El campo reclama que se normalice la entrega de gasoil y fertilizantes

"Para producir eficientemente, la agroindustria -como todos los ámbitos productivos- precisa de insumos que son claves para lograr productividad y volumen en las diversas producciones, fundamentales para la Argentina". Con estas palabras, y a través de un comunicado, entidades rurales de la región graficaron el malestar del campo ante una situación que preocupa al sector: la falta de gasoil y de fertilizantes para la actual cosecha.

"Apelamos a que el Gobierno priorice la importación de los insumos necesarios, como son los fertilizantes, y que, al mismo tiempo, se trabaje en la normal provisión de combustible. Es fundamental que la logística sea fluida, sin correr riesgos de que se generen trabas y demoras injustificadas por falta de insumos claves", añadieron.

"De la agroindustria depende la mayoría de la generación de las divisas que ingresan y sostienen la economía del país. Por este motivo, e inmersos en un contexto difícil, es esencial encontrar una solución", manifestaron los productores rurales.

"Reiteramos nuestra vocación de trabajar juntos para intercambiar ideas, con una visión constructiva y solidaria, que fructifique en acciones en beneficio del sector agroindustrial argentino y de la sociedad en su conjunto", señalaron.

Moutous:“Afecta la cosecha”

Andrés Moutous, presidente de la Sociedad Rural de Junín (SRJ), señaló a este diario: “Hay poca entrega de fertilizantes y aumentos de precios porque mucho se produce en Rusia”.

Y amplió: “En cuanto al gas oil, hay faltante de entrega por la falta de previsión y el precio atrasado, atado al atraso cambiario que hay en el país. Por supuesto que todo este tema del combustible es un problema para la cosecha que está en curso en la Argentina”.

Franco: “No sabemos lo que puede pasar”

Con respecto al problema de la falta de fertilizantes, Rosana Franco, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA) Filial Junín, afirmó a Democracia: “No sabemos lo que puede pasar, normalmente se venden en la pre campaña, pero hoy ninguna cooperativa ni otros proveedores están garantizando la entrega y mucho menos el precio”.

Y la dirigente federada agregó: “Se calcula que los fertilizantes aumentarán entre un 40 y un 60 por ciento; veremos cuando se aproxime la siembra de trigo en el mes de mayo”.

Esponda: “Va a repercutir en la inflación”

Por su parte, el productor rural y dirigente de la Coalición Cívica de Junín Rodrigo Esponda afirmó a Democracia: “Son dos temas distintos, la falta de combustible afecta a la cosecha que está por venir, que ya comenzó con maíz y en breve empieza la de soja. Lamentablemente, la falta de políticas energéticas se pone cada vez más de manifiesto y no es que no hay gasoil, sino que no hay al precio del surtidor o del anunciado por el Gobierno, evidentemente se consigue gasoil, pero a un precio muy superior. Y esto eleva los costos de los fletes, de las materias primas y va a repercutir en la inflación, no solo en la cosecha”.

“Con respecto a los fertilizantes es un problema para la campaña de fina, que empezará en mayo, y para la de gruesa, que comienza a fin de año, pero lamentablemente la escasez de estos productos hizo que se haya duplicado y hasta triplicado el precio, productos que costaban 600 dólares, hoy salen 1300, 1400 dólares, con lo cual hay una inflación enorme, inclusive en dólares. Esto va a generar que se usen menos fertilizantes, y al utilizarse menos fertilizantes, la producción también va a ser menor”, advirtió.

“Nos llena de alarma la falta de políticas, de rumbo, de un Gobierno que no sabe hacia dónde va, y que cree que a través de la secretaría de Comercio Interior se puede manejar la economía de un país”, cuestionó.



El trigo lidera subas

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ya lleva más de un mes desde su inicio, imprimió una fuerte volatilidad en el mercado de granos y de insumos agrícolas, con considerables alzas en los precios que todavía continúan, debido a que ambos países son potencias agroexportadoras.

El grano que lideró las subas durante estos últimos 30 días fue el trigo, al acumular un incremento de 25,83% en el mercado de Chicago hasta alcanzar los US$ 405,01 la tonelada, tras sumar US$ 83,13 en ese período.

También el maíz exhibió incrementos de consideración, con un salto del 10,28% en su contrato de vencimiento más corto, en US$ 296,84 la tonelada, US$ 27,66 más que la cotización del 23 de febrero pasado, antes de que se produzca la invasión rusa a Ucrania.

El complejo oleaginoso también tuvo su rally alcista, aunque de menor magnitud.

En los 30 días que van de guerra, la soja, cuya cotización fue muy volátil durante este período, obtuvo una mejora de 2,1% hasta los US$ 628,41 la tonelada; mientras que la harina de soja ganó 3,57%, en US$ 537,81 la tonelada, y el aceite de soja trepó 5,7%, en US$ 1.647,93 la tonelada.

Para el analista del Departamento de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), Bruno Ferrari, el incremento en los precios, sobre todo del trigo y del maíz, se explica por la fuerte participación que tienen Rusia y Ucrania en el comercio internacional de granos y por la paralización de la logística de embarques en el Mar Negro, punto de salida de los cargamentos.

Ferrari dijo que Rusia y Ucrania explican el 29% de las exportaciones de trigo a nivel mundial, el 19% de las de maíz y 78% de las de aceite de girasol.

La guerra no solo imprimió una fuerte volatilidad en los precios de los granos: también afectó al mercado de insumos agrícolas, más puntualmente al de los fertilizantes.

Fertilizantes

Rusia es un jugador importante en la elaboración de fertilizantes y exporta a Argentina el 10% del total de las 4,4 millones de toneladas que importa el país, según un informe elaborado por la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa).

La entidad empresaria puntualizó que del total de los fertilizantes fosfatados importados por Argentina, estimados en aproximadamente 1,75 millones de toneladas, Rusia explica el 15% de las compras.

"Si bien en valores porcentuales el actual conflicto que involucra a Rusia y Ucrania parecería no ser relevante, otros países importantes en la provisión de fertilizantes, como Estados Unidos y China, están abasteciendo sus mercados locales y no están abriendo sus ventanas de exportación", explicaron desde Ciafa.

Es por esto que "hay preocupación por el abastecimiento de fertilizantes para la campaña de cultivos de fina que está próxima a sembrarse", ya que "la productividad de los cereales de invierno es altamente dependiente de la tecnología de fertilización, requiriendo aproximadamente 1,7 millones de toneladas, es decir, cerca de un 30% del total del consumo anual".

