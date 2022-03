Juan Pablo De Luca: “Escribir es una sanación, todo sale de mi mundo interior”

Fue un deportista nato, que, alcanzada su mayoría de edad, se introdujo en la medicina de la mano de la Radiología. Durante gran parte de su vida se dedicó -y continúa haciéndolo- a la comercialización de marcapasos, pero a sus 58 años, también es llamado “escritor”.

Juan Pablo de Luca es el autor de la Saga Barbicano, que consta, por el momento, de cuatro libros publicados y dos que están en proceso de edición. En suma, su particular estilo de escritura, junto a las temáticas abordadas, enmarcadas en el fútbol y la historia, le han permitido cosechar lectores de todo el país y el mundo.

Democracia dialogó con De Luca acerca de su carrera, su presente, el trabajo diario en la materia y los proyectos que un escritor iniciado hace pocos años en el campo tiene por delante.

De “otro palo”

Juan Pablo cuenta con una trayectoria profesional particularmente ajena a la literatura y el arte, lo cual no significa que su formación integral también sea distante a dicha materia. Según explicó, siempre se consideró “un gran lector”, que se crió en un hogar de docentes, donde los libros nunca faltaron en su biblioteca.

Sin embargo, el pasaje desde el ámbito de la medicina y la tecnología médica a la literatura fue, prácticamente, inesperado y fortuito. Tras 2 años de trabajo, en 2017 publicó su primera novela, “Misión Tilcara”, lo que, explicó, “fue una suerte de juego”, que finalmente dio inicio a su nueva carrera.

“Hoy por hoy me asumo como escritor”, destacó De Luca, quien admitió que la actividad “ocupa gran parte del tiempo libre”, y, en consecuencia, lo obliga a sacrificar “horas de descanso y ocio” para sumergirse en sus obras, lo que le demanda formación e investigación adicional.

En dicho sentido, el escritor admitió que la literatura es su pasión, lo que, a su juicio, justifica el tiempo dedicado para lograr los mejores resultados.

En tiempos libres

Consultado acerca de la dinámica de trabajo diario, De Luca explicó a Democracia que coordinar su profesión con su actividad literaria es un “desafío”, que, por el momento, ha superado exitosamente. No obstante, sus obligaciones laborales le quitan tiempo a un oficio que requiere de mucha entrega. “No me puedo dedicar tanto como quisiera a la escritura”, explicó.

En líneas generales, destacó, el autor demora un año en trabajar con cada obra. Por el contrario, su última novela, “Los vengadores del ´86” la escribió en pocos meses, “con una fiereza y carga horaria extraordinaria”, y admitió que, en ello, “influyó la pandemia”.

Tras una vida dedicada a otro campo, el de la medicina, Juan Pablo hoy es reconocido como escritor, en un momento de su vida que considera que lo encuentra con las herramientas necesarias para dedicarse al oficio. En dicho sentido, explicó que “antes no lo podría haber hecho porque es imposible conocer tanta cantidad de datos”.

Asimismo, detalló que escribir a su edad es también fructífero, puesto que “la madurez permite liberarse de los estereotipos y jugar con ideologías y cuestiones históricas”. En línea con ello, el personaje principal de su saga, Juan Barbicano, es un excombatiente de Malvinas descreído de la política y que se aventura a nuevas experiencias, guiado por la historia y el fútbol.

El trabajo detrás

La labor del escritor no culmina en un documento enviado a la editorial, que luego es impreso y publicado. De Luca afirmó que interviene “en todas las etapas de la edición”, inclusive el diseño de las tapas, lo que juzga de suma relevancia al considerar que “el libro físico es un objeto que tiene que ser una obra artística”.

Asimismo, reveló que previo a la escritura realiza un “trabajo de investigación y puesta en situación”, puesto que, a lo largo de toda la Saga Barbicano, se incluyen referencias a hechos históricos y futbolísticos, que funcionan a modo de marco para las historias de aventuras. En dicho sentido, Juan Pablo explicó que “hay verdades históricas que no se pueden tocar, más allá de que se reversione el mundo en la obra”.

En suma, el escritor destacó que cada libro lo enriquece a nivel personal. “Salgo con muchos más conocimientos luego de cada publicación”, explicó, en referencia a la labor que implica la escritura. “El libro es un rompecabezas, que requiere de destreza para jugar con esas piezas y encajarlas”, agregó.

