San Cayetano, luego continuará por Libertad y de esta manera, se sumarán al resto de los barrios de la ciudad donde esta transformación del alumbrado público es una realidad”, afirmó.

Asimismo, Petrecca también indicó que "esta política es muy importante porque entendemos que la reconversión lumínica significa más seguridad, haciendo que los vecinos puedan transitar más tranquilos de noche cuando tienen que salir a hacer un mandado o cuando sus hijos están jugando en la vereda. Otro beneficio que tiene este nuevo sistema de iluminación tiene que ver con el cuidado del Medio Ambiente, ya que provoca un importante ahorro en el consumo".

Por último, el concejal de Juntos, Juan Fiorini agregó: "Esta política de reconversión del alumbrado público significa seguridad y tranquilidad para los vecinos, cuidado del medio ambiente, una mejora en el barrio y todo esto se puede lograr porque hay un gran trabajo en equipo, que planifica y ejecuta, escuchando a los vecinos y trabajando a la par de las sociedades de fomento y la Federación".

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.