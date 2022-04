Con la reapertura del Copahue, Junín avanza en recuperar su capacidad hotelera

El Hotel Copahue va camino reabrir sus puertas a partir de julio del corriente año. Así lo afirmó una fuente directa vinculada a la familia dueña del establecimiento.

En tal sentido, ya están trabajando con las reformas para dar el mejor servicio a los huéspedes, con un aspecto renovado y la mejor atención.

Recordemos que dicho hotel había cesado su actividad en julio de 2020 por falta de actividad.

Es que durante la pandemia 2020-21, siete establecimientos habían cerrado totalmente o en forma temporaria, afectados por el parate que hubo en el rubro hotelero y gastronómico.

En ese momento, Junín había perdido la mitad de su capacidad hotelera, afectando la llegada de turistas y viajantes a nuestra ciudad.

Sabido es que Junín es epicentro de Región donde turistas y visitantes en general llegan y se hospedan en hoteles y posadas, disfrutando de la gastronomía y eventos de distinto tipo.

El déficit en materia de alojamiento que hay en Junín, principalmente cuando sucede algún evento, sea deportivo, cultural o turístico, incluso algún congreso profesional o de capacitación, ha hecho que los visitantes muchas veces debieran trasladarse a hoteles de la zona para pernoctar. Quizá este hecho impulsó que algunos dueños de los que están cerrados pensaran reabrir, darse una nueva chance de seguir en la hotelería, brindando lo mejor.

El hotelero, precisamente, fue uno de los últimos en volver a la normalidad y recién en los últimos meses está retomando su actividad a pleno y con mucho éxito.

Recordemos que el hotel Copahue cuenta con 69 habitaciones, cocheras, restaurante, jardín con piscina, gimnasio, quincho con parrilla, en una ubicación única en calle Saavedra 80.

La actividad

Para referirse a la actividad, en diálogo con Democracia, Juan Víctor Casella, presidente de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín, manifestó: “hemos tenido un buen verano. Junín trabajó muy bien en lo que respecta a hotelería y gastronomía. Todo el país ha tenido un importante movimiento turístico y nosotros no fuimos ajenos a eso”.

El dirigente comentó que él, por primera vez, este verano observó que muchos turistas se quedaban tres o cuatro días, cosa que no pasaba en Junín porque era más gente de paso.

“Lo más notorio que podemos resaltar este verano es que nuestro Distrito tuvo bastantes turistas que se quedaron varios días. Fundamentalmente los fines de semana siempre hubo una mayoría de turistas en los hoteles”, dijo.

“Es un centro regional, por lo que cuenta como ciudad muchos factores: comercio, salud, deportes, educación. Además tenemos una hermosa laguna y la gente disfruta de eso”, acotó.

Para Casella esto último no ha sido casualidad sino que es por un trabajo conjunto de mucho tiempo que hizo, tanto la parte privada como la pública, para que ahora se empiece a ver ese turismo que visita Junín. “No es que se dio solamente porque en el país hubo mucho turismo, o porque hubo mucha gente que no pudo salir al exterior se volcó a todos los destinos turísticos de Argentina. Creo que hubo algo más, que fue por el trabajo que se estuvo haciendo y hoy vemos los frutos”, apuntó.

Cabe mencionar que de los siete hoteles que cerraron, uno volvió a abrir sus puertas y es Posada del Sol, desde octubre-noviembre del año pasado. A este hecho positivo le sigue el caso del Hotel Copahue que volvería a abrir sus puertas en julio venidero.

Demanda

Sobre la fuerte demanda de alojamiento que hubo en ciertas ocasiones y la iniciativa del Municipio de habilitar alojamientos temporarios, Juan Casella opinó: “A veces se producen eventos en Junín y realmente no alcanzan las plazas hoteleras. No hay que olvidar que durante la pandemia cerraron varios hoteles, reduciendo considerablemente la capacidad hotelera, haciendo que a veces en un evento deportivo o congreso de alguna actividad, no tengamos lugar”.

“Además también el alojamiento extrahotelero es una tendencia que ha ido creciendo no solamente en Junín sino en el mundo. Siempre lo hemos señalado como una competencia desleal porque no tributa los impuestos como nosotros ni tampoco dan el nivel de seguridad que tiene un alojamiento hotelero”, manifestó.

Casella dijo que se pide que haya registro de este tipo de alojamiento, para que pueda haber una habilitación y se puedan comprobar las medidas de seguridad que tienen esos departamentos, o esas casas de alquiler turístico, y además que paguen los impuestos que correspondan.

“Nosotros decimos que es una competencia desleal cuando no pagan nada. En un negocio se pagan no solo los impuestos nacionales, provinciales, sino mucho más, los empleados están debidamente registrados, etc. Todo ese tipo de cosas pedimos también lo tenga un alojamiento extrahotelero”, explicó.

Alojamientos temporarios

En el marco de la ordenanza que habilita el acceso de forma legal a inmuebles temporales para viajeros, el Municipio se está reuniendo con aquellos ciudadanos que cumplan con los requisitos necesarios para adherirse a esta idea, con importantes beneficios impositivos válidos hasta el 31 de mayo.

El director de Turismo del Gobierno de Junín, Luis Bortolato, mantuvo una reunión con ciudadanos locales por la nueva iniciativa del Municipio que refiere a la habilitación de alojamientos temporarios y comentó al respecto: “Hace dos años lanzamos una ordenanza de habilitación de hospedajes en todas sus características, orientada específicamente a darle un marco legal a esta actividad que aún a nivel provincial no existe y constituye una realidad muy acuciante para todos”.

Además, sostuvo que “existe una oferta de alojamientos extra hoteleros muy importante, es una realidad que los turistas y viajeros que vienen a Junín demandan y buscan estas ofertas diferentes a las tradicionales que están de moda y resultan interesantes ya que cautivan e impulsan la llegada de otro tipo de viajeros”.

“Hoy Junín tiene una realidad con propuestas que se sumaron, estamos con una batería de medidas que promueven la habilitación, es por esto que aprovechamos la oportunidad para que se acerquen todos aquellos que tengan un inmueble para habilitarlo”, dijo el funcionario y añadió: “El objetivo es trabajar en la legalidad para obtener como resultado algo favorable para el destino, ya que el turista se siente cómodo en un lugar legal, además el mismo prestador va a estar seguro”.

Lo cierto es que en la página web de Turismo hay diferentes ofertas de alojamientos habilitados, que quizá puedan ser aprovechados en Semana Santa, fines de semana largos y Vacaciones de Invierno 2022.