Ya se aplicaron la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid 1799 juninenses

La campaña de vacunación contra el coronavirus sigue avanzando. De hecho, ya se aplicaron en Junín 1799 cuartas dosis a personas inmunocomprometidas, mayores de 50 que tienen el esquema primario con Sinopharm y personas que viajan al exterior y tienen el esquema primario con Sputnik, según lo precisó en diálogo con Democracia Lucrecia López, directora adjunta de la Región Sanitaria III.

La funcionaria indicó que se llevan aplicadas 100.065 primeras dosis; 93.185 segundas dosis; y 8721 terceras dosis y de refuerzo.

Con respecto al nivel de ausentismo en la vacunación, un fenómeno que se da en todo el país motivado mayormente por el descenso del pico de contagios, López reconoció que hay “una relajación en cuanto a completar el esquema con la tercera dosis”, pero destacó que “con los trabajos territoriales y la posta de vacunación itinerante, se logró seguir completando los esquemas”.

Completar el esquema, clave

La subsecretaria de Gestión de la Información, Educación Permanente y Fiscalización del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, Leticia Ceriani, pidió ayer a la población "completar los esquemas de vacunación" contra el coronavirus.

"Necesitamos que se completen las dosis de refuerzo contra el Covid-19", expuso la funcionaria.

Ceriani analizó que, ante la baja de contagios de coronavirus, muchas personas decidieron posponer la vacunación, pero resaltó la importancia de "completar esquemas porque eso es lo que permitió, por ejemplo, afrontar la variante Ómicron".

En ese marco, la subsecretaria aseveró que la semana pasada se comenzó a vacunar contra la gripe al personal sanitario, indicó que la que viene se empezará a inmunizar a la población pediátrica de 6 a 24 meses, y contó que luego se incorporará al resto de los grupos priorizados (mayores de 65 años y personas con riesgo).

A la vez, se refirió al caso de sarampión confirmado en una paciente de la Ciudad de Buenos Aires que lo contrajo en Medio Oriente, y aclaró que "ya se sabía que podía haber un brote de esa enfermedad, porque se detectaron contagios en Brasil y Europa".

Recordó en ese sentido, que "en 2019 iniciamos la gestión con un brote en curso que había comenzado en 2018", puso de relieve que se pudo contener esa situación, pero señaló que el país "estuvo en riesgo de perder el status de libre de sarampión".

"En este caso, se trata de una persona que viajó y se contagió, pero no estaba vacunada. Esa es la preocupación. Venimos de 6 años de caída de cobertura de vacunación porque hubo falta de acceso a la vacuna y de prevención en el gobierno anterior. La pandemia terminó de producir impacto negativo sobre las coberturas de vacunación", graficó Ceriani.

Además, expuso que desde el Gobierno bonaerense se trabaja para "garantizar que se complete la vacunación", manifestó que ya se logró aumentar la cobertura, pero reconoció que "el riesgo no deja de existir".

"Ahora que la pandemia nos da un respiro, hay que atender esas cosas", manifestó la funcionaria provincial, y apuntó que "la vacuna triple viral se da a los 12 meses y un refuerzo a los 5 años".

No obstante, recalcó que "también es importante que los adultos que no la recibieron, se vacunen", al tiempo que expuso que si una persona no tiene la certeza de si se vacunó o no, "debe recibirla".

"Las vacunas contra la gripe, el Covid o el sarampión se pueden aplicar juntas. No hay ningún problema", concluyó.

Vacuna antigripal

"Por otro lado la campaña de vacunación antigripal comenzó el 25 de marzo y, durante las primeras dos semanas, vacunamos al personal de salud, embazadas y puérperas, como grupos prioritarios. Y luego seguimos avanzando con los demás grupos priorizados”, señaló López.

“Hemos entregado en toda la Región 8470 vacunas antigripales de adultos y 3990 pediátricas. Particularmente en Junín entregamos 2600 de adulto y 1660 pediátricas. A medida que avancemos en las semanas y estas vacunas sean aplicadas, seguiremos con la entrega de las vacunas antigripales”, dijo.

