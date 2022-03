Villa Talleres: La Sociedad de Fomento avanza con proyectos para el sector

En diálogo con TeleJunín, Germán Jáuregui, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Villa Talleres, un sector pujante de nuestra ciudad, delimitado por calles Tucumán, Primera Junta, Newbery y avenida República.

Si bien es un barrio que cuenta con todos los servicios básicos como agua corriente, cloacas, luz y gas, hay algunas otras necesidades que el quehacer diario requiere. En la actualidad lo que más requiere la entidad fomentista es que los vecinos se conecten con integrantes de la comisión.

El 6 de agosto del 2021 se asumió la nueva comisión de la entidad fomentista de Villa Talleres. “Volvimos luego de 14 años que estaba una comisión como inactiva. Volvimos para darle un poco de identidad al barrio, que ese fue precisamente nuestro slogan de la nueva comisión”, recordó Jáuregui.

Destacó que hubo tres objetivos fijados en sus inicios que se cumplieron: tener una sede, y hoy está en Jean Jaures y Laprida (Club Villa Talleres). “Fue cedida a préstamo por Fito Cechi que es el presidente del club, junto con su comisión, nos cedió el salón y parte del sector sanitario y demás para poder realizar las tareas ahí.”, apuntó.

“Tuvimos eso como objetivo, y también hacer socios, ya que no había, y hoy tenemos alrededor de 40 a 50 socios, que no es mucho, pero si tenemos en cuenta que no había socios sí lo es”, agregó.

“El otro objetivo es acceder a una personería jurídica, que actualmente está en trámite, para que a través de eso la Sociedad de Fomento esté normalizada, legalizada, y pueda recibir ayuda de cualquier organismo para el barrio, para crecer y sumar talleres culturales, capacitaciones y oficios. Queremos traer oficio para los jóvenes. Si bien es un barrio de gente grande, hay nietos que están ahí tras fallecer algún abuelo. Hay gente más joven entonces nuestra propuesta apunta a ella”, sostuvo.

Jáuregui mencionó que se habían contactado con el área de Relaciones con la Comunidad, a cargo de Mariano Spadano, quien recibió el lunes último a la vicepresidenta Cagnone. Desde el Municipio le prometieron que a partir de abril funcionen cursos en la sede fomentista.

“Queremos que la comunidad participe mucho más. Básicamente que se acerque el vecino a hacerse socio. Pero no es tanto por la cuota social sino para que nos conozcan y poder dar una mano. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando arrancamos éramos 13 y actualmente somos cinco o seis. Sé que hubo críticas, por ejemplo, que no estamos abiertos todos los días, pero no es fácil esto, cada uno tiene su trabajo. Igualmente estamos haciendo cosas, por ejemplo festejando el Día del Niño y Reyes, con algunas donaciones del Municipio”, explicó.

Patrullaje

Respecto a la inseguridad, Jáuregui apuntó que el 15 de febrero último hubo un hecho de inseguridad cuando un grupo de personas ingresaron a una vivienda con fines ilícitos. Hemos estado en contacto con la persona damnificada. Tratamos de acercarle una solución. Es un hecho muy aislado. No hay inseguridad permanente en el barrio, la verdad, debe ser por el arduo recorrido de patrulleros y motos. No obstante eso, yo igualmente mantuve una comunicación, personalmente, con el comisario Fernández, jefe de la Departamental, el cual me brindó una entrevista y pude plantearle esta inquietud de los vecinos y ese mismo día y a la semana siguiente montó dos operativos muy grandes de seguridad, que documenté para mostrarlo al barrio.

El pasto

Jáuregui recordó un pedido que hizo la vicepresidenta, Silvia Cagnone, al Municipio para que cuando cortan el pasto en la plaza frente al barrio Foetra luego junten los restos de pasto que quedan. “Ella vive frente a las plazas, se cruza y barre el resto del pasto y lo recoge en una bolsa para que quede limpio el lugar. Esto sucede en la plaza de Ortega, Suiza, Paso y Laprida”, comentó.

Características

Nombre: Villa Talleres.

Superficie: 70 manzanas.

Sociedad de Fomento: funciona en Club Villa Talleres.

Unidad sanitaria: no tiene.Otras instituciones: CEC N° 8202, Escuela Primaria N° 41, Club Social y Deportivo Villa Talleres

y Club Social Unión Villa Talleres, Biblioteca Popular “Pedro Aguilera”, Asociación Colombófila “La Paloma Mensajera de Junín” y centro de jubilados “Siempre Primavera”.

Servicios: agua corriente, cloacas, gas natural, alumbrado público, asfalto.

Reclamos: mejorar el alumbrado público. Optimizar el tránsito. Sumar cámaras de video vigilancia. Incorporar puntos verdes.

En sus palabras

“Queremos que la comunidad participe mucho más, que se acerque el vecino a hacerse socio”. “Hoy tenemos alrededor de 40 a 50 socios, que no es mucho” Germán Jáuregui

Pte. Sociedad de Fomento.

Problemática vigente

1. Faltan luces led en varias calles del barrio. “Un 60 por ciento tiene led y un 40, no. Donde por los árboles provocan poca visibilidad, los vecinos apelan a las luces de las casas. “El alumbrado público se paga, no es nada barato”, dijo el fomentista.

2. No hay cámaras de seguridad. “Pedimos cámaras de seguridad y reductores de velocidad. Por lo menos en la plaza del barrio Foetra sí colocaron una cámara de seguridad”, admitió.

3. Reductores de velocidad: “Por calle Jean Jaures y Beruti el tránsito es rápido, lo mismo en Padre Ghio y Beruti. La gente no frena. Puede ser que la ochava no te permita ver, pero si a eso le sumamos que no hay reductor de velocidad, la gente va a pasar muy rápido”, estimó.

Sociedad de Fomento

El 6 de agosto del 2021 se asumió la nueva comisión de la entidad fomentista de Villa Talleres. “Volvimos luego de 14 años que estaba una comisión como inactiva.

Volvimos para darle un poco de identidad al barrio, que ese fue precisamente nuestro slogan de la nueva comisión”, afirmó Germán Jáuregui, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Villa Talleres.

“A los vecinos del barrio les pedimos que se acerquen a la comisión, que pregunten para qué estamos y la respuesta es: ‘para ayudar a la gente’. Últimamente –destacó- la Sociedad de Fomento repartió guardapolvos y útiles escolares donados por los propios vecinos. También tenemos una red solidaria por la cual ayudamos a la gente sin ningún tipo de interés, más allá del bien común, y el bien común es que el vecino esté bien”.

____________________________________

Seguinos en Twitter