Equipo de Kinesiología, integrantes clave dentro de Terapia Intensiva

Muchas veces cuando se menciona Terapia Intensiva, las imágenes que aparecen en la mente son pacientes sobre camas llenas de cables, médicos y enfermeros corriendo de un lado a otro. Sin embargo, en el mundo de la UTI (Unidad de Terapia Intensiva) hay mucho más.

Una de las disciplinas que tiene una función importante para la recuperación de los pacientes dentro de la Terapia es la kinesiología y en los últimos tiempos se ha convertido en una disciplina transversal en la atención de pacientes que va desde rehabilitaciones musculares a asistencia respiratoria.

La Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica La Pequeña Familia cuenta con un equipo de kinesiólogos propios dentro de la Unidad, conformado por el Lic. Fabián Pilatti, jefe del staff y acompañado por los licenciados Anabella Reboredo, Elisa Bardin y Lautaro Martínez.

El Dr. Fabio Repetto, médico de staff y especialista en Terapia Intensiva remarcó la importancia y los beneficios de contar con un servicio exclusivo de kinesiología: “De manera continua venimos trabajando en la calidad de atención de los pacientes cumpliendo con los seis puntos que establecen las guías de atención de pacientes críticos en los cuales se encuentran: la adecuada analgesia, la ventilación mecánica, el manejo del delirio, el manejo de la sedación, la movilización temprana de los pacientes y el trato que uno le da a la familia.”

A su vez destacó que “la kinesiología interviene activamente en la recuperación y rehabilitación de los pacientes. Dentro de las prácticas de kinesiología, la movilización temprana toma un papel preponderante ya que ayuda conjuntamente con otros tratamientos a disminuir la mortalidad de los pacientes y mejorar su calidad de vida. Tiene múltiples ventajas”.

La movilización temprana consiste en la movilización de cada una de las articulaciones, se trabaja con los miembros inferiores y superiores, puede ser una movilización pasiva o activa. Pasiva, cuando el kinesiólogo trabaja con el paciente dormido, movilizándolo una vez, transcurrido las 48 horas de ingreso y ya estabilizado.

Activa es con el paciente despierto asistiendo en un primer paso los movimientos y luego avanzando hasta lograr que pueda sentarse y caminar (si es posible). Esto colabora con la postura corporal y en la prevención de escaras.

El Dr. Repetto agrega que “por lo general un paciente crítico tiene una estadía hospitalaria muy alta, requiere mucha sedación e inmovilización. Es por ello que la movilización temprana cumple un papel tan importante. Por otra parte, la mayoría de los pacientes que salen de terapia intensiva, con una enfermedad crítica, van a rehabilitación y a veces ese periodo de rehabilitación se acorta con un buen manejo previo de toda la atención kinesiológica durante la internación”.

Asimismo resalta que “esto es un trabajo en equipo, el kinesiólogo solo o el médico solo en terapia intensiva no lograrían nada. Necesitamos todo un equipo integral, conformado por médicos especialistas, enfermeros y kinesiólogos para dar respuesta al tratamiento que requiere el paciente. En lo que respecta a la movilización temprana hay una participación activa de todos los profesionales, tanto de los médicos especialistas como de enfermería que cumple un rol importante en el cuidado y en las terapias de rotación de los pacientes. Hoy celebramos que en este tiempo se incrementó la participación de los kinesiólogos de UTI, pudiendo brindar en los dos turnos un acompañamiento de excelencia”.

Y por último agrega “la Clínica La Pequeña Familia trabaja bajo las normas de calidad y seguridad de pacientes establecidas por organismos especializados nacionales e internacionales, se siguen estrictos protocolos y estamos en evaluación constante. Cuando se trabaja con un equipo de excelencia bajo protocolos de atención, el respaldo es diferente y los resultados también. Está la tranquilidad de que se hace todo lo humanamente posible y se aprovechan al máximo las potencialidades del grupo para provocar una situación de mejoría en un paciente”.

La mirada de un Experto en Terapia Intensiva

El Dr. Arnaldo Dubin, médico intensivista, jefe de Terapia Intensiva del Sanatorio Otamendi e investigador de la UNLP, reconocido a nivel nacional e internacional y asesor de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica destaca que “los objetivos principales de la Terapia Intensiva son el monitoreo y el tratamiento de pacientes con diferentes tipos de enfermedades que comprometen de forma aguda la vida o la función de distintos órganos. La gran mayoría de estos pacientes sobreviven, con distintos grados de recuperación”.

A su vez, “en las unidades de cuidados intensivos se implementan múltiples procedimientos de monitoreo y tratamiento, frecuentemente invasivos, complejos y relacionados con tecnologías sofisticadas. Pero sin duda el factor más determinante es el equipo interdisciplinario compuesto por profesionales y no profesionales, como médicos, kinesiólogos, enfermeros, camilleros y mucamas, entre otros. Como en ninguna otra especialidad médica, el éxito en Terapia Intensiva depende del trabajo en equipo de todas estas individualidades”.

“La Clínica La Pequeña Familia viene realizando, desde hace ya muchos años, una gran labor para desarrollar una Terapia Intensiva de referencia nacional. No sólo se ha invertido en una tecnología de vanguardia, por ejemplo en monitores y respiradores mecánicos, sino que fundamentalmente se ha puesto particular énfasis en la constitución de un grupo profesional descollante en las esferas asistencial, docente y de investigación. Esto incluye la creación de una Residencia de Terapia Intensiva para la formación continua de nuevos especialistas. Como parte de este permanente crecimiento, podemos ahora enorgullecernos de haber consolidado un staff de kinesiología, más numeroso y con mayor número de prestaciones. Es una enorme satisfacción ver estos logros”.