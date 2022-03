Luis Lima presentó un libro en la Unnoba

El exrector, organizador y actual guardasellos de la Unnoba, ingeniero Luis Lima, presentó su libro “Fundamentos del hormigón armado: su aplicación a la estructura de barras”, en un acto que se enmarcó en las celebraciones por los 20 años de la Universidad. Cuando se refirió a su larga trayectoria dijo: “Mi currículum se define así: dedicó su vida a aprender y enseñar”.

El actual director del Instituto de Desarrollo Sostenible de la Unnoba contó detalles de cómo surgió la idea de hacer el libro y por qué se interesó en el hormigón en tiempos en que se hablaba de la revolución de la teoría del hormigón armado.

También hizo una reseña de su paso por Francia y rescató un momento importante en su carrera, cuando tuvo la oportunidad de hacer un doctorado en La Sorbona o trabajar en el laboratorio de un reconocido ingeniero francés, y lo determinante que fue haber elegido la segunda opción.

Lima recordó cómo surgió la idea de hacer el libro: “Hace poco me propusieron hacer un curso de hormigón en Junín, de esos apuntes que fui tomando para ese curso salió gran parte de este libro”.

Para finalizar, destacó: “Por suerte este libro lo editó el Centro de Estudios y Diseños de esta Universidad, porque a pesar de toda mi trayectoria en La Plata, mi Universidad es la Unnoba”.

La ingeniera María José Castillo fue una de las encargadas de la presentación. “Cuando a nosotros nos preguntan quién es Luis Lima, decimos que es alguien que tiene la habilidad de hacer fácil lo difícil”, dijo Castillo, actual directora ejecutiva del Laboratorios de Ensayos de Materiales y Estructuras, y prosecretaria de Investigación de la Unnoba.

El acto lo encabezó el rector Guillermo Tamarit, quien abrió su discurso así: “Él sabe que no sé nada de hormigón armado y no es un tema que me apasiona, pero hace tanto tiempo con Luis compartimos debates, luchas universitarias y es una cuestión determinante que todo universitario lleve adelante a lo largo de toda su vida sus temas, su propuesta académica, de investigación, de extensión, porque es así como se construye una Universidad”.

“Esto que hace Lima todos los días es determinante para pensar la Unnoba que viene”, acotó.

Tamarit: “Frenar la decadencia”

Tamarit también se refirió a la educación en general y a la ejemplaridad como valor de construcción: “Hace décadas que debatimos por lo menos frenar la decadencia y pasar a cuestiones propositivas que mejoren las chances de los que vienen. Un tema central en la educación es el ejemplo, Lima lo es. Hace poco me nombraba como discípulo suyo, y lo acepto con orgullo. Eso supone que hay un maestro. Tenemos el placer y el honor de discutir con Luis la Unnoba todos los días, el hormigón será una excusa y una oportunidad para agradecer el acompañamiento de todos estos años”.

Breve: Reporte diario

Del total de muestras de Junín, 111 resultaron negativas y 13 positivas. Además, se sumaron nueve casos positivos confirmados por criterio clínico-epidemiológico y cinco personas recibieron el alta. No se han reportado personas fallecidas.

____________________________________

¿Buscas una noticia vieja? Mirá nuestro Archivo.