Comunidad Asperger: Preparan una jornada especial el 2 de abril

Desde hace varios años nació en Junín la Comunidad Asperger, una agrupación de padres de niños y jóvenes con condición del espectro autista, que buscan acompañarse y orientarse mutuamente, pero también dar a conocer y concientizar a la sociedad local sobre este “síndrome invisible” y la necesidad de luchar por una verdadera inclusión.

Este año, en el marco del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, según destaca Sandra González, una de las impulsoras de la Comunidad, llevarán a cabo una jornada especial al aire libre.

Según Sandra, “faltan algunas definiciones” pero pronto se anunciará el evento que será el primer sábado de abril.

“Necesitamos que todos nos acompañen ese día”, pidió.



El trabajo de la Comunidad

Desde su creación, la Comunidad Asperger se constituyó como “un grupo de padres de chicos y jóvenes dentro del espectro autista, con la función y misión de apoyarnos entre nosotros, y quienes están transitando el camino con su hijo dentro del espectro”, cuentan.

Una cuestión que los ocupa, es la problemática de la inserción laboral de los niños que se fueron convirtiendo en adultos.

“Han estudiado, se han preparado, se han recibido luego del secundario y uno se encuentra con que cuesta mucho el tema de la búsqueda de trabajo”, destacan.

Esa es una de las luchas actuales, sumado a la visibilización y concientización del síndrome en la sociedad.

“La discapacidad de nuestros hijos no es visible, parece que no fuera nada. Es una discapacidad social, no intelectual, pero es real, tanto como la necesidad laboral”, señalan.

