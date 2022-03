En Junín, uno de cada tres alumnos concurre a escuelas de gestión privada

Con una pandemia que lentamente permite cada vez más actividades en el plano educativo y con la implementación, por parte del Gobierno, de una vuelta a la presencialidad plena y segura, alrededor de 23.464 alumnos de los tres niveles, de Junín y las localidades, volvieron a las aulas.

La vacunación habilitó sin dudas la posibilidad de aplicar nuevos protocolos de cuidados, aunque ya sin burbujas y con nuevos estándares en el caso de los contagios y el aislamiento.

De acuerdo a las cifras, informadas por la Jefatura Distrital según cada nivel –inicial, primario y secundario-, alrededor de 15.500 alumnos en la ciudad volvieron a clases en las escuelas de gestión estatal.

Según lo indicado por la Jefatura Regional de Educación Privada, 7964 lo hicieron en las escuelas de gestión privada.

Es decir que alrededor del 34% de los alumnos juninenses asisten a dichos establecimientos, algo que se da por numerosas razones.

Más allá de las cuotas estipuladas y los aumentos que se habiliten para las cuotas, muchos padres destacan la elección basada en los mayores recursos en las instituciones, la garantía de cumplimiento de los días del ciclo lectivo y un mejor cumplimiento del programa de estudio.

Matrícula “estable”

Lourdes Pedroza, jefa Regional de Educación Privada, señaló a Democracia que no hay modificación considerable de la matrícula en los últimos tres años.

“En Junín, en escuelas de gestión privada hay 7964 alumnos actualmente”, puntualizó.

“Nosotros hacemos evaluación y puedo decir que no hay modificación. Lo que sucede es que -si bien justo en el distrito de Junín no se da-, cuando se abren nuevas escuelas genera aumento en la matrícula. Pero las privadas están saturadas de alumnos y es el cupo máximo que deben tener”, explicó.

“No ha habido un aumento significativo, salvo donde se crearon salas de 2, en 2018, que generó aumento porque no hay en estatal, solo en tres jardines”.

En ese sentido señaló que “se genera movimiento de instituciones” pero no se puede entender como una decisión de los padres, ya que no hay un aumento significativo de la matrícula en privadas.

Instituciones y subvención

En lo que respecta a las instituciones de gestión privada, en Junín hay doce establecimientos de Inicial, diez de nivel primario, siete del secundario y dos del nivel superior (terciario).

“Excepto dos de primaria y uno de superior, los demás todos tienen aporte del Estado”, señaló Pedroza.

Por su parte, Gabriela Costales, secretaria de Sadop, señaló que en la Región 14, a la que pertenece Junín, hay 16.024 alumnos.

Costales destacó que los colegios “Marianista, San Jorge, Santa Unión, Respuela, San José y Hogar Belgrano, con sus tres niveles cada uno, tienen el 100% de subvención”. No obstante, aclaró: “Claro que hay cargos que hacen al proyecto institucional, donde se da la diferencia entre escuela y escuela, y estos cargos no son subvencionados. Se trata de las materias que anexan a los diseños curriculares, según lo que la ley provincial estipule, que hacen al proyecto propio de cada institución, esas materias generalmente no están subvencionadas”.

“El Jardín San Cayetano, Santa Isabel, cuentan con el 100%; Arco Iris, es una escuela nueva, tiene jardín y primaria, no tienen subvención aún”, indicó.

En el caso de Dailan Kifki, “son dos niveles, el jardín tiene el 60% de subvención y el primario no tiene subvención”.

“La primaria Nuestra Señora de Luján y el Instituto San Ignacio secundario tienen el 60%. El Instituto del Profesorado terciario, no tiene subvención”, señaló.

Escuela pública

Días atrás, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró el ciclo lectivo para los "más de 2 millones y medio de chicos” en 11.400 escuelas bonaerenses.

"Soy parte de un gobierno que ha dicho de todas las maneras posibles que cree en la educación pública. Venimos de una época en donde eso no era lo más importante, pero para este Gobierno lo primero es la educación", remarcó.

Asimismo, sobre la gestión anterior señaló: "Se decía que uno 'caía' en la escuela pública cuando es absolutamente lo contrario: necesitamos más escuelas y mejor educación pública".

Luego afirmó que es necesario "solucionar muchas cosas relacionadas con lo edilicio, la calidad educativa, la formación docente", y reconoció que "faltan escuelas".

