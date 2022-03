Fiel cruzó a Arata por la inversión en la cárcel: “Militaron las escuelas cerradas”

Tras el anuncio realizado por la diputada provincial Valeria Arata (Frente de Todos) sobre la construcción de una escuela taller en la cárcel de Junín, la concejal de Juntos Melina Fiel salió al cruce y sostuvo en diálogo con Democracia que la educación “no fue prioridad” para el Gobierno desde que asumió, hace tres años.

“En medio de la pandemia militaron las escuelas cerradas. Y cuando pedimos que se abran, porque los protocolos se cumplían, porque los docentes trabajaban bien, y porque sabíamos que no eran un lugar de contagio, nos acusaron de cualquier cosa”, punzó la edil.

“Y ahora, el 70 por ciento de la inversión provincial para Junín se destina a la cárcel. Supuestamente se pasa de una ampliación a una escuela taller, ¿tan fácil es cambiar lo que se iba a hacer en un presupuesto? La realidad es que, si bien apostamos a la reinserción social, hay otras prioridades en educación, por ejemplo, la Escuela 2, que está juntando ladrillo a ladrillo para tener un edificio propio, y varias escuelas más de Junín”, cuestionó.

“La educación debe ser prioridad siempre, pero para este Gobierno nunca lo fue, tiene que ver con una posición política, y hay que ver si realmente esta ampliación no se va a realizar y si se va a hacer un taller. Esperamos una respuesta y que no se discrimine a Junín”, dijo.

Para nosotros es prioridad la educación, por eso en el Fondo Educativo se invirtió en generar cambios estructurales, que tienen que ver con la electricidad, el arreglo de los techos, el gas. Y vemos que la Provincia no envía los fondos para arreglar las escuelas, mientras destina el 70% de la inversión adentro de la cárcel”, aseveró.

El drama de la deserción escolar

“Durante todo este tiempo venimos pidiendo el número de todos aquellos niños y jóvenes que están fuera del sistema, porque no sabemos de cuánto es la deserción escolar en Junín. Y si no tenemos datos, no podemos generar políticas públicas, por ejemplo, con distintos programas que tiene el Municipio para acompañar a la Provincia y a cada niño de Junín”, afirmó.

“Les pedimos a los legisladores provinciales del Frente de Todos, como a los concejales, que gestionen para la educación concreta de Junín, porque durante tres años la educación no fue prioridad”, indicó.

Comisaría de la Mujer

“También les venimos reclamando a los legisladores que Junín vuelva a crear un equipo interdisciplinario en la Comisaría de la Mujer, que es el primer lugar adonde concurren las mujeres para hacer la denuncia, ya que hoy no hay ni una psicóloga, ni una asistente social, y lo estamos pidiendo desde hace meses”, afirmó.

“Si bien la reinserción social debe estar, hay otras prioridades también, dentro de la ciudad de Junín, que la provincia de Buenos Aires debería atender”, resumió.