Cabe destacar que, según adelantó a este diario, De Luca publicará este año un libro que se titulará “Leones y manteros”, relacionado al fútbol y la situación de los jóvenes que emigran de África. En dicho sentido, explicó que “se necesita mucha investigación” para llevar a cabo una empresa de ese tipo.

Saga Barbicano

Hasta el momento, el autor ha publicado y presentado cuatro libros, que se enmarcan en la “Saga Barbicano”. Se trata de Misión Tilcara (2017); El fantasma del Bernabéu (2019); El último enganche (2020) y Los vengadores del 86´ (2021). De Luca explicó que “más allá de que tienen un hilo conductor, cada título es autoconclusivo”, y afirmó que “no es necesario leerlos en orden de publicación”.

Por su parte, el nombre de la saga está dado por su personaje principal, presente en todas las obras, Juan Barbicano. Se trata de un médico que combatió en la Guerra de Malvinas y que, en la actualidad, se emprende en aventuras relacionadas con el fútbol junto a sus acompañantes. El escritor afirmó que “son historias digresivas que llevan a lugares insospechados”, y por ello no se trata únicamente de historias de fútbol. “Desde la pelota me permito llegar a otros lugares”, amplió.

Al respecto, De Luca expresó que, como “Misión Tilcara” fue escrito en primera persona, muchos de los lectores lo confundieron con el personaje principal. “Pero Juan Barbicano es Juan Barbicano, no Juan Pablo de Luca”, recordó el autor, entre risas.

Asimismo, remarcó que dicha confusión fue, en cierto sentido, alentadora para él, que incipientemente se introducía en el mundo de la literatura y descubrió que “la narración de la obra es creíble”.

Actualmente, son muchos los lectores que recorren el mundo de Juan Barbicano, y, mientras prepara la publicación de dos novelas más, su autor fue precavido respecto al porvenir. “No sé cuántos libros más tendrá la saga”, afirmó.

Entretanto, explicó que no siente presión por continuar con la colección. “Las sagas tienen una doble faceta, te pueden encorsetar o pueden darle más dinámica a la escritura”, destacó.

Un estilo propio

Del puño y letra de Juan Pablo emerge una escritura particular, adaptada al mundo de hoy, que genera una cadencia de lectura intensa y breve, en línea con los tiempos que han introducido las nuevas tecnologías en las vidas actuales.

En dicho sentido, los libros publicados por el autor son novelas con capítulos cortos. Al respecto, explicó que “la idea es que los lectores no se pierdan la historia y puedan retomar el libro en cualquier momento”.

Cabe destacar que el ritmo del mundo actual genera un cambio notorio en las pautas de atención, puesto que, tal como señaló De Luca, “cada vez hay más distracciones y cuesta más concentrarse”. En suma, para el autor, se trata de “un lector diferente” al cual se debe adaptar la obra.

Por su parte, cada entrega de la saga contiene una historia que supera lo meramente futbolístico. “Yo no escribo sobre fútbol”, advirtió De Luca, quien destacó que sus libros están plagados de “música y argentinidad”.

Asimismo, el autor señaló que intenta abordar temáticas presentes en el “inconsciente colectivo”, al incluir “datos que conozcan el 95% de los argentinos”, ya sean de índole histórica, futbolística o social.

No obstante, no todo es prosa para Juan Pablo, quien afirmó que, para él, “escribir es una sanación”, y que lo más destacable es que “uno escribe para uno, y publica para los demás”.

Reconocido

El campo de la literatura recibió a De Luca con los brazos abiertos, y un reconocimiento por su trabajo.

En diciembre del 2017, pocos meses antes de la Copa del Mundo disputada en Rusia, el autor presentó su libro “Misión Tilcara”, alusivo a la supuesta promesa que los jugadores del seleccionado del ‘86 hicieron a la Virgen allí mismo. Tan sólo unos días más tarde, recibiría un premio por ello.

“Pocas horas después de la presentación del libro en Junín , fui invitado por el municipio de Tilcara a hacer lo mismo allá”, detalló Juan Pablo.

Asimismo, tras ser hospedado en el mismo hotel que lo hizo la Selección del ‘86, el escritor recibió el premio “Choque Vilca” por iniciativa de un concejal de Tilcara.

“Uno siempre busca reconocimiento, pero se dio todo muy rápido”, concluyó.