Expectativa por los créditos hipotecarios para construcción “Casa propia”

El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat abrió ayer la inscripción a la línea Casa Propia para construcción, que posibilita el acceso al crédito para la construcción de viviendas nuevas de hasta 60 metros cuadrados que se asienten en lote propio.

El anuncio genera expectativa en el sector de la construcción que desde hace algunos meses viene padeciendo los efectos de una economía inestable y con una inflación mayor al 40% que impacta fuertemente en las ventas.

El empresario Claudio Perkusic, de la firma homónima, consideró que “se necesita más” para repuntar al sector.

Por su parte, Ángel Muñoz, gerente comercial y de desarrollo de Fortehouse, destacó el programa como una herramienta que “impulsa la economía”.

Ambos se refirieron a la suba de costos y la baja en las ventas desde comienzo del año.

“Se necesita más”

Consultado sobre el impacto del programa Casa Propia en el sector, Perkusic, consideró que “se necesita más” para reactivar.

“Puede llegar a repuntar un poco pero no en demasía. Se necesita más que eso”, consideró.

Asimismo, resaltó la situación de los precios y las dificultades que genera a la hora de construir.

“El tema es que hay una gran desproporción en los precios. Desde principio de año hasta ahora la suba fue de casi un 20%, en lo que es Acindar y Siderar. Y la construcción en seco aumentó casi un 25%”, señaló y agregó que “con bajos recursos, está cada vez más lejos la posibilidad de construir”.

Asimismo reconoció que “la suba de precios es todos los meses. Los primeros días de cada mes llegan aumentos alrededor del 5%”.

Precios más altos

Muñoz resaltó que el sector de la construcción “es uno de los que viene con bastante alza en índice de inflación, de los que más se incrementan, con movimiento de precios, al punto de recibir hasta dos listas en un mes.

Marzo y abril fueron meses de gran crecimiento de costos y eso repercute en el precio de venta”.

Del mismo modo que Perkusic, señaló que desde el comienzo de año hubo “un 20% o más de suba de precios” y resaltó por ejemplo, que “la arena tuvo un incremento fuerte, por la incidencia del transporte”, entre otros materiales. A su vez reconoció que las ventas, “en líneas generales han bajado mucho, por el elevado índice de inflación”.

“En nuestro caso particular tenemos mercado de Procrear en la región y vemos que muchos pudieron acceder a la construcción gracias al crédito”, destacó Muñoz, por lo que consideró el anuncio de la inscripción a Casa Propia una buena noticia.

“Lo vemos con buenos ojos, son herramientas que impulsan la economía y generan movimiento, con contratación de mano de obra que favorece al sector”.

Por último señaló: “Creo que estos programas son buenos. Y creo que también hacen falta créditos en cuanto a herramientas”.

Los requisitos

Esta línea ofrece financiación de 100% sin necesidad de contar con ahorros previos y para inscribirse es requisito ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

Los interesados deben contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones y la suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre 1 y 8 SMVyM (Salarios Mínimos, Vitales y Móviles).

No se admitirán terrenos que se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los/as solicitantes (salvo familiares directos).

Se deberá contar con título de propiedad del inmueble/boleto de compraventa o instrumento idóneo en caso de terrenos provenientes de organismos públicos.

Se podrán construir los modelos de viviendas del programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

El crédito deberá destinarse a la construcción de vivienda única, familiar y de ocupación permanente y no superar los 60 m2 de superficie.

Se debe tener entre 18 y 64 años al momento de la inscripción; no ser propietarios/as o copropietarios/as de bienes inmuebles, con excepción de los casos previstos en las Bases y Condiciones; no registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses y no encontrarse inhibido/a.

Asimismo, los participantes podrán incluir solo un/a cotitular, al que deberán estar unidos/as por matrimonio, en este caso, el/la cónyuge será considerado/a cotitular automáticamente; por unión convivencial o por unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Los créditos son a tasa cero y se ajustan por la fórmula Casa Propia, que aplica el menor indicador entre el Coeficiente de Variación Salarial (CVS) que elabora el Indec.

________________________________

Lee el diario tal como salió impreso. Suscribite a la versión PDF.