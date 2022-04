Operativo de castración y vacunación antirrábica en Roca

Este miércoles 6 de abril, a partir de las 8, en la estación de la localidad de Agustín Roca se realizará un operativo de castración y vacunación antirrábica.

Estará presente el Quirófano Móvil con los profesionales pertinentes para realizar el servicio completo, incluida la desparasitación.

Los cupos están llenos, pero los interesados pueden acercarse hasta la delegación para anotarse y, en caso de ser necesario, se efectuará otro operativo al día siguiente.

Al respecto, el Dr. Julio Ferrero, director general de Zoonosis y Bromatología, indicó: “Como siempre lo hacemos, vamos a estar trabajando en los pueblos del Partido de Junín, en esta oportunidad en Agustín Roca llevando nuestro servicio de castración, desparasitación y vacunación antirrábica. El pueblo ya está avisado y la concurrencia asegurada gracias a las gestiones de la delegación con una lista precisa de los animales para castrar”.

“El cupo de animales ya está completo, pero si alguien se quiere anotar todavía le pedimos por favor que lo haga mediante el delegado municipal, para anotar a su mascota y que le brindemos el servicio a cargo de la Dra. Cacheiro”, añadió.

En tanto, la Dra. Agustina Cacheiro, directora de Zoonosis, sostuvo que “es importante remarcar que la vacunación antirrábica es sin turno, por lo que cualquier persona que viva en Agustín Roca o en sus cercanías puede acercarse el miércoles 6 de abril a partir de las 8 horas en la estación a nuestro colectivo. Por lo tanto, en lo que hace a desparasitación y vacunación antirrábica no hace falta turno, no así con las castraciones”.

“Todavía están a tiempo de anotarse en la delegación, si cubrimos el cupo y nos excedemos iremos dos días. Cada vez que vamos a un pueblo sabemos que al vecino se le complica acercarse hasta Junín con su mascota, por lo que tratamos de castrar a la mayor cantidad posible y no queden animales sin atender”, destacó la médica veterinaria.

Por otro lado, el Dr. Ferrero hizo referencia a los pedidos de castraciones en el Centro de Bienestar Animal: “Comenzamos dando turnos para dos o tres meses, pero ya estamos trabajando ahora con dos o tres semanas de espera. Nuestro objetivo es a corto plazo poder trabajar como antes o más holgadamente, por lo que todas aquellas personas que necesiten un turno o no son atendidas cuando llaman sepan que estamos sumamente ocupados en estos operativos para llegar a todo el partido”.