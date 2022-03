Progreso: “Estamos olvidados como todos los barrios”

Delimitado por las calles José Hernández, Lugones, Dr. Possio y Camino del Resero, el barrio Progreso se encuentra ubicado en el extremo oeste de la ciudad.

A contramano de lo que indica su nombre, históricamente este vecindario estuvo bastante postergado respecto a otros sectores de la ciudad. Aun cuando algunos servicios esenciales -como el agua corriente y las cloacas- están presentes en una gran parte de las casas del sector y el proyecto del Cuadrante Noroeste trajo algunos beneficios, se trata de un barrio que está creciendo y, en ese proceso, se incrementan las demandas.

Seguridad, mejoras en el alumbrado público, arreglo de calles, colocación de refugios en las paradas de colectivos y un programa de acceso a la vivienda son los temas más preocupantes para los residentes y fomentistas.

Desde la Sociedad de Fomento, Vanesa Miranda, sostuvo: “Estamos olvidados como todos los barrios. Del 2016, la única obra que se hizo fue la del cuadrante noroeste donde se hizo la luminaria, el CIC, mejoras de calles, y las cloacas, pero hay lugares donde no hay luz por ejemplo en Possio”.

En lo que respecta a las cloacas, “los mismos vecinos hemos mandado fotos de las tapas salidas hacia afuera por el agua, donde ponen unos tarros de metal y los dejan arriba para señalizar y tener cuidado. Las luminarias estuvieron los primeros tiempos, pero ya no funcionan”, apuntó.

“En 2016 cuando me encontré con Cristina Cavallo, la Sociedad de Fomento iba a hacerse cargo del barrio que está entre el San Jorge y El Progreso, unos lotes que en ese momento dio Mario, un sector que todavía no tiene nombre”, recordó la vecina.

“La Sociedad de Fomento está habilitada, donde hubo elecciones y se está retomando el mantenimiento tratando de hacer un poco cada año. Dentro de poco nos vamos a juntar con compañeros, algunos pintores, para pintar todo alrededor del salón”, destacó.

Y aclaró que desde que comenzó la pandemia, “todavía no se han retomados las actividades. Por ahí lo alquilamos al salón y hacemos alguna reunión. Hace poco se hizo un operativo de Anses, donde estuvo el Hospital presente y la Defensoría del Pueblo”, afirmó.

“Tengo la fe que el salón va a volver a ser el de antes, con todo lo que tenía. Por ahora, la heladera, la mesa y los tablones están ahí, además de los inodoros, las ventanas y la pintura que se hizo, está todo tal cual desde 2016. Es una sede grande que por ahora la gente la está usando para los cumpleaños y lo estamos arreglando de a poco”, agregó.

Además, Miranda señaló que “por calle Pastor Bauman llega el transporte público. El último pedido que hicimos es por las garitas, que son muy importante los días de lluvias”.

Por otra parte, señaló: “Creo que una salita no alcanza para los barrios que hay en ese sector, sumado al Proyectar, donde van a construir más viviendas. Me parece que hubo un anuncio sobre Camino del Resero de un nuevo loteo. Me parece que está creciendo el barrio y hay poca gestión”.

“En 2016 se hicieron las últimas gestiones de obras que quedaron mal hechas, desde las luminarias, cloacas y calles que se rompieron después de tres meses. Hace poco cortaron el pasto de la plaza de los nenes y la cancha que está en José Hernández la van manteniendo los chicos. Hay un montón de vecinos que colaboran y cuidan el lugar”, reconoció.

Según explicó, los días de lluvia cuesta salir del barrio “y cuesta que algún taxi pueda entrar en alguna emergencia, debido a la luminaria y el estado de las calles. Esa es la problemática más importante y más cuando hay una emergencia”.

“La relación con la Federación de Sociedades de Fomento es mala. Osvaldo Giapor me ha hecho callar la boca cuando le pregunté algo diciéndome que no soy del barrio y que no tengo por qué meterme”, subrayó.

“Para mí el Progreso no es solo vecinos, sino una familia con gente muy querida, fue contención y para mí lo es todo. Hay muy buenos sentimientos por el barrio”, dijo emocionada.

Por último, agregó que el 22 de agosto la Sociedad de Fomento cumple 26 años y “estoy armando con los vecinos hacer un evento bastante importante”.

Características

Nombre: Progreso

Superficie: 12 manzanas

Sociedad de Fomento:Dr. Marrull y Del Valle Iberlucea.

Unidad sanitaria: No hay.

Otras instituciones: No hay.

Servicios: Agua corriente, cloacas, alumbrado público (con deficiencias), cordón cuneta (parcial).

Reclamos: Seguridad. Mejoras en el alumbrado público. Arreglo de calles. Refugios en las paradas de colectivos. Programa de acceso a la vivienda.

Problemática vigente

1.Las calles. Aquí es común ver que el agua desagota y anega algunas arterias, principalmente por Marrul, desde Progreso hacia el lado del barrio San Jorge. “El único arreglo que hacen es ponerle un tambor blanco con una línea roja para que no se pueda pasar”, aseguran.

2. Alumbrado público. Asociado a la cuestión de la seguridad, los residentes de este sector solicitan mayor y mejor iluminación en la vía pública. “Muchas veces hay luz en las casas y en las calles no, entonces quedan totalmente a oscuras”, se lamentan.

3. Solicitan refugios. Desde la Sociedad de Fomento remarcan que recibieron varios pedidos para que se hagan garitas en las paradas de colectivo para que la gente no tenga que esperar bajo la lluvia o al sol, sobre todo si se tiene en cuenta que se vienen épocas de altas temperaturas. Aseguran que este reclamo también ya se trasladó al Municipio.

La Sociedad de Fomento

Los integrantes de la Sociedad de Fomento de Progreso remarcan que hace un lustro que vienen trabajando por el barrio. “Arrancamos en 2016, cuando no había comisión, papeles ni nada”, explica Vanesa Miranda, que colabora desde entonces con la entidad: “Fue cuando se acercó Cristina Cavallo, que estaba en el área de Relaciones con la Comunidad, y armamos la comisión”.

Aun con dificultades, en este tiempo pudieron poner en valor la sede, que pintaron, arreglaron y equiparon con sillas, tablones y heladera, entre otras cosas.

Además, se organizan periódicamente torneos de fútbol para integrar a los chicos de este y otros barrios y se realizan año a año los festejos por el Día del Niño y de la Madre.

“Con la pandemia estuvimos haciendo un merendero, tuvimos un comedor y, cuando aumentaron los casos, repartimos la mercadería que nos daban. Siempre estamos haciendo algo”, concluye Miranda.

