Itoiz llamó a “modernizar y posicionar” candidatos radicales en toda la Provincia

De cara al encuentro provincial de la UCR, que tendrá lugar el sábado, en la capital provincial, el concejal y presidente del comité local del radicalismo, Juan Pablo Itoiz, afirmó en una entrevista con Democracia que el partido debe trabajar para posicionar candidatos en todos los distritos y fortalecer así la alianza de Juntos.

“Vamos a participar del Congreso convocado por el Comité Provincial de la UCR y Junín va a participar con una importante delegación, ya que creemos que el partido ha retomado el impulso que lo llevó a ser el partido político más importante de la Argentina”, consideró.

“El congreso se celebra en un día muy caro para los radicales, ya que es el aniversario del nacimiento de Raúl Alfonsín y es el Día del Militante de la UCR, y desde mi punto de vista es el punto de partida para que la UCR de Buenos Aires comience a delinear su proyecto de cara a las elecciones del año próximo. Dirigentes de toda la Provincia nos vamos a encontrar a debatir, planificar y proyectar la estrategia de la UCR, para cerrar con la palabra de Facundo Manes”, señaló.

Hacia 2023

“Sabemos que no hay proyecto nacional para la UCR que no contenga al radicalismo de la provincia de Buenos Aires. El partido debe modernizarse y poner todos sus recursos para tratar de posicionar candidatos en los 135 municipios y también a gobernador”, afirmó.

“El partido hoy está en condiciones de disputar las candidaturas de igual a igual, con cualquier fuerza que integra la alianza de Juntos. Tenemos varios dirigentes posicionados, con proyección nacional, y esperamos también tenerlos a nivel provincial. El radicalismo ha dado muestras de que, más allá del marketing político y de lo que, en algunos partidos, determinan las encuestas o el posicionamiento mediático, siempre que ha habido disputas, las ha resulto a través de las urnas. Y una demostración clara de eso han sido las PASO del año pasado, en todos los niveles de la provincia de Buenos Aires, diputados nacionales, provinciales y concejales, que nos permitieron no solo marcar la preponderancia que tiene la UCR en el interior provincial, sino que también le permitieron a Juntos ganar la elección”, dijo.

Y agregó: “Si no hubiese aparecido la figura de Facundo Manes, seguramente no hubiésemos podido ganar la elección y lo mismo en los distritos del interior. Algo similar sucedió en Junín, siempre dijimos que nuestra participación en las PASO iba a significar la apertura y el fortalecimiento de nuestra coalición a nivel local y también la renovación de dirigentes, para ofrecerles a los juninenses alternativas dentro de Juntos”.

El rumbo de la Ciudad

“La situación social, económica y política en general hace que la Argentina esté estancada, no solo a nivel local. Es necesario que la política piense en sí misma y que además proyecte y diseñe programas para solucionar problemas que son acuciantes para la sociedad y que no nos permiten tener una visión estratégica. También es cierto que cuando el 50% de los jóvenes en la Provincia viven bajo la línea de la pobreza, es muy difícil no caer en lo inmediato. Por eso contamos con los cuadros políticos capacitados para dar respuestas a estas necesidades”, manifestó.

“Junín debe plantearse una estrategia de desarrollo a mediano plazo. No hay ninguna posibilidad de desarrollo sustentable y sostenible sin una estrategia. Y esa estrategia no solo incluye a la clase dirigente o al Gobierno local, sino también a los sectores empresariales, sociales, productivos y a la sociedad civil. Ya lo hemos hecho con el primer plan estratégico, que ha tenido un buen resultado. Lo fundamental es, en primer término, el compromiso político y, luego, el liderazgo. La dirigencia debe ponerse al frente de ese liderazgo para motivar y generar la participación ciudadana”, sostuvo.

