El Picaflor: “Tuvimos que actuar en algunos desalojos”

La presidenta de la Sociedad de Fomento de El Picaflor, Gladys Hilgert, sostuvo que en ese barrio “tuvimos que actuar en algunos desalojos de algunas casas grandes y hay algunas casas desocupadas con dueños que no las habitan. No se entiendo por qué. Algunos no viven más, incluso están en el exterior”.

Por ejemplo, “en calle Hipólito Yrigoyen había una casa que tuvimos que desalojar, ya que estaba usurpada por personas que subían a los techos y andaban por toda la manzana y bajaban a los patios”.

“La seguridad está como en todos lados y hay que cuidarse. Podría decir que estamos bastante bien y que hay otros lugares peores. Nosotros no nos podemos quejar tanto” agregó.

Cursos

Continuando la entrevista con TeleJunín, Hilgert afirmó: “Estamos contentos porque hay una muy buena comisión con gente con ganas de trabajar”.

“En estos momentos estamos definiendo los cursos que se dan en la sociedad de fomento que nos manda Cultura municipal. Vamos a poner uno por semana para que la gente pueda ir, ya que son cursos gratuitos que debemos aprovechar”, explicó.

“Es muy importante porque se da italiano, ritmo y costura, entre otros, sumamente importantes. Después hay folklore”, informó.

Calles

“Hay algunos arreglos de calles, ya que tenemos un problema con Gandini, donde está el club Sarmiento; y con calle Paso que es mano desde Yrigoyen hacia dentro, donde se complica la circulación”, manifestó la presidenta de la Sociedad de Fomento.

“Esas problemáticas se las llevamos a los funcionarios municipales y ahora vamos a ver los resultados”, sostuvo.

“La calle Iwan, que es un pasaje, termina en un paredón del club BAP. En ese pasaje abrieron un portón al final del mismo y los vecinos tenían que soportar la entrada de bicicletas, vehículos y motos. Ese fue uno de los primeros reclamos que hice”, recordó.

“Gracias al presidente del club, que entendió el problema, el portón se cerró. El BAP tiene una entrada hermosísima y le hicimos ver la problemática de los vecinos que en las tardes no podían salir de sus casas”, afirmó.

“Vivimos pidiendo, pero algo muy importante ha sido la luz en ese barrio donde era Villa Ortega. Logramos que instalen las luces led blancas en todo el barrio”, apuntó.

“La seguridad está como en todos lados y hay que cuidarse. Podría decir que estamos bastante bien y que hay otros lugares peores. Nosotros no nos podemos quejar tanto”. Gladys Hilgert

Pta. Sociedad de Fomento.

Estado de las veredas

Con respecto al estado de la manzana de la Fiscalía, “se envió un pedido y este año vamos a seguir insistiendo. Lo que sucede ahí no es fácil, ya que está, además, la Provincia, pero nada es imposible”, dijo Hilgert.

“Realmente es un lugar muy bueno para que la gente pueda caminar y andar y se encuentra muy abandonado”, agregó.

“Si bien el adoquinado está bastante mantenido, nuestra intención es arreglar esa vereda para hacer un paseo con la quita de algunos árboles que arruinan, entorpecen y ensucian. Se debería hacer un proyecto para cambiar plantas que dan esa bolilla que hacen tanta mugre en la ciudad”, indicó.

“Otra de las cosas por la que nosotros luchamos es que la gente no toma conciencia que tiene que cuidar la vereda y limpiarla porque le pertenece, más allá de que sea municipal. Además cómo sacar la basura y la gente tiene que tomar conciencia cuidando el frente de su casa”, subrayó.

“Quiero pedirles a los vecinos que colaboren, que aprovechen los cursos que se van a dar, que se hagan socios, ya que los necesitamos para mantener la institución”, concluyó.

Características

Nombre: El Picaflor.

Superficie: Más de 100 manzanas.

Sociedad de Fomento: Sin sede.

Unidad sanitaria: Pellegrini y Borges.

Otras instituciones: Ministerio Público Fiscal (en el ex Hospital Dan José). Región Sanitaria III. Comisaría Primera. Club Los Indios. Club BAP. Sede social del Club River Plate.

Servicios: Agua corriente, cloacas, gas natural, alumbrado público, y asfalto.

Problemática vigente

Usurpaciones. “En calle Hipólito Yrigoyen había una casa que tuvimos que desalojar, ya que estaba usurpada por personas que subían a los techos y andaban por toda la manzana y bajaban a los patios”. Veredas. Con respecto al estado de la manzana de la Fiscalía, “se envió un pedido y este año vamos a seguir insistiendo. Lo que sucede ahí no es fácil, ya que está, además, la Provincia, pero nada es imposible”. Cursos. “En estos momentos estamos definiendo los cursos que se dan en la sociedad de fomento que nos manda Cultura municipal. Vamos a poner uno por semana para que la gente pueda ir, ya que son cursos gratuitos que debemos aprovechar”.

____________________________________

Seguinos en Twitter