Continúa creciendo la laguna La Picasa que ya tiene 21 mil hectáreas inundadas

Tras las últimas lluvias registradas en la Región, continúa creciendo la laguna La Picasa, un espejo de agua ubicado en el sur de la provincia de Santa Fe, donde ya hay más de 21 hectáreas inundadas.

Así lo afirmó a Democracia el presidente del Comité de Cuenca, Juan Carlos Duhalde, quien aseguró que “estamos en la cota 103,08 y siguen entrando 20 metros cúbicos por segundo”.

“Seguimos con los problemas de antes. No hay ningún problema solucionado. Tenemos máquinas trabajando tratando de que el agua salga de una cota más baja, en la Alternativa Norte”, explicó.

En la salida Alternativa Sur “están las bombas apagadas porque el agua que sale por derivación no permite prender las bombas, ya que no pueden salir más de 5 metros cúbicos por el tamaño del canal y sale por gravedad. Es el agua que entra de Buenos Aires y sale a la misma provincia”, aseguró.

Y destacó que todavía no peligran los pasos de la Ruta 7 y el pedraplén ferroviario, que “están en la cota 104,80 y están más arriba del actual nivel del agua”.

En este sentido, de no tomarse medidas para impedir el avance de las aguas, solo este año se podrían perder 21 millones de dólares por los anegamientos sobre cultivos de soja, maíz y trigo, cifra que llegaría hasta los 34 millones en 2030. Así lo advierte un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, que incluso no contabiliza las pérdidas que habría en la actividad ganadera.

Esta semana el tema de La Picasa volvió a escena en una reunión llevada a cabo en la Bolsa de Comercio de Rosario en la que dirigentes del Consejo de Entidades Empresarias de Santa Fe le plantearon a la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, al ministro de Producción, Daniel Costamagna, al Fiscal de Estado, Rubén Weder su preocupación por el crecimiento de la cuenca, que se tornó una amenaza para el sur de Santa Fe, generando problemas a poblaciones cercanas e impactando fuertemente sobre la producción de la zona.

Los miembros de la Comisión de Asuntos Hídrico del Consejo expusieron que, a pesar de las obras desarrolladas en las dos últimas décadas, entre ellas el Canal Federal de La Picasa, algunas que quedaron inconclusas o subejecutadas, y otras que nunca se llevaron a cabo, lo cierto es que los desmedidos aportes de agua que ingresan por canales regulares y clandestinos, cunetas y caminos vecinales desde Córdoba y Buenos Aires, no encuentran salida y elevan notablemente la cota de la laguna.



Las lluvias de los últimos 70 días tuvieron la particularidad de haber sido de mayor magnitud en el Sur de la Cuenca, en la línea Villa Rossi (Córdoba), Cañada Seca y Villa Saboya (Buenos Aires) y esto provocó un impacto inmediato sobre los reservorios ubicados en Santa Fe y la propia laguna, con ingresos de agua que por caudal y velocidad de traslado resultaron sorprendentes y causaron la inundación de miles de hectáreas en cuestión de horas.

Los acuerdos suscriptos por los gobiernos de Santa Fe y Buenos Aires, sólo permiten derivar hacia esta última provincia volúmenes mínimos (5 metros cúbicos por segundo por los canales norte y sur), lo que genera una absoluta desproporcionalidad entre lo que ingresa y lo que se evacua. Si esto no se equilibra rápido habrá que afrontar graves consecuencias sobre localidades y predios privados inundados, además de los cortes de la Ruta Nacional 7 que une Capital Federal con Mendoza y Chile, y del Ferrocarril San Martín.

Por otra parte, se hizo notar que desde diciembre pasado existe una medida cautelar dispuesta por el Juzgado Federal de Junín, que impide avances en las obras de desagüe de la denominada Alternativa Sur, con el canal que lleva el agua hasta la estación de bombeo e infraestructura complementaria, cuyo presupuesto está a cargo de la Nación. El fallo exige un estudio de impacto ambiental para autorizar la continuidad del proyecto.

