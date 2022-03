Con la apertura del museo itinerante, comenzaron las actividades por los 40 años de Malvinas

Con la apertura al público en general y los alumnos de las escuelas de Junín del Museo Itinerante comenzaron a desarrollarse las actividades propuestas por el Gobierno de Junín para conmemorar los 40 años de la Guerra de Malvinas. El recorrido invita a conocer distintas historias vinculadas a la guerra, muchas de ellas contadas en primera persona por sobrevivientes.

El intendente de Junín, Pablo Petrecca, estuvo presente en el complejo Beto Mesa recorriendo la muestra junto a Veteranos de nuestra ciudad y familiares de los Héroes locales caídos en las islas. En ese marco, expresó: "A partir de hoy estaremos compartiendo una serie de actividades muy importantes para conmemorar y homenajear a nuestros Héroes caídos y nuestros Veteranos, en el marco de los 40 años de la guerra y de la lucha que hoy continúa y que une a todos los argentinos, que es la lucha por la soberanía por nuestras islas".

"Es por eso que quiero invitar a los juninenses a que se acerquen y puedan recorrer esta muestra que permite conocer un poco más sobre esta guerra, con el relato de quienes sobrevivieron y, como ya ocurre, también están invitadas todas las escuelas de Junín", agregó, por último.

Vale mencionar que la muestra se puede visitar todos los días, desde la 8 hasta las 20 horas, en el complejo Beto Mesa, ubicado en Primera Junta 670. Además, todos los días, a partir de las 15 horas, se brindarán charlas abiertas a la comunidad.

Omar Pistelli, responsable del museo itinerante, dijo: "Mi deseo es que cada uno que visite esta muestra se lleve principalmente un mensaje de paz. Yo no busco hacer apología de una guerra, sencillamente vengo a mostrar lo que pasó en el conflicto armado de 1982, que como nos tiene que dejar una enseñanza".

"Yo encontré que Malvinas puede dejarle un mensaje muy importante a esta sociedad tan carente de valores, que muchas veces muestra un gran desprecio por la vida. Entonces el ejemplo de nuestros ex combatientes es importante porque en aquel entonces tenían entre 18 y 21 años y lo único que querían era sobrevivir y proteger a la persona que tenía al lado, porque mantener vivo al que tenías al lado era cuidar al que iba a mantener vivo a uno", agregó.

Pistelli señaló que "los que quedaron en las islas hicieron lo imposible, pero los que volvieron hacen lo imposible intentando sobrevivir ante la incomprensión de un montón de cosas. Cuando volvieron, fueron ignorados, no se los reconoció, eran los loquitos de la guerra y hoy lo único que tenemos por hacer es demostrarles que lo de ellos no fue en vano. Quiero que esta sociedad entienda estos valores, que tenemos una manera distinta de transitar por esta vida. Si pusiéramos en práctica los valores que tienen nuestros veteranos, no tengo dudas de que esta sociedad sería distinta".

En otro orden, Omar contó cómo surgió este museo itinerante. "Cuando se anunció la recuperación de las Islas, salí eufórico, como muchos, a celebrar y decidí anotarme en todos los regimientos militares de Córdoba porque sentía que podía colaborar y ayudar en Malvinas. En ese entonces mi trabajo era soldar y reparar tanques de combustible. El día 22 de abril me explotó un tanque donde estaba trabajando, estuve 9 meses en hospital, en coma inducido y tuve la fortuna de que apareciera en Córdoba un médico especialista en quemaduras que quiso conocer el instituto donde estaba internado que se había inaugurado hacía muy poco. El conocía al director del instituto y cuando lo quiso ver, el director estaba curándome a mí".

"En ese momento, este médico comentó que estaba trabajando en una nueva forma de curación, pero que estaba en etapa de prueba. Decidieron hacer una prueba conmigo y nueve meses después me despertaron del coma ya que habían logrado recuperarme. Apenas desperté solo balbuceaba Malvinas, le preguntaron a mi familia quién era Malvinas y mi señora le dijo que por el conflicto. Ahí me informaron que el conflicto había terminado y que los ingleses se las habían quedado. En ese momento tuve dos paros cardíacos, volví a estar dos meses en coma y con tratamientos psicológicos, lograron recuperarme otra vez", detalló.

Pistelli, visiblemente emocionado, afirmó que "ahí surgió la idea de este museo y sé que todo lo trabajado en estos años para este museo y todos los años que me quedan de vida, no compensa ni un solo día de lo que nuestros soldados vivieron en Malvinas. Siento que tengo una deuda y un agradecimiento con nuestros Héroes, eterno e infinito y solo quiero que la sociedad los recuerde, no sólo un 2 de abril, sino un día cualquiera y sin ninguna razón; que cuando se cruce con un veterano, le dé un abrazo y le diga gracias, esa es la mejor medalla que le podemos colgar a los veteranos o a un familiar de un caído. Esta sociedad tiene mala memoria, con este museo intento que recuperemos la memoria y que el homenaje y la gratitud la tengamos ahora".

Por último, Marcos Bruno, del Departamento Municipal de Veteranos de Malvinas, expresó: "Siempre decimos que Malvinas son los 365 días del año, para nosotros malvinizar es lo más importante. Esto que hace Omar es malvinizar, lo que hace el Gobierno de Junín es malvinizar, trabajando con nosotros todos los días del año. Es impagable escuchar aplaudir a los estudiantes de nuestra ciudad luego de escuchar, de boca de sobrevivientes, las historias que en este recorrido se cuentan, eso vale más de mil medallas".

Como se dijo, el Museo estará abierto todos los días, de 8 a 20 horas, en Primera Junta 670, predio polideportivo Beto Mesa, donde también todos los días, a las 15 horas, Veteranos de Malvinas brindarán charlas a los presentes.

Las actividades continuarán el día Jueves 31, con una experiencia en balsa, replica de las utilizadas en el ARA General Belgrano, a las 8 horas, en el Parque Natural Laguna de Gómez.

El viernes 1 de abril, se realizará la Jornada de Vigilia, en la plaza Veteranos de Malvinas, con el siguiente cronograma:

16:00 hs. Recibimiento de la Virgen de Luján.

17:30 hs. Misa en honor a los caídos.

18:30 hs. Festival de música

23:30 hs. Acto Ceremonia de vigilia. Homenaje a nuestros caídos.

En tanto, el sábado 2 de abril, a partir de las 10 horas, se realizará un desfile Cívico Militar, en Avenida San Martín.

A las 15, se realizará una Correcaminata, con inscripción previa, que tendrá como punto de partida la plaza Veteranos de Malvinas, además de una caminata con la Bandera. Ambas actividades culminarán en el nuevo museo de Malvinas, ubicado en Primera Junta 670. Por último, a las 20, se realizará la presentación oficial de Museo Malvinas, con entrega de distinciones.