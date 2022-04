Aprobaron un pedido de actualización de precios del Servicio Alimentario Escolar

Con el foco puesto en el Servicio Alimentario Escolar (SAE), se llevó a cabo, ayer, la tercera sesión ordinaria del año, en el Concejo Deliberante de Junín, donde se debatió sobre el cupo que aporta el gobierno bonaerense por cada desayuno/merienda y almuerzo, en el marco de los constantes aumentos de precios por la inflación.

Cabe apuntar que dicho servicio fue reactivado este año, ya que durante la pandemia cada familia de alumno de escuelas públicas recibió un bolsón con mercadería para ayudar a la economía del hogar.

Se trata de una comunicación dirigida al Servicio Alimentario Escolar (SAE) de la provincia de Buenos Aires solicitando adecuación de valores asignados a dicho servicio, “acorde a la realidad y a la inflación que es incontrolable para el Gobierno”, afirmó Juan Pablo Itoiz desde el bloque oficialista.

Este proyecto si bien fue de Juntos, quien criticó los bajos números de los cupos para alimentos, se aprobó por unanimidad.

Clara Bozzano, del Frente de Todos, dijo: “Vamos a acompañar esa comunicación porque entendemos que vamos a trabajar en equipo, pero quiero informar sobre el gran aporte que está haciendo la Provincia con respecto al SAE de nuestra ciudad. De enero del 2020 a febrero del 2022, Junín recibió más de 400 millones de pesos, en el primer trimestre de 2022, más de 74 millones de pesos, la mayor inversión fue en marzo, más de 39 millones de pesos”.

Recordó una denuncia hecha en abril del 2021, respecto a la cantidad de alimentos vencidos y tirados en la calle, que estaban en poder del Municipio, sin que este diera respuesta, “a pesar de la situación que estaban pasando tan complicada”, acotó Bozzano.

Por su parte, el concejal Itoiz dijo: “El proyecto busca visibilizar los montos del SAE para que coman los niños y las niñas en los colegios. Ese monto es irrisorio, va más allá de una buena o mala gestión respecto del servicio. Es imposible creer que, en la provincia de Buenos Aires, donde el 50 por ciento son pobres, puedan almorzar por 100,75 pesos, y merendar o desayunar por 64 pesos. La verdad, es un insulto”.

Fue aprobado por unanimidad, ad referéndum, la comunicación declarando de interés municipal las actividades a realizarse en el marco de la conmemoración del 3º Aniversario de creación del Centro Cultural Comunitario “Comuna Emergente”, que se llevó a cabo el 9 de abril último.

Reciclaje

Sobre tablas también se aprobó el proyecto declarando de interés municipal el primer aniversario de “Roca Recicla”, iniciativa de la sociedad de fomento de Agustín Roca. Clara Bozzano (Todos) explicó que por este plan cada familia hacía separación en origen, en tanto que los empleados municipales que vivían en la localidad recolectaban ese material. “Ya llevan 8 mil kilos de material reciclado. Es un gran aporte para la comunidad y el medio ambiente”, destacó.

Al respecto, el concejal Prandi (Juntos) destacó la labor de la cooperativa Las Marías y la gestión del intendente Petrecca para concretar el Relleno Sanitario y las políticas de reciclado.

A continuación, el edil Rodrigo Esponda (Juntos) propuso un proyecto de comunicación referido a “la incertidumbre y preocupación que nos genera la escasez de combustible, la falta de políticas energéticas y la incertidumbre tras el impacto inflacionario que tiene el transporte en los alimentos”.

Al respecto el concejal Lautaro Mazzutti (Todos) propuso el ingreso y pase a comisión, lo cual fue aceptado por todos los ediles presentes.

Fondo de Emergencia

Por su parte Rodolfo Bertone instó al tratamiento sobre tablas del proyecto expresando beneplácito y solicitando pronto tratamiento al proyecto de ley presentado por el bloque del Frente de Todos de la Cámara de Senadores Nacionales, para la creación de un Fondo Especial de Emergencia para el pago al FMI, proveniente de bienes no declarados al fisco en la fuga de capitales al exterior.

Si bien el tratamiento fue aprobado, no así el proyecto, ya que no alcanzó los dos tercios de los votos, solo nueve ediles del Frente de Todos lo hicieron positivamente.

“La deuda de Argentina son 400 mil millones de dólares – destacó Rodrigo Esponda-, mientras el Frente de Todos solo discute los 44 mil millones que se le debe al Fondo. La deuda de Argentina no empezó con el Fondo Monetario Internacional en el 2018.

Respecto a los bienes no declarados en el exterior, lo cual calificó como delito, mencionó que para investigar ese tema estaba la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la AFIP, a fin de detectar dichas irregularidades de la evasión, que tienen “una pena mucho más alta que la que prevé este fondo para pagarle al FMI”, advirtió.

“Si se aprueba dicho Fondo, estaríamos perdonando a los evasores un porcentaje de lo que deberíamos cobrarle como país si detectamos la evasión fiscal impositiva de cualquier persona física o jurídica”, apuntó el edil.

Al respecto, José Luis Bruzzone dijo que la deuda con el FMI tomada de Macri fue tomada para pagar deuda de su mismo Gobierno desde el 2016, en tanto que Cristina Fernández había terminado su mandato con un porcentaje de deuda calculado sobre el PBI muy bajo, como lo dijo el propio Dujovne (exministro de Hacienda del macrismo).



Despachos aprobados

Entre los despachos aprobados por unanimidad figuran:

-Homologación del acuerdo salarial arribado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo del Personal de la municipalidad de Junín, suscripto entre el Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales.

-Homologación del acuerdo salarial arribado en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo para el Personal de Obras Sanitarias de Junín, suscripto entre el D.E. y el Sindicato del Personal Obras Sanitarias de Junín.

-Se declaró de interés municipal y cultural la Feria de Antigüedades y coleccionables “Mercado Retro” que se realiza en la Plazoleta de la Virgen, en Bº Prado Español.

-Licitación pública para la provisión de medicamentos para los CAPS.

-Licitación pública para la provisión de alimentos varios para SAE Zona 1, 2 y 3.

-Declaración de interés municipal el “50º Aniversario de creación del Jardín de Infantes Nº 906 – Alfonsina Storni”.

-Declaración de interés municipal el “50º Aniversario de creación del Jardín de Infantes Nº 905 -Mercedes de San Martín”.

-Creación de Rutas Turísticas en el Partido de Junín.

-Solicitud de informe sobre el destino de los fondos recibidos del Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad implementado por el Gobierno Provincial.

-Solicitud de informe sobre prestación de servicios y obras en Barrio San Antonio.

-Creación en el ámbito del Partido de Junín el programa “Crecemos Escuchando”.

