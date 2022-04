El Intendente, con cámaras de comercio de la Región: “Hay mucha incertidumbre”

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, recibió en las últimas horas a autoridades de distintas Cámaras de Comercio de la Región, con quienes dialogó sobre la difícil situación económica por la que atraviesa el sector y el trabajo que se desarrolla en nuestra ciudad para impulsar la actividad.

En el encuentro estuvieron presentes representantes de las cámaras de Junín, Pehuajó, Lincoln, Trenque Lauquen, Bolívar, Chivilcoy y Saladillo, con quienes el jefe comunal comenzó a delinear acciones conjuntas para favorecer el desarrollo del comercio en un contexto de crisis.

"Fue una reunión muy interesante, en la que analizamos el momento que vive el sector productivo en la Región y establecimos algunas pautas para generar acuerdos para trabajar en conjunto", afirmó el titular de Capynoba, José Molinari.

La reunión sirvió, además, para intercambiar experiencias y detallar el trabajo que el Ejecutivo local realiza a través de la secretaría de Desarrollo Económico, a cargo de Eduardo Albarello.

Fomento del comercio

En ese sentido, el intendente destacó las acciones conjuntas desarrolladas con los distintos centros comerciales de la ciudad, los programas de acompañamiento a emprendedores (potenciados durante la pandemia), y el fomento de las ventas a través del Big Sale, un programa que, debido a los buenos resultados, despertó gran interés entre los presentes.

"Vivimos un momento de muchas dificultades e incertidumbre. Pero tanto en Junín como en la Región tenemos un gran potencial. Por eso seguiremos escuchando y acompañando al sector productivo y delineando acciones regionales conjuntas que permitan impulsar la actividad", afirmó el Intendente.

Marcos Maroscia, presidente de la Sociedad Comercio e Industria de Junín (SCIJ), afirmó que el objetivo es lograr el apoyo mutuo entre las cámaras y una de las iniciativas es hacer regional el Big Sale. “También se abordó el tema de la agencia de desarrollo, con un proyecto a largo plazo”, indicó.

“Obviamente surgió el problema de la elevada inflación, porque la verdad es que no hay seguridad de nada, está negociando CAME, pero no hay nada concreto”, afirmó Maroscia.

Inflación: piden un plan

En el marco del encuentro federal de la Confederación Argentina de Mediana Empresa (CAME) en Corrientes, el presidente de la entidad, Alfredo González, valoró que el sector pyme argentino impulse una integración verdadera y federal que favorezca una agenda de trabajo en conjunto en todo el país y destacó la necesidad imperante de un plan estructural y efectivo contra la inflación, con “políticas que impliquen resultados a corto y largo plazo para garantizarle previsibilidad al empresario que empuja la recuperación económica y productiva”.

“Estamos aquí para compartir una agenda de trabajo, para exponer las necesidades de un país que es heterogéneo y que tiene distintas realidades pero una urgencia común, que es, por un lado, la de contar con políticas estructurales contra la inflación que atiendan las demandas de empresarios y comerciantes del Interior y de las economías regionales que hoy enfrentan una situación muy compleja, y, por el otro, la de favorecer la articulación entre sectores para garantizar la generación de empleo y para contar con una legislación que contemple y respalde este esfuerzo que hacemos las pymes para reinvertir e invertir en el país, para seguir generando trabajo”, expresó González.

En este sentido, el titular de CAME y el gobernador Gustavo Valdés mantuvieron una reunión en la que dialogaron sobre la situación del sector productivo, de las pymes y del comercio exterior en Argentina, y en la que también analizaron la emergencia agropecuaria y coincidieron sobre la necesidad de articular medidas que contengan la inflación y de contar con acceso a créditos para pequeñas y medianas empresas. Tras este encuentro, Valdés exhortó a fortalecer a los gobiernos locales a través del federalismo, y dijo que el Estado debe dar más herramientas de apoyo al sector privado. “La potencia del país se mide por la cantidad de empresarios y comerciantes trabajadores que generan la producción; comerciantes y empresarios son el motor de esta Argentina que está por venir”, agregó.

Las jornadas pyme correntinas contaron con la participación de dirigentes empresariales de todo el país, quienes expusieron sus miradas locales y regionales en distintas mesas sectoriales. Además de plantear una agenda temática sobre el sector, el evento también permitió hacer entrega de una donación para los bomberos de Corrientes que tuvieron un rol clave durante los últimos incendios que afectaron a la provincia. En el acto, que contó con referentes de CAME, también participaron el vicegobernador Gustavo Canteros; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el presidente de la Federación Económica de Corrientes (FEC), Jorge Gómez, y otros funcionarios locales y provinciales.

