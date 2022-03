“Parecería que hay dos gobiernos”, dijo Fiorini

El concejal de Juntos Juan Fiorini afirmó en una entrevista con Democracia que “no hay un uso político” de los conflictos laborales en las industrias juninenses, en respuesta a las declaraciones del delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense, Nicolás Gauna, al tiempo que cuestionó la falta de previsibilidad de las políticas oficiales y la inflación descontrolada.

“Tenemos dos industrias en Junín, que son de productos de alto consumo, como la carne y la harina, que desde hace más de 60 días tienen problemas con la producción, es decir, pararon las plantas. Y son industrias que tienen intervención del Estado, constantemente, sobre todo en estos gobiernos kirchneristas, con cambios en las reglas de juego, con poca previsibilidad”, cuestionó el exsenador.

Y agregó: “Por lo tanto, lo que estamos pidiendo desde el Concejo Deliberante es que intervenga el Gobierno, a través de los ministerios provinciales, porque sabemos que hay herramientas para ayudar a las industrias. El Ejecutivo municipal estuvo escuchando y tratando de hacer gestiones, pero estamos pidiendo una herramienta concreta para poder destrabar los conflictos”.

“No creo que sea una utilización política, al contrario, es una respuesta a un pedido de los trabajadores de Junín. Además, el proyecto fue votado por unanimidad, así que el uso político que están queriendo instalar fue votado por todos los concejales, inclusive los concejales que acompañan al referente de La Cámpora que está al frente de la delegación del ministerio de Trabajo”, dijo.

“El problema que tienen los vecinos es que no llegan a fin de mes, por el aumento de los precios. Me causó una mala impresión el término que usó el Presidente de la Nación, asociando el problema a una guerra, así que creo que fue desafortunado. A su vez, significa que van a elegir un enemigo, no se van a hacer cargo y van a construir un enemigo”, advirtió.

“Afecta a todos”

“La ruptura en el Gobierno afecta a todos y lo que tenemos que hacer como oposición es acompañar y pedirle al Gobierno que tenga un plan, que no sea una improvisación. Parecería que hay dos gobiernos, o por lo menos dos fuentes de poder dentro del Gobierno. Y eso complica todo, porque hay que hablar con dos partes y eso se traslada a todos los ámbitos y a lo que pasa en Junín. Se ven afectados los avances, las obras, la toma de decisiones”, cerró.

