Tetaz dijo que las políticas del Gobierno están produciendo el “fenómeno inflacionario”

En el marco de su visita a la ciudad, como parte de su recorrido por la Cuarta Sección electoral, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, estuvo presente en la Unnoba con la charla abierta y gratuita “Argentina 2023: economía y política”, en el inicio del ciclo “Diálogos Unnoba 20 Años”.

Previo a ello, brindó una conferencia de prensa, acompañado por la diputada nacional Danya Tavela y el concejal Juan Pablo Itoiz.

La inflación “corre al 73%”

Consultado sobre la situación de la inflación y el acuerdo con el FMI, Tetaz indicó que claramente “el problema de la inflación es el deterioro de la capacidad adquisitiva del dinero”.

“Sube el pan, pero no es que sube solamente el pan porque hay un problema en el mercado de la harina, esto no es cierto. En Argentina sube sistemáticamente todo. Evidentemente el Gobierno tiene políticas que están produciendo el fenómeno inflacionario argentino”, precisó el legislador.

“Licúan los salarios públicos y licuan el gasto público con inflación. Festejan los gremios amigos del Gobierno una paritaria del 40 o 42% cuando la inflación está corriendo a una velocidad del 73%. Si ustedes analizan el dato del último mes, parece que el dato de marzo va a ser incluso más complicado que febrero”, advirtió.

Asimismo aseguró que “los precios vuelan, los salarios los pisan y se sospecha que lo están haciendo a propósito".

En el marco de la situación y el acuerdo con el FMI reconoció: “Especulábamos, en el buen sentido de la palabra, con que el Fondo podía de alguna manera limitar los abusos que está teniendo el Gobierno”.

No obstante destacó que el acuerdo que se logró cerrar, “es un acuerdo light que no resuelve los grandes problemas que tiene Argentina. No hace que la Argentina genere más dólares, no hace que tenga una estructura tributaria que recaude sin caer sobre la producción, tampoco resuelve el problema laboral que tiene la Argentina. Cualquier Pyme en Argentina tiene miedo de contratar trabajadores por la industria del juicio laboral”.

“Da la sensación de que el programa del Fondo es como cuando uno va al banco y le dicen mira hace 3 meses que no pagas la tarjeta, o renegociamos y hacemos un plan de pago o vas al veraz. Lo que hicimos fue evitar el veraz”, señaló y aclaró que un nuevo default sería devastador.

“Es probable que dentro de tres o seis meses cuando venga alguna de las revisiones del Fondo estemos discutiendo por qué no se cumplió el acuerdo y por qué se está renegociando y ese es un escenario muy probable”.

Por su parte, Tavela reconoció en ese sentido que “el programa juega con una variable de alta inflación permanentemente”. Y mencionó que una variable, ‘positiva’ para el Gobierno, “es obtener una alta tasa de inflación”.

“Al punto tal que no lo pusieron entre las metas. El programa no tiene ninguna meta inflacionaria”, puntualizó Tetaz.

