Sigue el conflicto laboral en un molino juninense y crecen los cruces políticos

Mientras se acentúan los conflictos laborales por la crisis económica, trabajadores de Molino Muscariello volvieron a protestar, ayer, en la puerta de la empresa harinera. En este sentido, Tomás Kiernan, titular de la Unión Obrera Molinera Argentina Filial Junín, afirmó ayer, en diálogo con Democracia, que aún no percibieron el salario adeudado de febrero.

“El viernes tuvimos una audiencia, le otorgamos a la empresa 48 horas, pero ofrecieron una suma irrisoria, es como si estuviésemos pidiendo limosna, con un 18% promedio del salario, por eso pedimos que eleven el porcentaje para paliar la situación angustiante que está atravesando la familia molinera”, señaló.

“La secretaría de Trabajo hizo el procedimiento por oficio y la intimación, comunicándole a la empresa que tiene 48 horas para pagar el sueldo de febrero. El molino está cerrado, no está produciendo, sabemos que están viniendo inversores, pero hasta ahí hemos llegado, no fuimos invitados en ningún momento”, agregó.

Hoy, desde las 8, los trabajadores realizarán una olla popular ante la falta de respuestas.

Chami: “La gente está triste”

En diálogo con Democracia, el secretario General de la municipalidad, Luis Chami, afirmó: “Junín no está ajeno a la problemática del Gobierno nacional, con un presidente que está en una etapa de desorientación total, donde todo lo que toca lo destruye o genera conflicto, dentro del propio partido, que repercute en la gente. Lo que hoy pasa en Junín con el tema de la carne y la harina es que el Gobierno nacional interviene todos los mercados, no hay reglas claras seguras y no hay un seguimiento para ver en qué situación están los empleados, ya que algunos no tienen aportes desde 2019”.

Y amplió: “La Cámpora puede decir que se hace cargo, pero cómo se hace cargo, porque los trabajadores se instalan en el Municipio, donde uno los puede atender, tratar de darles respuestas y negociar. En el último conflicto del frigorífico realmente La Cámpora dejó solo al secretario del Ministerio de Trabajo (Nicolás Gauna). No sé si La Cámpora es un partido, una unidad básica, no tienen claro algunas cosas y cuando les toca definir acciones de gobierno lamentablemente lastiman al pueblo, con un aumento de la inflación que repercute sobre los trabajadores que dicen defender. Desde el Gobierno municipal estamos gestionando permanentemente, en los barrios, tratando de mantener una ciudad equilibrada. Los conflictos no son del Gobierno municipal”.

“Lamentablemente, esto va a empeorar, el aumento del combustible va a generar más inflación, va a venir el aumento del gas, la luz y todo esto genera caos, porque no hay políticas claras. Nos duele porque uno ve a la gente caminando en la calle con mucha tristeza, la gente está triste”, expresó.

Gauna: “El Ministerio está presente”

En la vereda de enfrente, el delegado regional del Ministerio de Trabajo bonaerense, Nicolás Gauna, ofreció un informe para explicar el acompañamiento y respaldo que se le viene brindando a los trabajadores del Frigorífico Junín y a los empleados de Molino Muscariello. “En el caso del Frigorífico, con el objetivo de garantizar los derechos de los trabajadores, ya hemos realizado diez audiencias”, indicó.

“Pusimos a disposición todas las herramientas disponibles para mantener vigentes las relaciones laborales y se acordó con un empresario local un suministro constante de ganado para que el frigorífico pueda seguir funcionando y para que los trabajadores puedan cobrar. Medida que nos da tiempo para seguir trabajando en una solución de fondo”, aseguró.

Por otro lado, en el caso de Muscariello, Gauna contó: “Ya hemos realizado cuatro audiencias y dos operativos de inspección en la puerta del molino. Y se logró el pago del SAC (aguinaldo), lo adeudado del mes de enero y la exigibilidad del mes de febrero ya que no se interrumpieron las relaciones laborales”.

En el marco de estos conflictos, Gauna se refirió al “intento de uso político” que se le quiere dar a la situación por parte de algunos funcionarios del oficialismo local.

Al respecto, expresó: “En la sesión del Concejo Deliberante, del día lunes, nos encontramos con la sorpresa de que el concejal Juan Fiorini (Juntos por el Cambio) presentó un proyecto de comunicación para saber cuál es nuestra intervención en los conflictos del Frigorífico Junín y Muscariello. Y nos llama la atención porque tranquilamente él puede dirigirse a nuestras oficinas para informarse. De hecho, todavía lo puede hacer. Pero evidentemente tiene otra intención y es la de buscar un rédito político de esta situación”.

“Lamentamos profundamente este tipo de actitudes, principalmente porque en este caso, Fiorini está haciendo política con la angustia de los trabajadores. Más bajo no se puede caer, pero evidentemente la gente del macrismo siempre se esfuerza por sorprendernos un poco más”, finalizó Gauna.