Respecto de este fallo, el fiscal de Estado dio a conocer que la semana próxima la provincia de Santa Fe presentará un recurso como tercero voluntario ante la Cámara Federal de Casación reclamando la invalidez de la medida cautelar dictada por el juez, que impide la realización de las obras.

Los representantes de las entidades empresarias pusieron de relieve que, más allá de las obras que se realizan, la desproporción entre los volúmenes que se receptan y los que se drenan, que genera enormes perjuicios económicos por los anegamientos de tierras productivas, obliga a plantear la problemática desde un aspecto político con las otras jurisdicciones.

“Nosotros seguimos creyendo que debe haber una decisión política. No puede ser que un fallo mantenga en vilo a toda una zona”, concluyó Duhalde.

Críticas a Buenos Aires y Córdoba

Durante la reunión entre funcionarios y empresarios se puso sobre la mesa el tema de que Buenos Aires y Córdoba están enviando más caudal de agua del que se puede contener. Y los ministros anunciaron que llevarán la queja a la próxima reunión interprovincial. Por lo pronto, el propio Costamagna ya hizo público ante la prensa su malestar y apuntó al agua que está bombeando provincia de Buenos Aires como una de las causas del crecimiento de la cuenca La Picasa que mantiene en alerta a todo el sur de Santa Fe.

“Se recurrirá la apelación de la provincia de Buenos Aires en torno al agua que está bombeando”,dijo Costamagna en el marco de su recorrida por la exposición agrotecnológica que se hizo el miércoles en Bigand y agregó que se buscará dar lugar un ámbito de trabajo conjunto con Córdoba y Buenos Aires para coordinar políticas.

“Por mejorar mi territorio no puedo dañar al del otro, eso debemos contemplarlo”, aseveró y añadió que también se debe llevar adelante un control total de los canales clandestinos que suben la cota mucho más de lo que podemos bombear.

Impacto económico

Suponiendo rindes promedio de la zona y tomando soja como principal cultivo, y en menor medida maíz y trigo, la Bolsa de Rosario estimó pérdidas productivas de más de 400.000 toneladas en el período 2022 – 2030. Tomando los precios FOB de exportación vigentes y en función de la relevancia productiva del sector, la Bolsa procedió a cuantificar estas pérdidas.

"Las estimaciones muestran que en el año 2022 podrían alcanzar un total de US$ 21 millones, creciendo en los años siguientes. Solamente se ha considerado al sector productivo de la cuenca La Picasa, en su explotación agrícola. De no profundizarse las obras de infraestructura o evitarse el mayor paso de agua hacia la provincia de Santa Fe de las provincias vecinas, las pérdidas crecerían más de un 50% en apenas ocho años, superando los US$ 34 millones en el año 2030", señaló la entidad.

"En ausencia de obras de infraestructura, el creciente marco de anegamientos podría llegar este año a las 8.773 hectáreas, y se proyectan más de 14.000 hectáreas anegadas para 2030. Aquí amerita destacar que la previsión que se presenta no es el peor escenario, ya que se han llegado a anegar más de 55.000 hectáreas productivas, más de 3 veces la proyección que se está analizando", completa la Bolsa.

En su informe, la entidad además cuantificalas pérdidas productivas que afectan a la dinámica económica de la región de la cuenca."Si consideramos la relevancia de la línea San Martín, que atraviesa la laguna, cabe destacar que si las vías se encuentran anegadas el tren debe recorrer 333 kilómetros adicionales para evitar La Picasa (Ministerio de Transporte, 2021). Esto afecta una sustancial porción de la logística nacional, considerando que más de 5,2 millones de toneladas de bienes fueron trasladados por esta línea en 2021. De ellas, más de 3 Mt corresponden a bienes relativos al agro, valuados en más de US$ 1.185 millones tomando los precios FOB promedio del año 2021", finaliza la Bolsa.